हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या भारत ने चाबहार पोर्ट से बनाई दूरी, शक्सगाम घाटी पर भारत के रुख पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

क्या भारत ने चाबहार पोर्ट से बनाई दूरी, शक्सगाम घाटी पर भारत के रुख पर विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

Iran: विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईरान में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, चाबहार पोर्ट, अमेरिका के टैरिफ, म्यांमार चुनाव पर अपनी बात रखी. विदेश मंत्रालय ने शक्सगाम घाटी पर अपना रुख दोहराया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 16 Jan 2026 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

ईरान में बनी राजनीतिक अस्थिरता के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है. साथ ही चाबहार पोर्ट छोड़ने की खबरों का खंडन विदेश मंत्रालय की तरफ से किया गया है. इसके अलावा शक्सगाम घाटी पर भी भारत के रुख को फिर से दोहराया है.  

शुक्रवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि ईरान के हालातों पर भारत सरकार की नजर बनी हुई है. ईरान में हमारे 9 हजार नागरिक रहते हैं. इनमें पढ़ने वाले बच्चे, श्रद्धालु, व्यवसायी शामिल हैं. सभी को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है. 

उन्होंने कहा कि ईरान न जाएं और अगर वहां से आना चाहते हैं तो उसके भी प्रबंध कराए जा रहे हैं. ईरान छोड़ने की योजना बना रहे भारतीय नागरिकों के लिए कमर्शियल फ्लाइट के भी ऑप्शन उपलब्ध हैं. ईरान के साथ हमारे लंबे समय से गहरे रिश्ते और पार्टनरशिप है. हम बदलती हुई स्थिति पर नजर रख रहे हैं.

ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका के 25% टैरिफ आदेश पर क्या बोले?
साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से लगाया गया ईरान से बिजनेस करने वाले देशों पर 25% टैरिफ पर भी विदेश मंत्रालय ने अपनी बात रखी. जायसवाल ने कहा, 'हम घटनाक्रम पर करीब से नजर रख रहे हैं. हमारा द्विपक्षीय व्यापार  $1.6 बिलियन है. हमारा निर्यात  $1.2 बिलियन है और आयात $0.4 बिलियन है. दोनों पक्षों के बीच चर्चा चल रही है. 

चाबहार पोर्ट विवाद पर क्या कहा? 
उन्होंने चाबहार पोर्ट विवाद पर कहा कि 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने 26 अप्रैल 2026 तक वैलिड कंडीशनल सैंक्शन वेवर पर गाइडेंस देते हुए एक लेटर जारी किया था. हम इसकी व्यवस्था पर काम करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत कर रहे हैं. हमें पता चला है कि सलमान खान की एक फिल्म बनाने की योजना बनाई जा रही है. भारत में फिल्म निर्माण से जुड़े मामलों पर संबंधित अधिकारियों की नजर है. ऐसे प्रोजेक्ट्स में विदेश मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं है. साथ ही भारत, जापान ने आपूर्ति श्रृंखला लचीलेपन पर चर्चा की है.

भारत ने शक्सगाम घाटी पर अपना रुख दोहराया

शक्सगाम घाटी पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने शक्सगाम घाटी पर अपना रुख दोहराया. शक्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है. हमने 1963 में हस्ताक्षरित तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है. हमने लगातार कहा है कि यह समझौता अवैध और अमान्य है. हम तथाकथित चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को भी मान्यता नहीं देते हैं, जो पाकिस्तान के जबरन और अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है.

म्यांमार चुनाव पर क्या है भारत का पक्ष?
विदेश मंत्रालय प्रवक्ता ने म्यांमार में चुनाव पर कहा कि हम म्यांमार में सही से और शांति से चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं, हमारी नजर बनी हुई है. इसके अलावा उन्होंने भारत, EU FTA बातचीत  पर कहा कि चर्चा आगे बढ़ रही है. उन्होंने 2026 गणतंत्र दिवस के लिए यूरोपीय नेताओं के भारत आने की बात को दोहराया है.

Published at : 16 Jan 2026 09:20 PM (IST)
Tags :
Shaksgam Valley Chabahar Port DELHI Randheer Jaiswal MEA Press Conference #iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, ट्रंप प्रशासन बोला- 'तब तक वीजा नहीं देंगे जब तक...'
अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, ट्रंप प्रशासन बोला- 'तब तक वीजा नहीं देंगे जब तक...'
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
Advertisement

वीडियोज

ShahRukh Khan, Akshay Kumar से लेकर Kartik Aaryan तक: बॉलीवुड के वो Outsiders जो बने सुपरस्टार
UPI पर संकट? Free Payments का सच | Budget 2026 से पहले बड़ा सवाल | Paisa Live
Foreign Investors को राहत | SEBI का नया Proposal बदल देगा Stock Market Game | Paisa Live
Tariff Pressure के बीच India-US Trade Talks Active, Deal कभी भी Final | Paisa Live
India के Passport की ताकत में जबरदस्त उछाल | Henley Passport Index 2026 में बड़ी छलांग | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, ट्रंप प्रशासन बोला- 'तब तक वीजा नहीं देंगे जब तक...'
अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया बड़ा झटका, ट्रंप प्रशासन बोला- 'तब तक वीजा नहीं देंगे जब तक...'
क्रिकेट
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
चिन्नास्वामी स्टेडियम में AI तय करेगा फैंस की सुरक्षा, सारा खर्चा उठाने को तैयार RCB
मनोरंजन
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
सिद्धार्थ मल्होत्रा के बर्थडे सेलिब्रेशन में कियारा ने गाया गाना, बेटी सरायाह के फेवरेट हैं पापा
इंडिया
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
BJP का कब चुना जाएगा अध्यक्ष? सामने आई तारीख, नोटिफिकेशन जारी
जनरल नॉलेज
BJP National President Election: क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
क्या आम आदमी भी लड़ सकता है BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, जानें कौन-कौन सी शर्तें करनी होती हैं पूरी?
शिक्षा
यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
यूपी में कहां-कहां 17 जनवरी को बंद रहेंगे स्कूल, एक क्लिक में देख लें पूरी लिस्ट
जनरल नॉलेज
Indian Army Resignation Rules: आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
आर्मी के जवान अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इस्तीफा, जानें क्यों है ऐसा नियम
हेल्थ
Why Antibiotics Are Failing In Humans: लोगों पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक दवाओं का असर, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली वजह?
लोगों पर नहीं हो रहा एंटीबायोटिक दवाओं का असर, स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली वजह?
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget