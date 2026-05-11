प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से बड़ी अपील करते हुए कहा है कि वह सोना न खरीदे और जहां संभव हो वहां वर्क फ्रॉम होम वाले रूटीन पर वापस लौटे. इसके अलावा आने-जाने के लिए अपने व्हीकल की बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करे. पीएम मोदी की इस अपील पर एमके स्टालिन की डीएमके भड़क गई. उसने कहा कि चुनाव से पहले तक वह खुद अपने जेट से पूरे देश का दौरा कर रहे थे.

डीएमके प्रवक्ता सरवनन अन्नादुरई ने पूछा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के नागरिकों से ये मांगें क्यों कर रहे हैं. उन्होंने पूछा कि क्या पीएम को यह जानकारी है कि हालात और खराब होने वाले हैं. अन्नादुरई ने कहा कि चुनाव से पहले तक प्रधानमंत्री अपने जेट विमान से पूरे देश का दौरा कर रहे थे, उनके काफिले चल रहे थे.

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तमिलनाडु की मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर यह इतनी बड़ी घटना है, जिससे भारतीयों के जन-जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है तो इस पर विपक्षी पार्टियों को विश्वास में क्यों नहीं लिया जा रहा है.

#WATCH | Chennai: On PM Modi's statement, DMK spokesperson, Saravanan Annadurai says, "...Why is the Prime Minister making these demands from the Indian citizens? Is it because he has information that the situation is going to get very worse?... Until the elections, the Prime… pic.twitter.com/gEiXnLTilp — ANI (@ANI) May 11, 2026

डीएमके नेता ने कहा, 'प्रधानमंत्री को इस देश को समझाना होगा कि वे ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं. वे कहते हैं विदेश यात्राएं बंद करें, लेकिन 15 मई को वे खुद UAE, नीदरलैंड और स्वीडन जाने वाले हैं, आखिर किसलिए?'

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पीएम मोदी ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की अपील की है. उन्होंने कहा कि लोग डीजल-पेट्रोल बचाने के लिए मेट्रो, कारपूल, ईवी अपनाएं. इसके अलावा कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम अपनाने की सलाह भी दी. पीएम ने विदेश यात्रा टालने, सोना न खरीदने, मेक इन इंडिया उत्पाद खरीदने और किसानों को रासायनिक खाद कम करने को भी कहा है. उनका कहना है कि खाद की एक बोरी तीन हजार की पड़ती है, जिसमें हम किसान को बढ़ी मात्रा में सब्सिडी देते हैं.

