5 साल में 40 बार फेल हुआ NH इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार का संसद में जवाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom दोषी ठेकेदारों, अधिकारियों पर जुर्माना लगा, 11 अधिकारियों को हटाया।

केंद्र सरकार ने संसद में पिछले पांच सालों के दौरान देश में नेशनल हाईवे पर हुई बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स की जानकारी दी. देशभर में पुल, फ्लाईओवर और सड़कों के ढहने की लगातार सामने आ रही घटनाओं के बीच केंद्र सरकार ने संसद में राष्ट्रीय राजमार्गों (नेशनल हाईवे) की स्थिति पर बड़ा खुलासा किया.

सरकार ने संसद में दी जानकारी

केंद्र सरकार के मुताबिक, पिछले पांच सालों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर 40 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर दर्ज किए गए, जिनमें पुल, फ्लाईओवर, सड़क, सुरंग और अन्य संरचनाओं के ढहने या गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं शामिल हैं. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि स्टेट हाईवे राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि केंद्र सरकार सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है.

21 लोगों की गई जान

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इन हादसों में अब तक कुल 21 लोगों की मौत हो चुकी है. सबसे बड़ा हादसा साल 2022 में जम्मू-कश्मीर के खूनी नाला में हुआ, जहां एडिट पोर्टल ढहने से 10 मजदूरों की जान चली गई थी.

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश में 2, बिहार में 2, केरल में एक, मध्य प्रदेश में दो, तमिलनाडु में एक, उत्तर प्रदेश में दो और असम और दिल्ली में एक-एक व्यक्ति की जान गई.

किस राज्य में सबसे ज्यादा हादसे?

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, पिछले पांच सालों में नेशनल हाईवे से जुड़े सड़क हादसे के सबसे ज्यादा आठ मामले केरल में दर्ज किए गए हैं. इसके बाद, महाराष्ट्र सात मामलों के साथ दूसरे नंबर पर, बिहार पांच मामलों के साथ तीसरे नंबर पर है. इसके अलावा, उत्तर प्रदेश में तीन, हरियाणा में तीन और पश्चिम बंगाल में भी तीन मामले दर्ज किए जा चुके हैं.

2025-26 में भी सामने आए 19 नए मामले

राज्यसभा में एक अन्य सवाल के जवाब में सरकार ने बताया कि सिर्फ 2025 और 2026 के दौरान ही 19 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में सड़क धंसने, पुलों में दरार, गर्डर गिरने, बॉक्स कल्वर्ट ढहने, RE वॉल फेल होने और अन्य संरचनात्मक खामियों के मामले सामने आए. इनमें गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय की परियोजनाएं शामिल हैं.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे भी लिस्ट में

सरकार ने माना कि दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे समेत कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में हाल के वर्षों में संरचनात्मक खामियां और क्षति की घटनाएं हुई हैं. इन सभी मामलों का राज्यवार ब्यौरा संसद में पेश किया गया.

मामलों में सरकार ने क्या कार्रवाई की?

सरकार के अनुसार, दोषी एजेंसियों और अधिकारियों के खिलाफ कई स्तरों पर कार्रवाई की गई. इनमें करोड़ों रुपये का जुर्माना, ठेके समाप्त करना, ब्लैकलिस्ट और डिबार करना, अधिकारियों का निलंबन, गैर-प्रदर्शन करने वाली एजेंसियों पर कार्रवाई और क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत और पुनर्निर्माण शामिल है.

कई मामलों में ठेकेदारों पर 30 करोड़ रुपये से अधिक, 119 करोड़ रुपये और अन्य बड़े वित्तीय दंड भी लगाए गए. कई परियोजनाओं में इंजीनियरिंग फर्मों और स्वतंत्र इंजीनियरों को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ा.

11 अधिकारी हटाए गए

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि प्रदर्शन मूल्यांकन और लापरवाही के आधार पर 11 अधिकारियों को सेवा से हटा दिया गया, जबकि 11 अन्य अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.

सरकार का कहना है कि सभी राष्ट्रीय राजमार्ग Indian Roads Congress के गुणवत्ता मानकों के अनुसार बनाए जाते हैं. निर्माण की निगरानी के लिए अथॉरिटी इंजीनियर, इंडिपेंडेंट इंजीनियर, विभागीय निरीक्षण और थर्ड-पार्टी क्वालिटी ऑडिट जैसी व्यवस्थाएं लागू हैं. आवश्यकता पड़ने पर निर्माण पूरा होने से पहले स्वतंत्र गुणवत्ता जांच भी कराई जाती है.

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