मिडिल ईस्ट में हो रहे युद्ध समेत कई दूसरी वजहों से सोने और चांदी की कीमतों में इन दिनों काफी गिरावट देखने को मिल रही है. दाम कम होने से महीनों से मंदी की मार झेल रहा बाजार ग्राहकों की भीड़ से एक बार फिर से गुलजार हो गया है. तमाम लोग सोने और चांदी के गहने खरीदने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं.

गोल्ड खरीदने का गोल्डन चांस

लोगों को लगता है कि गोल्ड खरीदने का यह गोल्डन चांस है. हालांकि कई लोग अब भी इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आने वाले दिनों में कीमतें और गिरेंगी और वह तब खरीददारी कर सकेंगे. जयपुर का जौहरी बाजार अकेले राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश में मशहूर है. यहां के जौहरी बाजार में सोना आज 1.43 लाख प्रति 10 ग्राम में बिक रहा है, जबकि चांदी के दाम गिरकर 2.30 लाख पर अटक गए हैं.

चांदी के दामों में 40% तक गिरावट

पिछले कुछ महीनो में चांदी के दाम में करीब 40 फ़ीसदी की गिरावट आई है. कीमतों में आई कमी से कारोबारियों के साथ ही ग्राहकों के चेहरे भी खिल गए हैं. ग्राहक खरीदारी के लिए बाजार पहुंच रहे हैं. व्यापारियों का कारोबार बढ़ गया है। तमाम लोगों का कहना है कि कुछ दिनों पहले तक सिर्फ जरूरत के लिए ज्वेलरी खरीदने आते थे, लेकिन अब शादी ब्याह में भी पसंद के हिसाब से खरीदारी कर पा रहे हैं.

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जयपुर के जौहरी बाजार में सिल्वर स्टोन के नाम से ज्वेलरी शोरूम चलाने वाले राकेश खंडेलवाल का कहना है कि गोल्ड और सिल्वर खरीदने का यह सबसे अच्छा वक्त है. युद्ध जैसे ही खत्म होगा, सोने और चांदी के दाम एक बार फिर से बढ़ने लगेंगे। ऐसे में इस मौके पर ही खरीदारी कर लेना ज्यादा बेहतर होगा.

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