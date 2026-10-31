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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामॉक पार्लियामेंट: जिस कुर्सी पर बैठीं थी मीरा कुमार, वो किसकी थी? पवन खेड़ा ने बताई सच्चाई

मॉक पार्लियामेंट: जिस कुर्सी पर बैठीं थी मीरा कुमार, वो किसकी थी? पवन खेड़ा ने बताई सच्चाई

इंडिया ब्लॉक की मॉक पार्लियामेंट से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है. इस सदन की अध्यक्षता पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने की. इस दौरान जिस कुर्सी पर वो बैठीं थी, उसको लेकर चर्चा छिड़ गई है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 31 Oct 2026 10:14 PM (IST)
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कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने मॉक पार्लियामेंट से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया है. इसमें उन्होंने एक्स पर उस कुर्सी की तस्वीर शेयर की है, जिसपर शनिवार को मॉक पार्लियामेंट की अध्यक्षता करते हुए, पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार बैठीं थी. 

पवन खेड़ा ने पोस्ट करते हुए कहा, 'आज CEC के खिलाफ सार्वजनिक महाभियोग कार्यवाही के दौरान, जिस कुर्सी पर श्रीमती मीरा कुमार बैठी थीं, उस पर कभी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बैठते थे, जो राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी के परदादा थे.'

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इस कुर्सी ने महत्वपूर्ण फैसलों को देखा है: पवन खेड़ा

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान नेहरू जी की ही यह कुर्सी थी. इसी कुर्सी ने कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसलों को देखा है. यह उसी विरासत को अपने साथ संजोए हुए है.

इसके अलावा पवन खेड़ा ने कहा कि उसी कुर्सी पर बैठकर और नेहरू जी की भावना को याद करते हुए, लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया. भारत की जनता ने ज्ञानेश गुप्ता को नकार दिया है. अब बस उनके जाने में कुछ ही वक्त रह गया है. 

खड़गे के आवास पर लगी 'मॉक पार्लियामेंट

1 नवंबर को होने वाली महारैली से पहले कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया ब्लॉक ने जन महाभियोग पेश करते हुए मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया. इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव समेत कई सीनियर नेतृत्व पहुंचा. इस दौरान सभी ने बारी-बारी अपना मत रखा. इस मॉक पार्लियामेंट के अंत में राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और इसके बाद सर्वसम्मति से ज्ञानेश कुमार को हटाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 31 Oct 2026 10:14 PM (IST)
Tags :
Pawan Khera CONGRESS Jahawarlal Nehru
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