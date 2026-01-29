हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अगर आज चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस पार कर पाएगी 100 का आंकड़ा? बजट से पहले सामने आया सर्वे

MOTN Survey: हाल ही में एक सर्वे सामने आया है, जिसके मुताबिक अगर आज देश में चुनाव हो जाएं तो भी कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाएगी. कांग्रेस 100 सीटों के आंकड़े को भी पूरा नहीं सकेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 29 Jan 2026 07:33 PM (IST)
देश में अगर आज चुनाव हो जाएं तो कांग्रेस को 100 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी. 8 दिसंबर 2025 से 21 जनवरी 2026 तक हुए मूड ऑफ द नेशन यानी MOTN के मुताबिक कांग्रेस सिर्फ 80 सीटों पर ही सिमट जाएगी. हर आयु, जाति, वर्ग, धर्म, लिंग वाले करीब 36 हजार लोग इस सर्वे में शामिल हुए. हालांकि, इन आंकड़ों में फेरबदल हो सकता है.

इंडिया गठबंधन की सीटों की स्थिति क्या?

इस सर्वे के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 182 सीटें मिल सकती हैं. वोट प्रतिशत की बात करें तो इंडिया गठबंधन को 39 फीसदी ही वोट मिलेंगे. जबकि 2024 में हुए चुनावों में इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली थीं और वोट 40 प्रतिशत था.

2024 लोकसभा चुनाव के सर्वे में हुआ था उलटफेर

2024 में चुनाव के समय 13 एग्जिट पोल ने सर्वे किया था.उस डेटा के मुताबिक, पोल ऑफ पोल्स में NDA को 365 और इंडिया गठबंधन को 145 सीटों का अनुमान था. अन्य को 32 सीटें मिलने की बात कही गई थी. हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में भाजपा को एकतरफा बढ़त का अनुमान बताया गया था. इन राज्यों की 90% से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत तय मानी जा रही थी. हालांकि, नतीजे इसके उलट निकले थे. कांग्रेस दमदार विपक्ष बनकर उभरा था.

2024 लोकसभा चुनाव में सर्वे से कितना अंतर था?

2024 के लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक कुल सात चरणों में हुए और मतगणना 4 जून 2024 को हुई थी. लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं और बहुमत के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए. यह चुनाव देश के इतिहास में सबसे बड़ा था, क्योंकि लगभग 97 करोड़ से ज्यादा मतदाता पंजीकृत थे और 64 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वोट डाला था. टर्नआउट करीब 66% रहा था.

NDA ने 293 सीटें जीतीं थीं, जिसमें बीजेपी अकेले 240 सीटें जीती. यह 2019 के 303 सीटों से काफी कम था. वहीं, इंडिया गठबंधन ने 234 सीटें जीतीं थीं. इसमें कांग्रेस ने 99 सीटें जीतीं, जिसने 10 साल बाद पार्टी को आधिकारिक विपक्ष का दर्जा दिलाया था.

Published at : 29 Jan 2026 07:13 PM (IST)
इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जहां दागी थीं ताबड़तोड़ मिसाइलें, वहां पहुंचे आसिम मुनीर, PAK आर्मी चीफ को सता रहा किसका डर?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
Economic Survey 2025-26 Explained: India ki Growth Story, Inflation Relief & Budget 2026| Paisa Live
Budget 2026 से पहले Share Market में हलचल! इन Sectors में बन सकता है बड़ा मुनाफा | Paisa Live
Budget 2026 से पहले Share Market में हलचल! इन Sectors में बन सकता है बड़ा मुनाफा | Paisa Live
Bollywood News: दीपिका के बाद श्रद्धा कपूर? अल्लू अर्जुन की फिल्म AA23 को लेकर बड़ी चर्चा
Rani Mukerji ने industry में पूरे किए 30 साल, करियर और जिंदगी पर की खुलकर बात
इंडिया
अगर आज हो जाएं चुनाव तो BJP को आएंगी कितनी सीटें? जानें PM मोदी का जलवा बरकरार है या नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के UGC वाले फैसले पर दी प्रतिक्रिया, सवर्णों को लेकर दी ये सलाह
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने जहां दागी थीं ताबड़तोड़ मिसाइलें, वहां पहुंचे आसिम मुनीर, PAK आर्मी चीफ को सता रहा किसका डर?
क्रिकेट
टी20 विश्व कप से पहले इस टीम को झटका, स्टार बल्लेबाज हुआ सस्पेंड, मैच फिक्सिंग का आरोप
बॉलीवुड
अरिजीत सिंह की प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट के बीच विशाल ददलानी ने किया पोस्ट, बोले- सक्सेस शांति की गारंटी नहीं है
इंडिया
UGC New Rules: जनरल, SC, ST, OBC के लिए हों अलग-अलग हॉस्टल, सुनते ही भड़क गए CJI, कहा- फॉर गॉड सेक...
इंडिया
दिल्ली के बाद अब हैदराबाद के 'शीशमहल' पर बवाल, नए नवेले मंत्री बने अजहरुद्दीन ने सरकारी घर में लगा दिए 76 लाख
ट्रेंडिंग
खाटू श्याम मंदिर के बाहर भीख मांगने लगा यूट्यूबर, कुछ ही घंटों में मिल गए 4500; यूजर्स बोले- 'यही रह गया था बस'
ENT LIVE
Elvish Yadav के Podcast से शुरू हुआ Orry और Sara, Ibrahim Controversy का नया twist
ENT LIVE
Arijit Singh ने छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग, प्यार देने के लिए फैंस का जताया आभार
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
