'ब्रेकिंग बैड' से 'प्रिजेन ब्रेक' तक, एमके स्टालिन ने सीएम विजय पर साधा निशाना

डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय पर निशाना साधा है. तमिलनाडु के थेली जिले में 17 कैदियों के जेल से फरार हो गए हैं. जिसे लेकर स्टालिन ने राज्य की कानून-व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं.

एमके स्टालिन ने सीएम विजय की सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए तंज कसते हुए राज्य की कानून-व्यवस्था का मजाक उड़ाया और कहा कि ब्रेकिंग बैड के बाद अब तमिलनाडु में 'प्रिजन ब्रेक' का दौर शुरू हो गया है.

क्या है ब्रेकिंग बैड

शनिवार को नशीले पदार्थों की एक बड़ी खेप पकड़े जाने के मामले में TVK के एक पदाधिकारी की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी पर निशाना साधते हुए उसे 'ब्रेकिंग बैड पार्टी' करार दिया. मंगलवार को स्टालिन ने थेनी जेल से कैदियों के भागने की घटना को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला. सोमवार को जिले की थेक्कम्पट्टी उप-जेल से 17 विचाराधीन कैदी फरार हो गए थे. यह घटना चेन्नई के बाहरी इलाके में स्थित पुझल जेल से दो कैदियों के भागने के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिससे राज्य के जेल प्रशासन पर फिर से सवाल उठने लगे हैं.

Breaking Bad தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் Prison Break-உம் தொடங்கிவிட்டது! ஜாமினில் வெளிவரும் குற்றவாளிகளைத்தான் கண்காணிப்பதில்லை என்று நினைத்தேன். சிறைக்குள் இருக்கும் கைதிகளையும் தப்பிக்க விடும் இலட்சணத்தில்தான் இந்த ஆட்சி இருக்கிறது. புழல் சிறையில் இருந்து 2 கைதிகள் தப்பி ஓடிய அதிர்ச்சியில் இருந்து நாம் மீள்வதற்குள், தேனி மாவட்டச் சிறையில் இருந்து 17 கைதிகள் தப்பியுள்ளனர். ஒரேயடியாக இத்தனை கைதிகள் தப்பிப்பது 1995-க்குப் பிறகு இதுதான் முதல்முறை என்கிறார்கள். பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும், கண்காணிப்பு வசதிகளும் மேம்பட்ட 2026-இல் இப்படி நடப்பதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. வெளியில் இருக்கும் குற்றவாளிகள் சுதந்திரமாகக் குற்றங்களைப் புரிகிறார்கள். உள்ளே இருக்கும் கைதிகளும் தைரியமாகத் தப்பிச் செல்கிறார்கள். மொத்தத்தில், ஒன்றுக்கும் உதவாத good for nothing அரசாக இந்த மூடர்கூடத் த.வெ.க. அரசு இருக்கிறது. இவர்கள் மக்களைக் காக்கப் போவதில்லை. மக்களே அவர்களைக் காத்துக் கொள்ள வேண்டிய அவல நிலைக்குத் தமிழ்நாடு சென்றுவிட்டது. — M.K.Stalin (@mkstalin) October 27, 2026

कैदियों को भागने दे रहा है

स्टालिन ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, "ब्रेकिंग बैड के बाद अब तमिलनाडु में 'प्रिजन ब्रेक' शुरू हो गई है! मुझे लगा था कि सिर्फ जमानत पर रिहा हुए लोगों पर ही निगरानी नहीं रखी जाती होगी लेकिन पता चला कि यह प्रशासन इतना अयोग्य है कि कैदियों को जेल के अंदर से ही भागने दे रहा है."

उन्होंने आगे कहा कि 1995 के बाद से जेल से भागने की यह सबसे साहसिक घटना है और उन्होंने विजय सरकार को "किसी काम की नहीं" करार दिया.

बता दें थेनी जेल से 17 कैदी जेल कर्मचारियों पर हमला करके फरार हो गए हैं. इसके बाद से आस-पास के इलाके में बड़े पैमाने पर तलाश हो रही है. भागे हुए कैदियों में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है. जबकि बाकी को पकड़ने के लिए 17 स्पेशल टीम बनाई गई हैं.

ये भी पढ़ें: CJP के आशुतोष रांका को इस IAS अफसर पर आया गुस्सा, कहा- 'याद है, 4 घंटे मुझे इंतजार कराया'