मॉक पार्लियामेंट: जिस कुर्सी पर बैठीं थी मीरा कुमार, वो किसकी थी? पवन खेड़ा ने बताई सच्चाई

कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने मॉक पार्लियामेंट से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. इसमें उन्होंने एक्स पर उस कुर्सी की तस्वीर शेयर की है, जिसपर शनिवार को मॉक पार्लियामेंट की अध्यक्षता करते हुए, पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार बैठीं थी.

पवन खेड़ा ने पोस्ट करते हुए कहा, 'आज CEC के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग कार्यवाही के दौरान, जिस कुर्सी पर श्रीमती मीरा कुमार बैठी थीं, उस पर कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बैठते थे, जो राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी के परदादा थे.'

इस कुर्सी ने महत्वपूर्ण फैसलों को देखा है: पवन खेड़ा

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान नेहरू जी की ही यह कुर्सी थी. इसी कुर्सी ने कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसलों को देखा है. यह उसी विरासत को अपने साथ संजोए हुए है.

The chair in which Smt. Meira Kumar sat during today’s public impeachment proceedings against the CEC was once occupied by the first Prime Minister of India, Shri Jawaharlal Nehru, the great-grandfather of Shri Rahul Gandhi and Smt. Priyanka Gandhi. It was Nehru Ji’s chair throughout his tenure as Prime Minister. It witnessed some of the most consequential decisions in our nation’s history and carries the weight of that legacy. Today, in that very chair, invoking the spirit of Nehru Ji, Smt. Meira Kumar, former Speaker of the Lok Sabha, pronounced Gyanesh Kumar Gupta unfit to continue as the Chief Election Commissioner of India. Gyanesh Kumar Gupta has been rejected by the people of India. It is only a matter of time before he goes. — Pawan Khera 🇮🇳 ಪವನ್ ಖೇರಾ (@Pawankhera) October 31, 2026

इसके अलावा पवन खेड़ा ने कहा कि उसी कुर्सी पर बैठकर और नेहरू जी की भावना को याद करते हुए, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया. भारत की जनता ने ज्ञानेश गुप्ता को नकार दिया है. अब बस उनके जाने में कुछ ही वक्त रह गया है.

खड़गे के आवास पर लगी 'मॉक पार्लियामेंट

1 नवंबर को होने वाली महारैली से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक ने जन महाभियोग पेश करते हुए मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया. इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई सीनियर नेतृत्व पहुंचा. इस दौरान सभी ने बारी-बारी अपना मत रखा. इस मॉक पार्लियामेंट के अंत में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और इसके बाद सर्वसम्मति से ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया.