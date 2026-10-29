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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMLC चुनावों में UP और कर्नाटक में BJP का दबदबा, महाराष्ट्र में विपक्ष ने जीतीं 3 सीटें

MLC चुनावों में UP और कर्नाटक में BJP का दबदबा, महाराष्ट्र में विपक्ष ने जीतीं 3 सीटें

4 राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों के लिए हुए चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में काफी सीटें जीतीं. कांग्रेस ने भी अपना खाता खोल लिया है. 

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 29 Oct 2026 11:36 AM (IST)
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4 राज्यों की 28 विधान परिषद सीटों के लिए हुए चुनावों में बीजेपी और उसके सहयोगियों ने उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में काफी सीटें जीतीं. महाराष्ट्र में विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) ने नागपुर सीट अपने पास बरकरार रखी है. महाराष्ट्र में कांग्रेस को नागपुर डिवीजन ग्रेजुएट्स निर्वाचन क्षेत्र में लगातार दूसरी बार जीत मिली. ये इलाका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का गढ़ माना जाता है.

MVA समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार अभिजीत गोविंदराव वंजारी ने बैलेट पेपर के जरिए हुई लंबी मतगणना प्रक्रिया के बाद BJP प्रत्याशी सुधाकर कोहले को 3,271 वोटों के अंतर से हराया. MVA में कांग्रेस. शिवसेना (UBT) और NCP (SP) शामिल हैं. इस जीत के साथ कांग्रेस ने 4 राज्यों में हुए विधान परिषद चुनावों में अपना खाता खोल लिया है. 

मतदाता हमारे साथ थे- वंजारी
गोविंदराव वंजारी ने पत्रकारों को बताया कि बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली. वंजारी ने कहा, "बीजेपी ने इन चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. उनके बड़े नेता नागपुर में मौजूद थे लेकिन, मतदाता हमारे साथ थे."

कर्नाटक में NDA का क्लीन स्वीप
कर्नाटक में NDA ने सभी चार सीटों पर जीत हासिल की, जो कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ा झटका है. बीजेपी ने तीन सीटें जीतीं. शशील जी. नमोशी ने उत्तर-पूर्व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जीता, एस.वी. संकनूर ने पश्चिम स्नातक निर्वाचन क्षेत्र जीता और के.एम. सुरेश ने दक्षिण-पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जीत दर्ज की. NDA के सहयोगी जनता दल (सेक्युलर) ने बची हुई एक सीट जीती, जिसमें एपी रंगनाथ ने 908 वोटों से बेंगलुरु शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल की.

बिहार में जन सुराज का हाल
बिहार में बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की. नरेंद्र सिंह ने तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र जीता और एन.के. यादव ने कोसी स्नातक सीट जीती. इसके अलावा पार्टी दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी आगे चल रही है, जहां अभी वोटों की गिनती जारी है. इसके अलावा जेडी(यू) उम्मीदवार नीरज कुमार ने पटना ग्रेजुएट्स सीट जीती और आरजेडी के संजीव कुमार ने पटना टीचर्स सीट जीती. जन सुराज के उम्मीदवार एसपी राय ने दरभंगा टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 29 Oct 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
MVA BJP Congress NDA MLC Election Results
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