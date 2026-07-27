#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामानसून सत्र में विपक्ष ने कृषि ऋण माफी पर उठाया सवाल, सरकार ने दिया जवाब

मानसून सत्र में विपक्ष ने कृषि ऋण माफी पर उठाया सवाल, सरकार ने दिया जवाब

Monsoon Session: वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि तमिलनाडु SLBC के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बकाया फसल ऋणों की कोई माफी नहीं दी गई है.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 27 Jul 2026 11:13 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • आरबीआई दिशा-निर्देशों के तहत बैंक ऋण पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करते हैं।

संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में तमिलनाडु के विलुप्पुरम से विपक्षी VCK पार्टी के सांसद डॉ. डी. रवि कुमार ने केंद्र सरकार से कृषि ऋण माफी को लेकर सवाल पूछा. सांसद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा कि क्या सरकार ने किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए कृषि ऋणों की माफी की मांग पर ध्यान दिया है, विशेषकर कृषि संकट और बढ़ते कर्ज के मद्देनजर? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? क्या यह तथ्य है कि तमिलनाडु सहित कई राज्य सरकारों ने सहकारी बैंकों के फसल ऋण माफ किए हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बकाया फसल ऋणों पर ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है? यदि हां, तो विवरण क्या है?

इसके साथ, उन्होंने पूछा कि 31 मार्च, 2026 तक राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में किसानों के कुल बकाया कृषि ऋण का राज्यवार विवरण क्या है? और क्या सरकार लघु और सीमांत किसानों के लिए एकमुश्त ऋण माफी या ऋण पुनर्गठन पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

विपक्ष के सवाल पर केंद्र सरकार ने दिया जवाब

विपक्षी दल के सांसद के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जवाब दिया. उन्होंने बताया कि कर्ज के बोझ से जूझ रहे उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘स्ट्रेस्ड एसेट्स के समाधान पर मास्टर निर्देश, 2025’ (28 नवंबर 2025, अद्यतन 1 जुलाई 2026) जारी किए हैं. इसके तहत बैंकों को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और नियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय संकट में फंसे उधारकर्ताओं के ऋणों का पुनर्गठन (Restructuring) करने का अधिकार दिया गया है.

इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बकाया फसल ऋणों की कोई माफी नहीं दी गई है और 31 मार्च 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में किसानों के बकाया कृषि ऋण का राज्यवार विवरण नाबार्ड के ENSURE पोर्टल पर बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार संलग्न है. 

मुख्य राज्यों के बकाया कृषि ऋण (करोड़ में):

तमिलनाडु: 3,44,996.64

आंध्र प्रदेश: 2,69,415.73

उत्तर प्रदेश: 1,38,907.63

कर्नाटक: 1,35,159.62

महाराष्ट्र: 1,33,362.96

तेलंगाना: 1,15,078.19

केरल: 91,140.68

राजस्थान: 88,599.32

मध्य प्रदेश: 79,353.97

गुजरात: 74,176.52

वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के स्तर पर फिलहाल लघु और सीमांत किसानों के लिए एकमुश्त कृषि ऋण माफी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. हालांकि, RBI के दिशा-निर्देशों के तहत पात्र मामलों में ऋण पुनर्गठन की सुविधा उपलब्ध है. 

यह भी पढ़ेंः ‘बागी सांसदों पर जल्द हो कार्रवाई’, अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला से की मांग

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 11:13 PM (IST)
Tags :
MONSOON SESSION MODI GOVERNMENT LOK SABHA VCK

Frequently Asked Questions

क्या तमिलनाडु में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हाल के वर्षों में फसल ऋण माफ किए हैं?

तमिलनाडु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बकाया फसल ऋणों की कोई माफी नहीं दी गई है। राज्य सरकारों ने केवल सहकारी बैंकों के फसल ऋण माफ किए हैं।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मर्डर, रेप और लूट..., CJP के 'मार्च' में 989 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग
मर्डर, रेप और लूट..., CJP के 'मार्च' में 989 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग
इंडिया
मानसून सत्र में विपक्ष ने कृषि ऋण माफी पर उठाया सवाल, सरकार ने दिया जवाब
मानसून सत्र में विपक्ष ने कृषि ऋण माफी पर उठाया सवाल, सरकार ने दिया जवाब
इंडिया
प्रधान… BJP का वो चेहरा, जिन्होंने हारते चुनाव के बीच ऐसे बाजी पलट दी
प्रधान… BJP का वो चेहरा, जिन्होंने हारते चुनाव के बीच ऐसे बाजी पलट दी
इंडिया
तेलंगाना में डिजिटल परिवार रजिस्टर लॉन्च, ओवैसी ने फैसले का किया स्वागत
तेलंगाना में डिजिटल परिवार रजिस्टर लॉन्च, ओवैसी ने फैसले का किया स्वागत
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रधान… BJP का वो चेहरा, जिन्होंने हारते चुनाव के बीच ऐसे बाजी पलट दी
प्रधान… BJP का वो चेहरा, जिन्होंने हारते चुनाव के बीच ऐसे बाजी पलट दी
इंडिया
CJP के अल्टीमेटम पर एक्शन में सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम
CJP के अल्टीमेटम पर एक्शन में सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम
बॉलीवुड
'चुप रही क्योंकि मुझे डर था...', बादशाह की वाइफ ने बयां किया दर्द
'चुप रही क्योंकि मुझे डर था...', बादशाह की वाइफ ने बयां किया दर्द
महाराष्ट्र
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके? शिंदे के मंत्री का खुलासा
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके? शिंदे के मंत्री का खुलासा
स्पोर्ट्स
CWG 2026: ज्ञानेश्वरी यादव ने 199 किलो वजन उठाकर रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई
ज्ञानेश्वरी यादव ने 199 किलो वजन उठाकर रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई
इंडिया
Xप्लेन: भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
इंडिया
विजय सरकार के आदेश को मद्रास HC से झटका, जानें क्या है पूरा मामला
विजय सरकार के आदेश को मद्रास HC से झटका, जानें क्या है पूरा मामला
विश्व
चीन ने तरेरी आंख, US को दी जवाबी कार्रवाई की धमकी, जानें पूरा मामला
चीन ने तरेरी आंख, US को दी जवाबी कार्रवाई की धमकी, जानें पूरा मामला
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget