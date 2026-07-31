'चुनाव हारकर अब छात्रों की...', किरेन रिजिजू का विपक्ष पर बड़ा हमला

संसद के मॉनसून सत्र के दौरान केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पेपर लीक, छात्र आंदोलन और विपक्ष के विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार चुनाव हार रहा है और अब वह अलग-अलग मुद्दों की आड़ लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रहा है. किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्ष किसी न किसी की ढाल बनाकर राजनीति कर रहा है. पहले वे अन्य मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला करते थे और अब छात्रों के मुद्दों की आड़ ले रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष का मकसद वास्तविक समाधान निकालना नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ हासिल करना है.

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संसद का यह सत्र कई महत्वपूर्ण विधेयकों के लिए अहम है. उन्होंने जानकारी दी कि अगले सप्ताह संसद में कई महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे. इनमें सुप्रीम कोर्ट के जजों से संबंधित विधेयक और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) से जुड़े प्रस्तावित बदलाव भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि सरकार इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर गंभीर चर्चा चाहती है और उम्मीद करती है कि संसद सुचारु रूप से चलेगी.

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केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश

इस बीच विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. पेपर लीक मामले, छात्र आंदोलनों और हाल की घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है. विपक्षी दलों की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग भी लगातार उठाई जा रही है. संसद के भीतर और बाहर विपक्षी दलों द्वारा प्रदर्शन किए जा रहे हैं. विपक्ष का आरोप है कि सरकार छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों को सही तरीके से संभालने में विफल रही है. सरकार का कहना है कि वह सभी मुद्दों पर गंभीरता से काम कर रही है और जरूरी कदम उठा रही है.

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