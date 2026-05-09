Tamil Nadu News: तमिलनाडु में टीवीके को कांग्रेस समर्थन दिया है. इस पर अब एमके स्टालिन ने वीसीके और कम्युनिस्ट पार्टी का आभार जताया है, तो वहीं कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगाया. स्टालिन ने उनको ही धन्यवाद दिया है, जिन्होंने गठबंधन में रहने के लिए सैद्धांतिक रुख अपनाए रखा है. कांग्रेस की आलोचना की है. ऐसे में अब माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन खतरे में पड़ गया है.

स्टालिन ने कहा है कि जहां एक ओर कांग्रेस के नए चुने गए विधायकों ने एसपीए के नाम पर चुनाव लड़ा था, लेकिन मिलने के लिए पार्टी कार्यालय नहीं आए. इसके उलट सीपीआई के शनमुगम और वीरपांडियन जैसे वामपंथी नेताओं और वीसीके चीफ थिरुमावलवन ने स्पष्ट किया है कि लोक कल्याण के लिए टीवीके को समर्थन दिया है. लेकिन वह डीएमके के सैद्धांतिक रुख के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे.

स्टालिन ने कहा, 'कांग्रेस के जिन विधायकों ने गठबंधन की ओर से चुनाव लड़ा और जीता, वे धन्यवाद देने के लिए अन्ना अरिवलयम नहीं आए. उसी दिन कांग्रेस पार्टी ने DMK से अपने संबंध तोड़ लिए और आगे बढ़ गई. वहीं दूसरी ओर, कम्युनिस्ट नेता कॉमरेड शनमुगम और कॉमरेड वीरपांडियन ने, विदुथलाई चिरुथाइगल काची पार्टी के नेता थिरुमावलवन के साथ मिलकर, यह घोषणा की है कि वे DMK के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे. तमिलनाडु के अधिकारों और लोगों के कल्याण के लिए संघर्ष करेंगे.'

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टीवीके को इस चुनाव में सबसे ज्यादा सीट मिली हैं

हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में टीवीके राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. उसे 108 सीटें मिली हैं. टीवीके को कांग्रेस, सीपीआईएम, सीपीआई, वीसीके और IUML ने समर्थन दिया है. स्टालिन ने चुनाव परिणामों पर विचार करते हुए कहा हैकि मेरे नेता और जीवनसाथ कलाईनार के प्यारे साथियों को जो मेरे जीवन से गहरे जुड़े रहे, और मेरी जान प्यार तमिल लोगों को मेरा दिल से प्रणाम. चुनाव नतीजों के बाद हम उन घटनाओं को देख रहे हैं, जो नतीजों के बाद सामने आ रही हैं. किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं मिला है.

स्टालिन ने कहा कि डीएमके के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन सरकार को बनाने के लिए जरूरी बहुमत वाली सीटें नहीं मिलीं. फिर भी हमें काफी संख्या में वोट मिले हैं. हम नई सरकार बनने में कोई रुकावट नहीं डालेंगे. डीएमके एक रचनात्मक विपक्षी पार्टी के तौर पर काम करेगी.

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वीसीके ने टीवीके को सौंपा आधिकारिक पत्र

इधर, वीसीके के अध्यक्ष थोल. थिरुमावलवन ने टीवीके के महासचिव आधव अर्जुन को एक ऑफिशियल समर्थन पत्र सौंपा है. राज्य में सरकार बनाने के लिए टीवीके को अपनी पार्टी का समर्थन दिया है. वीसीके के बिना शर्त समर्थन ने राज्य में टीवीके नेतृत्व वाली सरकार के गठन का रास्ता साफ कर दिया है. टीवीके के पास समर्थन जुटाकर कुल 121 सीटों की संख्या हो गई है.