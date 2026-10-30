भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का इस्तेमाल आम हो चुका है, लेकिन बैलेट पेपर (मतपत्र) की व्यवस्था पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से लेकर पंचायत और नगर निकाय चुनाव आज भी बैलेट पेपर से ही होते हैं. हाल ही अक्टूबर 2026 में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद की 28 सीटों पर चुनाव पूरी तरह बैलेट पेपर से हुए.

तो एक्सप्लेनर में समझते हैं कि बैलेट पेपर अब कहां और क्यों इस्तेमाल होता है, विपक्ष के तर्क क्या हैं और इस बहस में सच क्या है...

बैलेट पेपर अब भी कहां और क्यों इस्तेमाल होते हैं?

बैलेट पेपर का इस्तेमाल मुख्य रूप से संवैधानिक और अप्रत्यक्ष चुनावों में होता है, जहां मतदाताओं की संख्या सीमित होती, गोपनीयता और सटीकता की जरूरत ज्यादा होती है:

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव: इसमें निर्वाचित सांसद और विधायक ही मतदान करते हैं. इस चुनाव में आज भी बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल होता है.

इसमें निर्वाचित सांसद और विधायक ही मतदान करते हैं. इस चुनाव में आज भी बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल होता है. राज्यसभा और विधान परिषद (MLC) के चुनाव: विधान परिषद के चुनाव विशेष रूप से बैलेट पेपर से ही कराए जाते हैं.

विधान परिषद के चुनाव विशेष रूप से बैलेट पेपर से ही कराए जाते हैं. पंचायत चुनाव: पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) के 2023 के मुताबिक, 53% राज्यों में ग्राम पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं. सिर्फ केरल, सिक्किम, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में ही सभी ग्राम पंचायत सीटों पर EVM का इस्तेमाल होता है. त्रिपुरा में 2026 के त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव पूरी तरह बैलेट पेपर से कराए गए.

पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) के 2023 के मुताबिक, 53% राज्यों में ग्राम पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं. सिर्फ केरल, सिक्किम, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव में ही सभी ग्राम पंचायत सीटों पर EVM का इस्तेमाल होता है. त्रिपुरा में 2026 के त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव पूरी तरह बैलेट पेपर से कराए गए. नगर निकाय चुनाव: ये राज्य चुनाव आयोगों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए वे तय करते हैं कि चुनाव EVM से होंगे या बैलेट पेपर से. उदाहरण के लिए, दिल्ली नगर निगम के चुनाव EVM से होते हैं, जबकि पंजाब ने 2026 में बैलेट पेपर से चुनाव कराने का फैसला किया है.

बैलेट पेपर का इस्तेमाल क्यों होता है?

EVM होने के बावजूद बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की 2 बड़ी वजहें हैं:

वित्तीय बाधाएं और जागरूकता की कमी: कई राज्यों का मानना है कि पंचायत चुनावों में EVM के इस्तेमाल के लिए धन की कमी और जागरूकता की कमी एक बड़ी बाधा है. ओडिशा के राज्य चुनाव आयुक्त मधुसूदन पाधी के मुताबिक, पंचायत चुनावों के लिए करीब 3.36 लाख EVM की जरूरत होगी, जो उपलब्ध नहीं हैं और EVM का इस्तेमाल महंगा भी है.

कई राज्यों का मानना है कि पंचायत चुनावों में EVM के इस्तेमाल के लिए धन की कमी और जागरूकता की कमी एक बड़ी बाधा है. ओडिशा के राज्य चुनाव आयुक्त मधुसूदन पाधी के मुताबिक, पंचायत चुनावों के लिए करीब 3.36 लाख EVM की जरूरत होगी, जो उपलब्ध नहीं हैं और EVM का इस्तेमाल महंगा भी है. पोस्टल बैलेट: लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी, सेवा मतदाताओं (सेना/पुलिस), चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों, कुछ कैटेगरीज के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाती है.

विपक्ष बैलेट पेपर को ज्यादा निष्पक्ष क्यों बताता है?

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत कई विपक्षी दलों का तर्क है कि EVM में गड़बड़ी की संभावना ज्यादा है और बैलेट पेपर ज्यादा पारदर्शी प्रक्रिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा और सांसद मनीष तिवारी जैसे नेताओं ने बार-बार EVM की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं और 'वोट चोरी' का आरोप लगाया है.

विपक्ष का तर्क है कि EVM की प्रोग्रामिंग में हेरफेर किया जा सकता है, जबकि बैलेट पेपर में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं होती. मतदाता अपनी आंखों से अपना वोट सत्यापित कर सकता है.

EVM बनाम बैलेट पेपर में सच क्या है?

बैलेट पेपर के पक्ष में:

पारदर्शिता: मतदान और गिनती की प्रक्रिया पारदर्शी होती है. हर वोट कागज पर दर्ज होता है, जिसे दोबारा गिना जा सकता है.

मतदान और गिनती की प्रक्रिया पारदर्शी होती है. हर वोट कागज पर दर्ज होता है, जिसे दोबारा गिना जा सकता है. सत्यापन में आसानी: मतदाता अपने वोट को कागज पर देख सकता है, जिससे EVM में किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका कम होती है.

लेकिन बैलेट पेपर की अपनी समस्याएं भी हैं:

धीमी प्रक्रिया: मतदान और गिनती में बहुत ज्यादा समय लगता है. उदाहरण के लिए, नागपुर स्नातक क्षेत्र की एक सीट पर गिनती पूरी होने में 40 घंटे से ज्यादा लग गए.

मतदान और गिनती में बहुत ज्यादा समय लगता है. उदाहरण के लिए, नागपुर स्नातक क्षेत्र की एक सीट पर गिनती पूरी होने में 40 घंटे से ज्यादा लग गए. खर्चीली और श्रम जरूरी: बैलेट पेपर छपाई, परिवहन और गिनती में भारी मात्रा में कागज, पैसा और मानव संसाधन लगता है. पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट में भी इसे एक बड़ी चुनौती माना गया है.

बैलेट पेपर छपाई, परिवहन और गिनती में भारी मात्रा में कागज, पैसा और मानव संसाधन लगता है. पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट में भी इसे एक बड़ी चुनौती माना गया है. धोखाधड़ी का खतरा: बैलेट पेपर के दौर में बूथ कैप्चरिंग और पर्ची छीनने जैसी घटनाएं आम थीं. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 1972 के एक दस्तावेज का हवाला देते हुए कहा था कि उस समय बैलेट पेपर से हुए चुनावों में कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग और हिंसा के जरिए धांधली की थी.

EVM के पक्ष में:

तेज और कुशल: EVM से मतदान और गिनती बहुत तेज होती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया सरल होती है.

EVM से मतदान और गिनती बहुत तेज होती है, जिससे चुनावी प्रक्रिया सरल होती है. सुरक्षित: चुनाव आयोग का दावा है कि EVM सुरक्षित और छेड़छाड़-रहित हैं. इन्हें हैक करना नामुमकिन नहीं है क्योंकि ये स्टैंडअलोन मशीनें हैं, जो किसी नेटवर्क से जुड़ी नहीं होतीं.

सिर्फ मशीन बदलने से चुनाव नहीं जीते जाते

28 MLC सीटों के नतीजे ने इस बहस को एक नया मोड़ दे दिया है. बीजेपी अब यह कहकर विपक्ष पर हमला कर रही है कि अगर बैलेट पेपर ही सही रास्ता था, तो कांग्रेस हार क्यों गई? प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी बात पर तंज कसा. दूसरी ओर, कांग्रेस का तर्क है कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना जायज है, चाहे नतीजा कोई भी हो.

असल में, बैलेट पेपर या EVM कोई भी व्यवस्था अपने आप में पूरी तरह निष्पक्ष या पूरी तरह दोषपूर्ण नहीं है. बैलेट पेपर में पारदर्शिता है, लेकिन धीमी और खर्चीली प्रक्रिया है और धोखाधड़ी का खतरा भी है. EVM में तेजी और दक्षता है, लेकिन पारदर्शिता को लेकर संदेह बना रहता है.

इस बहस का असली समाधान सिर्फ मशीन बदलने में नहीं, बल्कि चुनावी प्रक्रिया पर भरोसे को मजबूत करने में है. EVM के साथ VVPAT का अनिवार्य और बड़े पैमाने पर मिलान, राजनीतिक दलों के लिए बराबर की निगरानी और चुनाव आयोग की इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी जैसे कदम जरूरी हैं. सिर्फ मशीन बदलने से चुनाव नहीं जीते जाते और सिर्फ मशीन पर सवाल उठाने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता.