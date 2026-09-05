पंजाब के बरनाला में सुनाम के गांव शेरों में मोहनजीत सिंह सिद्धू के साथ हुई पुलिस प्रताड़ना के मामले ने तूल पकड़ लिया है. लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संगरूर अस्पताल में भर्ती मोहनजीत से फोन पर बात की है.

पुलिस कस्टडी में मोहनजीत की कथित तौर पर पिटाई की गई थी. यहां शेरों गांव में मुख्यमंत्री भगवंत मान की जनसभा में बुधवार को एक घर की छत पर काला झंडा लेकर नशे के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, तभी उनको अरेस्ट किया गया.

VIDEO | Punjab Congress President Amarinder Singh Raja Warring reached Sangrur to meet Mohanjeet Singh Sheron.



Lok Sabha LoP Rahul Gandhi held a telephonic conversation with Mohanjeet Singh Sheron and enquired about his well-being.



Mohanjeet Singh Sheron alleged of custodial… pic.twitter.com/ewMyju6rfA — Press Trust of India (@PTI_News) September 5, 2026

शनिवार को पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने मोहनजीत से संगरूर अस्पताल में मुलकात की है. मुलाकात के दौरान राजा वडिंग ने मोहनजीत की बात लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से करवाई. वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज इस घटना की निंदा की और कहा कि यह नहीं होना चाहिए था और पिटाई के आरोपों की जांच पुलिस कर रही है.

कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने मामले में दी प्रतिक्रिया

इससे पहले कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने रिएक्शन देते हुए कहा कि मैं पूरे घटनाक्रम की निंदा करता हूं. इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनकी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है. उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा है कि उन्होंने उसे नहीं पीटा है.

'पुलिस हिरासत में इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए'

मोहनजीत ने आरोप लगाया था कि पुलिस हिरासत में उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए. उसकी दाढ़ी खींची गई. उसके घावों पर नमक रगड़ा गया. उसके इनर वियर्स तक फाड़ दिए गए. इधर, पुलिस ने आरोपों को खारिज कर दिया है. संगरूर पुलिस का कहना है कि मोहनजीत गंभीर अपराधों में दर्ज आठ FIR का सामना कर रहा एक अपराधी है. उसने सीएम के कार्यक्रम के दौरान व्यवधान डालने की कोशिश की थी. इसके बाद उसे एहतियातन अरेस्ट किया गया था. इसके अलावा ड्रग टेस्ट भी पॉजिटिव आया है.