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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाExplained: नाइजीरिया के वो दर्दनाक विमान हादसे जिनमें गई 200 लोगों की जान, 5 सबसे बड़े क्रैश

Explained: नाइजीरिया के वो दर्दनाक विमान हादसे जिनमें गई 200 लोगों की जान, 5 सबसे बड़े क्रैश

राष्ट्रपति टिनुबू ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए हादसे के कारणों की तत्काल उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की भयानक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 06 Oct 2026 07:09 AM (IST)
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नाइजीरिया के दक्षिण-पश्चिम इलाके में एक बेहद दर्दनाक विमान हादसा हुआ है. नाइजीरियाई वायु सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 32 लोगों की मौत हो गई. अधिकारियों के अनुसार, यह विमान एक रूटीन मिशन पर था. नाइजीरियाई वायु सेना का विमान नौसैनिक अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. टिनुबू और केयामो ने इस विमान की पहचान ATR-42 के तौर पर की है, जो दो इंजन वाला टर्बोप्रॉप विमान है. निर्माता का कहना है कि इस श्रेणी के विमान में कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 30 से 50 यात्री बैठ सकते हैं.

राष्ट्रपति बोला टिनुबू के कार्यालय और नाइजीरियाई वायु सेना द्वारा साझा की गई जानकारी के मुताबिक, इस दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान में 25 यात्री और 7 क्रू सदस्य सवार थे.

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यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार सुबह 9 बजे के तुरंत बाद ओंडो राज्य के इग्बोकोडा में एक नेवल बेस के पास हुई. विमान बेनिन सिटी से रवाना होकर नाइजीरिया के आर्थिक केंद्र लागोस की ओर जा रहा था. राष्ट्रपति टिनुबू ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए हादसे के कारणों की तत्काल उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की भयानक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

नाइजीरिया के एविएशन इतिहास के 5 सबसे बड़े विमान हादसे

इस ताजा हादसे के साथ ही नाइजीरिया के एविएशन इतिहास की पुरानी दर्दनाक यादें ताजा हो गई हैं. जान-माल के नुकसान के आधार पर नाइजीरिया के इतिहास के 5 सबसे भीषण विमान हादसे इस प्रकार हैं.

1. 1992 नाइजीरियाई वायु सेना C-130 हरक्यूलिस क्रैश

26 सितंबर 1992 लागोस के पास इजिग्बो नहर में यह बड़ा हादसा हुआ था. इसमें 158 से 200+ (अनुमानित) लोगों की मौत हो गई थी. लागोस से उड़ान भरने के कुछ ही क्षण बाद इस सैन्य परिवहन विमान के कई इंजनों ने काम करना बंद कर दिया. भारी-भरकम एयरक्राफ्ट इजिग्बो नहर के दलदली इलाके में नाक के बल जा गिरा. इस क्रैश में नाइजीरियाई सेना के मध्यम-रैंक के सैन्य अधिकारियों की एक पूरी पीढ़ी खत्म हो गई थी.

2. डाना एयर फ़्लाइट 0992
 3 जून 2012 को लागोस के इजु-इशागा में यह विमान क्रैश हुआ था. इस हादसे में 159 (153 विमान में + 6 ज़मीन पर) लोगों की मौत हो गई थी. अबुजा से लागोस जा रहे मैकडोनेल डगलस MD-83 विमान के दोनों इंजन लैंडिंग से ठीक पहले फेल हो गए. विमान मुर्टाला मुहम्मद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब स्थित एक घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया. इस हादसे में सवार सभी लोगों के साथ-साथ जमीन पर मौजूद 6 स्थानीय निवासियों की भी जान चली गई.

3. ADC एयरलाइंस फ़्लाइट 086

7 नवंबर 1996 को इजिरिन, लागोस के पास यह हादसा हुआ था. इस हादसे में 144 लोगों की मौत हो गई थी. पोर्ट हारकोर्ट से लागोस जा रहा बोइंग 727 विमान हवा में दूसरे विमान से संभावित टक्कर से बचने के प्रयास में अपना संतुलन खो बैठा. अत्यधिक गति से दिशा बदलने के कारण विमान क्रैश हो गया. इस हादसे की मुख्य वजह एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की चूक मानी गई थी.

4. बेलव्यू एयरलाइंस फ़्लाइट 210

22 अक्टूबर 2005 को लिसा गांव, ओगुन राज्य में हुए इस हादसे में मृतकों की संख्या 117 थी. रात के समय लागोस से अबुजा के लिए उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद बोइंग 737-200 का एटीसी से संपर्क टूट गया और वह बेहद तेज़ रफ्तार के साथ ज़मीन से टकरा गया। उड़ान के दौरान भीषण खराब मौसम को विमान का नियंत्रण खोने का प्रमुख कारण पाया गया।

5. सोसोलिसो एयरलाइंस फ़्लाइट 1145

10 दिसंबर 2005 को पोर्ट हारकोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ था. इसमें मरने वालों की संख्या 108 थी. मैकडोनेल डगलस DC-9 विमान में 110 लोग सवार थे. जिनमें लोयोला जेसुइट कॉलेज के 61 स्कूली बच्चे भी शामिल थे. खराब मौसम और तेज़ हवाओं (विंड शियर) के बीच लैंडिंग की कोशिश करते समय विमान ज़मीन से टकराकर बिखर गया और उसमें भीषण आग लग गई। इस त्रासद हादसे में केवल 2 यात्री ही जीवित बच सके थे.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
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Published at : 06 Oct 2026 07:09 AM (IST)
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