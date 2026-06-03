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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली अग्निकांड पर आया विदेश मंत्रालय का बयान, घटना को बताया दुखद; मरने वाले 21 लोगों में 18 विदेशी नागरिक

दिल्ली अग्निकांड पर आया विदेश मंत्रालय का बयान, घटना को बताया दुखद; मरने वाले 21 लोगों में 18 विदेशी नागरिक

 पीड़ितों में नाइजीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश, सोमालिया, लाइबेरिया और अफगानिस्तान के बताए जा रहे हैं. अब इस घटना पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 03 Jun 2026 07:25 PM (IST)
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Delhi Malviya Nagar Fire Incident: दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड में करीबन 21 लोगों की मौत हुई है. इस हादसे में मरने वालों में 18 लोग विदेशी हैं. यह जानकारी परिचित लोगों के हवाले से दी गई है. 

पीड़ितों में नाइजीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश, सोमालिया, लाइबेरिया और अफगानिस्तान के बताए जा रहे हैं. अब इस घटना पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है.

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने बयान में क्या कहा है?

नई दिल्ली के मालवीय नगर में आग लगने की दुखद घटना में, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, जान-माल के नुकसान पर मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. विदेश मंत्रालय अन्य देशों के दूतावसों से संपर्क में है. हर संभव आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है. 

Malviya Nagar Fire: दिल्ली के मालवीय नगर में जहां हुआ अग्निकांड, वहां क्यों आते हैं विदेशी, कैसा है इलाका?

घटना बुधवार सुबह मालवीय नगर के हौज रानी इलाके में एक पांच मंजिला बेड एंड ब्रेकफास्ट इमारत में लगने से हुई है. शुरुआती रिपोर्ट जो सामने आई है, घटना की वजह सिलेंडर फटना माना जा रहा है.

आग 8 बजे पास के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी थी

इससे पहले पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि आग सुबह साढ़े आठ बजे पास के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में लगी थी. बाद में पुलिस ने स्पष्ट किया कि आग होटल की इमारत में लगी थी. इमारत में एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, पांच मंजिलें हैं. ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट चल रहा था. इमारत के बाकी हिस्से का इस्तेमाल होटल के तौर पर किया जा रहा था. रेस्क्यू के दौरान 10 पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर है.  घायल पुलिसकर्मियों में हेड कांस्टेबल करतार (32), हरज्ञान (40), प्रेम चंद (40), जितेंद्र (40) और दिनेश (35), तथा कांस्टेबल विक्रम (34), दीपक (38), रामपाल (30), संदीप (30) और रविरंजन (26) शामिल है. 

Malviya Nagar Fire: 21 मौतें, होटल मालिक का नाम लवकेश बजाज, पुलिस की छापेमारी, 10 बड़ी बातें

Published at : 03 Jun 2026 07:25 PM (IST)
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S Jaishankar Fire Incident DELHI
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