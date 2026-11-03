आगा रुहुल्लाह की रैली को लेकर युवक ने टाल दी अपनी शादी, 219 KM का सफर कर पहुंचा बडगाम

श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC) और अपनी लोकसभा सीट से आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है. बडगाम में एक विशाल जनसभा के दौरान उन्होंने अपने इस फैसले की घोषणा की और युवा पीढ़ी को अपने साथ जुड़ने का न्योता दिया, ताकि एक नया और मूल्यों पर आधारित राजनीतिक आंदोलन खड़ा किया जा सके.

अपनी आगे की रणनीति स्पष्ट करते हुए, रुहुल्लाह ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के ईमानदार, संवेदनशील और समर्पित युवाओं से आगे आने की अपील की. उन्होंने जोर देकर कहा कि वह ऐसे लोगों का एक मंच बनाना चाहते हैं जो 'अपने लोगों का दर्द समझते हों', न कि ऐसे करियर-आधारित राजनेताओं का जो सिर्फ 'कुर्सी के पीछे भागते हैं'.

उनकी इस अपील पर प्रतिक्रिया देने वालों में 28 वर्षीय अबरार अहमद भी शामिल हैं. उन्होंने एक बड़ा फैसला लेते हुए, सांसद के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अपनी निजी जिंदगी की योजनाओं को कुछ समय के लिए टाल दिया है.

युवक ने शाकी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के समर्थन में, किश्तवाड़ के इस युवक ने अपनी शादी के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा दिया है, ताकि वह 3 नवंबर को श्रीनगर में होने वाले सम्मेलन में हिस्सा ले सके. उनका कहना है कि यह आयोजन उनके लिए बहुत खास है.

अपने फैसले के बारे में बात करते हुए, किश्तवाड़ के अबरार ने बताया कि उनकी शादी 1, 2 और 3 नवंबर को तय थी, लेकिन उन्होंने तारीखें बदलने का फैसला किया क्योंकि ये आगा साहब के सम्मेलन (3 नवंबर) की तारीख से टकरा रही थीं. उन्होंने कहा, 'मुझे लगा कि यह सम्मेलन मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी मेरी शादी. इसलिए, मैंने शादी की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया.'

इससे पहले, जब रुहुल्लाह जनसंपर्क अभियान के तहत किश्तवाड़ आए थे, तब अबरार उनसे मिले थे और उन्हें अपनी शादी की तारीखों के बारे में बताया था. जब रुहुल्लाह को पता चला कि शादी की तारीखें उनके कार्यक्रम से टकरा रही हैं, तो उन्होंने अबरार को सलाह दी कि वे अपनी शादी तय समय पर ही करें, क्योंकि यह उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण निजी अवसर है.

अबरार ने बताया कि वे आगा रुहुल्लाह को लगभग ढाई से तीन साल से जानते हैं और करीब तीन-चार महीने पहले ही उन्होंने उनसे अपनी शादी की योजनाओं के बारे में चर्चा की थी.

रुहुल्लाह को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा, 'इस सम्मेलन में शामिल होने के अपने फैसले के पीछे उन्होंने बताया कि रुहुल्लाह एक ऐसी राजनीतिक आवाज बनकर उभरे हैं, जो बेरोजगारी, युवाओं के मुद्दों और जम्मू-कश्मीर के अधिकारों की बात उठाते हैं. "मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हमारे युवाओं, बेरोजगारी और हमारे अधिकारों के बारे में बात करता है. इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ ताकि आगा रूह-उल्लाह मेहदी का समर्थन कर सकूं.'

उन्होंने कहा कि रूह-उल्लाह के लिए उनका समर्थन उनके राजनीतिक सिद्धांतों और जनहित के मुद्दों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पर आधारित है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर रूह-उल्लाह सही रास्ते पर बने रहते हैं, तो वे आगे भी उनका साथ देते रहेंगे.

अबरार ने उन बातों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि रूह-उल्लाह का रुख निजी राजनीतिक फायदे के लिए है. उन्होंने कहा कि कोई भी राय बनाने से पहले लोगों को उनकी विचारधारा और उनके रुख को समझना चाहिए.

लोगों से अपील की ये अपील

उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन लोगों से अपील की कि वे रूह-उल्लाह के रुख के पीछे के मुद्दों और सिद्धांतों को समझें. उन्होंने रूह-उल्लाह के फैसले पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें यकीन है कि सांसद ने काफी सोच-समझकर ही यह रुख अपनाया है.