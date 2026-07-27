मानसून सत्र में विपक्ष ने कृषि ऋण माफी पर उठाया सवाल, सरकार ने दिया जवाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आरबीआई दिशा-निर्देशों के तहत बैंक ऋण पुनर्गठन की सुविधा प्रदान करते हैं।

संसद के मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में तमिलनाडु के विलुप्पुरम से विपक्षी VCK पार्टी के सांसद डॉ. डी. रवि कुमार ने केंद्र सरकार से कृषि ऋण माफी को लेकर सवाल पूछा. सांसद ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछा कि क्या सरकार ने किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिए गए कृषि ऋणों की माफी की मांग पर ध्यान दिया है, विशेषकर कृषि संकट और बढ़ते कर्ज के मद्देनजर? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? क्या यह तथ्य है कि तमिलनाडु सहित कई राज्य सरकारों ने सहकारी बैंकों के फसल ऋण माफ किए हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बकाया फसल ऋणों पर ऐसी कोई राहत नहीं दी गई है? यदि हां, तो विवरण क्या है?

इसके साथ, उन्होंने पूछा कि 31 मार्च, 2026 तक राष्ट्रीयकृत/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में किसानों के कुल बकाया कृषि ऋण का राज्यवार विवरण क्या है? और क्या सरकार लघु और सीमांत किसानों के लिए एकमुश्त ऋण माफी या ऋण पुनर्गठन पर विचार कर रही है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

विपक्ष के सवाल पर केंद्र सरकार ने दिया जवाब

विपक्षी दल के सांसद के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में जवाब दिया. उन्होंने बताया कि कर्ज के बोझ से जूझ रहे उधारकर्ताओं को राहत देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ‘स्ट्रेस्ड एसेट्स के समाधान पर मास्टर निर्देश, 2025’ (28 नवंबर 2025, अद्यतन 1 जुलाई 2026) जारी किए हैं. इसके तहत बैंकों को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियों और नियामकीय दिशा-निर्देशों के अनुसार वित्तीय संकट में फंसे उधारकर्ताओं के ऋणों का पुनर्गठन (Restructuring) करने का अधिकार दिया गया है.

इसके अलावा, तमिलनाडु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (SLBC) के अनुसार, पिछले तीन वित्तीय वर्षों में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बकाया फसल ऋणों की कोई माफी नहीं दी गई है और 31 मार्च 2026 तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में किसानों के बकाया कृषि ऋण का राज्यवार विवरण नाबार्ड के ENSURE पोर्टल पर बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार संलग्न है.

मुख्य राज्यों के बकाया कृषि ऋण (₹ करोड़ में):

तमिलनाडु: 3,44,996.64

आंध्र प्रदेश: 2,69,415.73

उत्तर प्रदेश: 1,38,907.63

कर्नाटक: 1,35,159.62

महाराष्ट्र: 1,33,362.96

तेलंगाना: 1,15,078.19

केरल: 91,140.68

राजस्थान: 88,599.32

मध्य प्रदेश: 79,353.97

गुजरात: 74,176.52

वित्त राज्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार के स्तर पर फिलहाल लघु और सीमांत किसानों के लिए एकमुश्त कृषि ऋण माफी का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. हालांकि, RBI के दिशा-निर्देशों के तहत पात्र मामलों में ऋण पुनर्गठन की सुविधा उपलब्ध है.

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