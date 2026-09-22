Explained: दिल्ली में फिर नाबालिग से गैंगरेप, NCRB के आंकड़े खोल रहे महिला सुरक्षा की पोल

देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं.ताजा घटना दक्षिण दिल्ली के प्रसिद्ध कालकाजी मंदिर के पीछे स्थित जंगली पार्क इलाके का है. सोमवार की शाम यहां एक नाबालिग लड़की के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) की घटना को अंजाम दिया गया. इस घटना में शामिल अपराधियों ने पीड़िता और उसके साथी को डराने के लिए खुद को पुलिसकर्मी बताया था, जिससे क्षेत्र में कानून-व्यवस्था और अपराधियों के बेखौफ हौसलों को लेकर एक बार फिर तीखी चर्चा शुरू हो गई है.

यहां जानिए क्या हुआ

पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, पीड़ित नाबालिग लड़की अपने एक दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर दर्शन करने आई थी. दर्शन के बाद दोनों मंदिर के पीछे बने पार्क की तरफ टहलने चले गए. शाम करीब 7:30 बजे, 25 से 30 वर्ष की उम्र के तीन अज्ञात युवकों ने उनका रास्ता रोक लिया और उन्हें डराना-धमकाना शुरू कर दिया.

आरोपियों में से एक ने लड़की के दोस्त को जबरन पकड़कर एक तरफ रोक रखा, जबकि अन्य आरोपियों ने बारी-बारी से नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म किया. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.

पुलिस की कार्रवाई और मुठभेड़

घटना की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस की टीम सक्रिय हुई और इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू की. पुलिस अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान पुलिस का आरोपियों से सामना हुआ, जहां थोड़ी देर चली गोलीबारी के बाद एक मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया. पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य इक्कठा किए हैं. मामले में शामिल अन्य फरार सह-आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

दिल्ली में हाल के दिनों में घटी अन्य दर्दनाक वारदातें

कालकाजी की यह घटना कोई अकेली वारदात नहीं है. बीते कुछ ही दिनों के भीतर दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ हुई बर्बर घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है:

स्वरूप नगर कांड (13 सितंबर): दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में कुशक रोड के पास जयपाल राणा के खेत में एक खुले मैदान से एक नाबालिग लड़की की लाश मिली थी. जांच में सामने आया कि उसके साथ गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई थी. दिल्ली पुलिस ने 50 से अधिक CCTV कैमरों की फुटेज खंगालने और संदिग्ध टेम्पो का पता लगाने के बाद तीन नाबालिगों सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया.

चलती बस में दुष्कर्म: स्वरूप नगर की घटना से कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में एक चलती सार्वजनिक बस के भीतर नाबालिग से दुष्कर्म की घटना सामने आई थी, जिसने सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया.

NCRB आंकड़े और दिल्ली पुलिस की 2025 की रिपोर्ट

दिल्ली पुलिस का वार्षिक आंकड़ा (2025)

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पूरे देश और दिल्ली के वर्ष 2025 के विस्तृत और अंतिम आंकड़े आधिकारिक प्रक्रिया के तहत संकलित होकर जारी होने में समय लगता है. हालांकि, दिल्ली पुलिस द्वारा जनवरी 2026 में जारी किए गए 2025 के वार्षिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 और 2024 की तुलना में 2025 में महिलाओं के खिलाफ दर्ज कुल मामलों (जैसे दुष्कर्म, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा आदि) में लगभग 5% से 8% की गिरावट दर्ज की गई है. वर्ष 2025 में बलात्कार से संबंधित दर्ज मामलों में कमी आई है.

पुलिस का दावा है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में उनका वर्क-आउट/सॉल्विंग रेट 95% से अधिक रहा है, यानी लगभग हर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

NCRB डेटा (2024): देश के 19 प्रमुख महानगरों में दिल्ली की स्थिति

NCRB द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत के प्रमुख 19 मेट्रो शहरों की सूची में दिल्ली महिलाओं के खिलाफ अपराध और बलात्कार के मामलों में शीर्ष पर बनी हुई है.

अपराध श्रेणी दर्ज आंकड़े (वार्षिक / 2024) मुख्य बिंदु सालाना दुष्कर्म के मामले 1,058 मामले औसतन प्रतिवर्ष 1,000 से 1,200 मामले दर्ज महानगरों में स्थान प्रथम 19 मेट्रो शहरों में सर्वाधिक (जयपुर 497 मामलों के साथ दूसरे स्थान पर) महिलाओं के खिलाफ कुल अपराध 13,396 मामले इसमें छेड़छाड़, अपहरण और घरेलू उत्पीड़न शामिल हैं

कालकाजी, स्वरूप नगर और चलती बस में घटी इन लगातार घटनाओं ने यह साबित कर दिया है कि केवल आंकड़ों में गिरावट दर्ज होना ही जमीनी स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है. दिल्ली जैसे विशाल महानगर में पार्क, सुनसान इलाके और सार्वजनिक वाहन आज भी महिलाओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं होते.