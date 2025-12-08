इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार (8 दिसंबर 2025) को भी पूरी तरह से पटरी पर नहीं लौट सकी है. 15 दिसंबर 2025 तक जिन उड़ानों को रद्द किया गया है, उनका बाकी रिफंड भी प्रोसेस में है. अब तक 827 करोड़ रुपये का रिफंड दिया जा चुका है. सूत्रों के मुताबिक एविएशन मिनिस्ट्री के अधिकारी और डीजीसीए मंगलवार (9 दिसंबर 2025) सुबह 11 बजे इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से मिलकर पूछताछ करेंगे. इसके बाद एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू 9 दिसंबर को 12 बजे लोकसभा में बयान देंगे.

आज 1800 से ज्यादा उड़ानें हुई संचालित

IndiGo आज 1800 से ज्यादा विमान संचालित कर रही है. 7 दिसंबर को 1650 उड़ानें चली थीं. 1 से 7 दिसंबर 2025 के बीच फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए Indigo ने 9,500 से ज्यादा होटल कमरे उपलब्ध कराए. करीब 10,000 कैब और बसें बुक कीं. 4,500 से ज्यादा बैग यात्रियों तक पहुंचा दिए हैं. बाकी बैग अगले 36 घंटों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. कंपनी हर दिन 2 लाख से ज्यादा ग्राहकों की विभिन्न चैनलों के जरिए सहायता कर रही है.

सरकार ने कहा कि सख्त एक्शन लेंगे

इंडिगो संकट पर नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने सोमवार (8 दिसंबर 2025) को राज्यसभा में कहा कि सरकार इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रही है. उन्होंने कहा कि फिलहाल इसकी जांच चल रही और निष्कर्ष आने पर हम काफी सख्त एक्शन लेंगे, जो कि अन्य एयरलाइंस के लिए मिसाल बने. राज्यसभा में पूछे गए एक जवाब देते हुए नायडू ने कहा कि यह स्थिति इंडिगो के इंटरनल ऑपरेशन में समस्या के कारण पैदा हुई है, जिसमें क्रू का रोस्टरिंग सिस्टम और आंतरिक योजना शामिल हैं.

संसद में क्या बोले राम मोहन नायडू?

उन्होंने कहा कि सरकार ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (एफडीटीएल) नियम सभी पक्षकारों से बातचीत करके लागू किए गए हैं. केंद्रीय मंत्री ने कहा, "अप्रैल में हाई कोर्ट के दिशानिर्देशों के तहत इसे लागू किया गया है. कुल 22 एफडीटीएल नियम थे, जिसमें से 15 एक जुलाई से और बाकी सात 1 नवंबर 2025 से लागू हुए हैं. तब से लेकर डीसीसीए एफडीटीएल नियमों पर सभी एयरलाइन से बातचीत कर रहा था. इसे लेकर 1 दिसंबर को इंडिगो के साथ भी बातचीत हुई थी, क्योंकि वे नियमों पर कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं, लेकिन इन दौरान भी उन्होंने इस समस्या का जिक्र नहीं किया है और हर चीज सामान्य थी."