MHA ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को दी Y+ सुरक्षा, CISF के जवान रहेंगे तैनात
गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को CISF की Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. यह फैसला खुफिया विभाग की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है.
गृह मंत्रालय (MHA) ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) मनोज कुमार अग्रवाल को CISF की Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है. यह निर्णय खुफिया विभाग की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है. अब मनोज कुमार अग्रवाल की सुरक्षा में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवान तैनात रहेंगे.
सूत्रों के अनुसार, हाल ही में खुफिया एजेंसियों की तरफ से तैयार की गई थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट में मुख्य चुनाव अधिकारी की सुरक्षा को लेकर संभावित खतरे की आशंका जताई गई थी. इसी इनपुट के आधार पर गृह मंत्रालय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें Y+ कैटेगरी सुरक्षा उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया. Y+ सुरक्षा श्रेणी के तहत अधिकारी को 24×7 सशस्त्र सुरक्षा कवर दिया जाता है, जिसमें प्रशिक्षित CISF कर्मियों की तैनाती होती है.
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़ा समय
यह सुरक्षा ऐसे समय दी गई है जब शनिवार (27 दिसंबर 2025) से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. चुनावी प्रक्रिया से जुड़े इस महत्वपूर्ण और संवेदनशील चरण के दौरान किसी भी तरह की बाधा या सुरक्षा जोखिम से निपटने के लिए केंद्र ने यह कदम उठाया है.
CISF की तैनाती क्यों अहम?
CISF देश की प्रमुख केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसे उच्च जोखिम वाले प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों की सुरक्षा का लंबा अनुभव है. मनोज कुमार अग्रवाल को CISF की सुरक्षा मिलने से यह संकेत मिलता है कि केंद्र सरकार चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने को लेकर पूरी तरह सतर्क है.
राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा
मुख्य चुनाव अधिकारी को केंद्रीय सुरक्षा मिलने के बाद राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इस फैसले को लेकर चर्चा तेज हो गई है. जानकारों का मानना है कि आगामी चुनावी गतिविधियों और मतदाता सूची पुनरीक्षण जैसे अहम कार्यों को देखते हुए यह कदम एहतियाती और प्रशासनिक रूप से जरूरी है.
