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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाट्रंप की टेंशन के बीच मोदी की ‘ग्लोबल डिप्लोमेसी’, 20 देशों के दौरे से मिले नए साझेदार

ट्रंप की टेंशन के बीच मोदी की ‘ग्लोबल डिप्लोमेसी’, 20 देशों के दौरे से मिले नए साझेदार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से पैदा हुई वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच PM मोदी भारत के हितों को मजबूत करने के लिए तेजी से अलग-अलग देशों के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 30 Aug 2026 01:35 PM (IST)
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भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले एक साल में दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए बेहद तेज कूटनीतिक दौरा किया है. फ्रांस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, मलेशिया, स्लोवाकिया और इटली समेत कम से कम 20 देशों की यात्रा कर चुके मोदी की विदेश नीति में इस दौरान एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है. वैश्विक स्तर पर डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में पैदा हुई आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारत अब किसी एक देश पर निर्भर रहने के बजाय कई देशों के साथ संबंध मजबूत कर अपने आर्थिक और रणनीतिक हित सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है.

एक साल में 20 देशों का दौरा

अगस्त 2025 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी कम से कम 20 देशों की आधिकारिक यात्रा कर चुके हैं. आने वाले दिनों में भी उनका विदेशी दौर जारी रहने वाला है. शनिवार से शुरू होने वाली उज्बेकिस्तान यात्रा के बाद वह किर्गिस्तान जाएंगे, जहां शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे. इस दौरान उनकी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात होने की उम्मीद है.

प्रधानमंत्री मोदी की कई विदेशी यात्राएं बेहद व्यावहारिक और आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित रही हैं. इन बैठकों में व्यापार, तकनीक, निवेश, वीजा और रणनीतिक सहयोग जैसे विषयों पर तेजी से समझौते और बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है.

जर्मनी से पनडुब्बी तकनीक, फ्रांस से छात्रों को फायदा

भारत को इन कूटनीतिक प्रयासों से कई आर्थिक और रणनीतिक लाभ भी मिले हैं. जर्मनी से भारत को पनडुब्बी तकनीक से जुड़ा सहयोग मिला है, जबकि फ्रांस के साथ बातचीत के बाद भारतीय छात्रों के लिए वीजा से जुड़े मुद्दों पर प्रगति हुई है. वहीं ब्रिटेन के साथ बातचीत में स्कॉच व्हिस्की को भारत में सस्ता करने से जुड़ा व्यापारिक समझौता भी सामने आया है.

महाराष्ट्र सरकार की पहल फ्यूचर इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल की कार्यकारी निदेशक प्रियम गांधी-मोडी ने कहा कि जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ रहा है, भारत दुनिया के बाकी देशों के साथ अपने संबंध बेहतर करना चाहता है. उन्होंने भारत की इस रणनीति को ‘बहुपक्षीय’ के बजाय ‘प्लुरिलैटरल’ बताया, जिसमें एक साथ सभी देशों पर ध्यान देने के बजाय अलग-अलग देशों के साथ छोटे और लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने पर जोर दिया जाता है.

बदलती वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत की रणनीति

रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस और कनाडा जैसे कई मध्यम शक्ति वाले देशों को भी मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है. अमेरिका की नीतियों और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता ने इन देशों के लिए भी नई चुनौतियां पैदा की हैं. ऐसे में भारत के साथ संबंध मजबूत करने में उनकी दिलचस्पी बढ़ी है.

यह भी पढ़िएः 'विविधता प्राकृतिक है और एकता सत्य', न्यूयॉर्क में बोले मोहन भागवत

दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारत के साथ व्यापार और रणनीतिक सहयोग इन देशों के लिए भी महत्वपूर्ण हो गया है. यही वजह है कि जहां प्रधानमंत्री मोदी अलग-अलग देशों के साथ भारत के आर्थिक हितों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं कई देश अपनी रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के साथ नजदीकी बढ़ाना चाहते हैं.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 01:35 PM (IST)
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