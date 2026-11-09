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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जब संघ को बैन करने की हुई कोशिश इब्राहिम ने किया समर्थन', नागपुर में बोले भागवत

'जब संघ को बैन करने की हुई कोशिश इब्राहिम ने किया समर्थन', नागपुर में बोले भागवत

आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि 30 के दशक में, जब सेंट्रल प्रोविंस की विधानसभा में संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, तो संघ का बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक नहीं था.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 09 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि 30 के दशक में, जब सेंट्रल प्रोविंस की विधानसभा में संघ पर पहली बार प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई, तो संघ का बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक नहीं था.

 

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About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 09 Nov 2026 11:53 AM (IST)
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