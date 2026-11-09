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'जब संघ को बैन करने की हुई कोशिश इब्राहिम ने किया समर्थन', नागपुर में बोले भागवत
आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि 30 के दशक में, जब सेंट्रल प्रोविंस की विधानसभा में संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, तो संघ का बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक नहीं था.
आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि 30 के दशक में, जब सेंट्रल प्रोविंस की विधानसभा में संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, तो संघ का बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक नहीं था.
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