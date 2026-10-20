'बांग्लादेश की तरह भारत में भी कोशिश', रिजीम चेंज को लेकर क्या बोले मोहन भागवत

राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने देश में हुए हाल के प्रोटेस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि रिजीम चेंज से कभी भी देश का भला नहीं हो सकता. उन्होंने कहा कि भारत में फ्रांस और बांग्लादेश जैसे प्रयास हुआ है, लेकिन यहां रिजीम चेंज नहीं हो सकता. मोहन भागवत ने मंगलवार (20 अक्टूबर) को नागपुर में आरएसएस के कार्यक्रम में युवाओं का भी जिक्र किया.

मोहन भागवत ने कहा, 'फ्रांस और अल्बानिया में क्या हो रहा है, बांग्लादेश और नेपाल में क्या हुआ, ये सब किया-कराया उनका है. वो कहते हैं कि रिजीम चेंज करने से परिस्थिति बदलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. अपने स्वार्थ का पोषण करने वाले अपने पिट्ठू सब जगह प्रभावी रहे हैं. इसी वजह से ये कार्रवाईयां सारी दुनिया में चलती हैं. भारत अब उसका परम लक्ष्य है.'

भारत को तोड़ने का प्रयास हो रहा - मोहन भागवत

उन्होंने कहा, 'भारत में भी ऐसे प्रयास चल रहे हैं. लेकिन पिछले दशकों में भारत जिस प्रकार की दृढ़ निति चला और उतने ही पक्के नेतृत्व ने उसको जिस प्रकार चलाया, उसकी वजह से इनके खेल बंद हो गए. वे प्रयास करते हैं कि भारत, हिंदू और संघ को तोड़ें. अपना देश अभी विकास कर रहा है, पूरा विकास नहीं हुआ है. इस वजह से समस्या रहेगी.' भागवत ने यह भी कहा कि युवा अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, इसी वजह से यहां अन्य देशों जैसे हालात नहीं बन सकते.

नेपाल त्रासदी पर क्या बोले भागवत

उन्होंने नेपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि नेपाल में जिस भयंकर त्रासदी को झेलना पड़ा, हजारों मनुष्यों की जान चली गई, उसके मूल में कहीं न कहीं संपूर्ण हिमालय क्षेत्र में, जो भारत, तिब्बत, भूटान, चीन जैसे अनेक देशों से गुजरता है, में चले एकांगी विकास का परिणाम है. ऐसे में विकास की समग्र और संतुलित दृष्टि का निर्माण होना आवश्यक है.

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