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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'चुप नहीं रहेंगे', कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

'चुप नहीं रहेंगे', कांग्रेस विधायक ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा

कांग्रेस MLA कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने YS राजशेखर रेड्डी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित एक प्रोग्राम में अपनी ही सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 02 Sep 2026 10:56 PM (IST)
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तेलंगाना कांग्रेस सरकार के शासन के हजार दिन पूरे होने के बाद पार्टी के अंदर गहरे मतभेद सामने आ रहे हैं. जहां विपक्ष अपनी ही सरकार की नाकामियों को गिना रहा है, वहीं कांग्रेस MLA कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं. उन्होंने YS राजशेखर रेड्डी की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित एक प्रोग्राम में अपनी ही सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया.

इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने ऐलान किया कि 'राजन्ना राज्य वापस लाएंगे' और वहां मौजूद फैंस ने 'CM.. CM' जैसे नारे लगाए. इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, 'अगर वह मौका आता है, तो ब्रह्मदेव भी उन्हें नहीं रोक सकते' इशारों में CM की महत्वाकांक्षा साफ दिख रही थी. उन्होंने वेलफेयर स्कीमों को लागू करने में कमियों पर अपना गुस्सा जाहिर किया.

सरकार के खिलाफ लड़ने की दी चेतावनी

उन्होंने चेतावनी दी, 'अगर वेलफेयर स्कीम ठीक से लागू नहीं हुईं तो हम सरकार के खिलाफ लड़ेंगे.' उन्होंने साफ किया कि कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए दूसरी पार्टियों के नेताओं को लाना अच्छी बात है, लेकिन अगर वे हमारे घर आकर हमें बाहर निकाल देंगे, तो हम चुप नहीं रहेंगे. उन्होंने ऐलान किया कि अगर असली कांग्रेस वर्करों के साथ नाइंसाफी हुई, तो वह उनकी तरफ से लड़ेंगे और आने वाला दौर राजशेखर रेड्डी का दौर है.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बेइजती का लगाया आरोप

उन्होंने पार्टी में शामिल हुए लोगों को प्राथमिकता देकर असली कांग्रेस वर्करों की बेइज्जती करने का आरोप लगाया. उन्होंने साफ किया कि दूसरी पार्टियों के नेता सरकार में पावर हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और वह इस बारे में चुप नहीं रहेंगे. हाल ही में, उन्होंने कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी, पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और दानम नागेंद्र जैसे लोगों को पार्टी में शामिल करने की कड़ी आलोचना की. वह उन लोगों पर गुस्सा थे जो दूसरी पार्टी में जीतते हैं और फिर पार्टी बदल लेते हैं.

इस मौके पर बोलते हुए, कोमाटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि उनकी बातें पार्टी को मजबूत करने के लिए थीं और वह किसी पर पर्सनल हमला नहीं कर रहे थे. उन्होंने पार्टी लीडरशिप को चुनौती दी कि अगर कोई शिकायत है तो वे शिकायत दर्ज करें, और कहा कि वे डरते नहीं हैं. TPCC प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ ने इन कमेंट्स पर नाखुशी जताई. उन्होंने कोमाटिरेड्डी को चेतावनी दी.

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BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने सरकार में करप्शन पर कोमाटिरेड्डी के आरोपों का सपोर्ट किया. KTR ने कहा, टयह बात कि रूलिंग पार्टी का एक MLA खुलेआम सरकार पर आरोप लगा रहा है, स्थिति की गंभीरता को दिखाता है.' कांग्रेस सरकार ने 'चार्जशीट' जारी करके BRS के हज़ार दिन के शासन की आलोचना की. इसने शासन को 'नाकाबिलियत, करप्शन और अराजकता' बताया. हालांकि, CM रेवंत रेड्डी ने घोषणा की कि वे चर्चा के लिए तैयार हैं.

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Published at : 02 Sep 2026 10:56 PM (IST)
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