एक मार्च के दिन सुबह 7 बजे के करीब स्काइलाइट नाम की ऑयल शिप पर ओमान के पास अटैक हुआ था, जिसमें सवार 10 भारतीय क्रू थे, उसमें से 2 लोगों की मौत हो गई थी, बाकियों को किसी तरह से रेस्क्यू कर भारत 18 मार्च को वापस लाया गया. उन बचे 6 क्रू मेंबर्स में से दो विक्रम घोष (चीफ कुक) और अब्दुल रहमान (एबल सीमन) ने ABP न्यूज से बातचीत की और बताया कि जब धमाका हुआ तो क्या कुछ हुआ था.

शिप पर मौजूद चीफ कुक ने क्या बताया?

विक्रम घोष ने बताया कि हम जहां पर आराम करते हैं, हमारे केबिन के पास ही नीचे इंजन रूम होता है और यह जो धमाका हुआ इंजन रूम के पास हुआ, जिस वजह से पूरी तरफ धुआं धुआं हो गया था. धमाका इतना जोरदार था कि शिप ने अपनी पोजीशन बदल ली थी. हजारों टंकी जहाज हिल गई थी तो सोचिए हमारी क्या स्थिति रही होगी.

हम सब किसी तरह से बाहर निकले और फिर हमने जब हेड काउंट किया तो जहाज के कप्तान और एक और क्रू मिसिंग थे. हमने उनको बहुत बुलाया, लेकिन वह कहीं नहीं मिल पाए. इसके बाद किसी तरह से ओमान की नेवी वहां पहुंची. उन्होंने रस्सी के सहारे हमें पानी में उतारा और दो लोग हमारे बीच नहीं है.

घोष ने बताया है कि पूरी जगह पर धुआं धुआं था. उसके बाद हम नीचे झुक गए. हमको पता था कि ऊपर ऑक्सीजन नहीं होगी. हम जमीन पर लेटकर मतलब पूरी तरह से झुककर आए ताकि जो नीचे ऑक्सीजन बची रही होगी. उसके सहारे हम बाहर आए जैसे ही लोग बाहर आए. लोगों ने उल्टियां करनी शुरू कर दी. काफी जोरदार धमाका था.

अब्दुल रहमान ने दी चौंकाने वाली जानकारी

अब्दुल रहमान ने बताया कि वो सो रहा था, जिस वक्त यह धमाका हुआ. जैसे ही धमाका हुआ, बिस्तर से गिर गया. कान सुन्न हो गए. आंखों के सामने अंधेरा छा गया. किसी तरह से दरवाजे को खोल कर केबिन से बाहर आया और अगर थोड़ी सी देर और होती तो ऐसे में चेंबर धुएं के चलते लॉक हो जाता. चेंबर लॉक होने से वो वहीं फंस जाता. जैसे ही हम बाहर निकले चैंबर लॉक हो गया. किसी तरह से हमने अपनी जान बचाई. हम एक दूसरे का हाथ पकड़ कर बाहर निकल रहे थे.

अन्य देशों के फ्लैगशिप वाले शिप पर फंसे हैं भारतीय

फारवर्ड सीमेंस यूनियन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी मनोज यादव ने बताया कि आपने सुना ही होगा कि किस तरह की घटना हुई. उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं. मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार जितने भी भारतीयों की बात कर रही है, वह सभी भारतीय जहाज पर हैं लेकिन बाकी ऐसे हैं जो की ऐसी शिप पर फंसे हैं, जो भारतीय फ्लैगशिप की नहीं है और कई ऐसी शिप हैं, जिस पर ईरान के लोग भी काम कर रहे हैं.

जैसा कि इस शिप पर 12 ईरानी नागरिक साफ-सफाई करने के लिए आए थे. उस पर यह हमला हुआ. मेरा डर यह है कि जिस शिप के मालिक ईरान के लोग हैं या फिर ईरान देश की फ्लैगशिप है, ऐसी जहाज पर जो भारतीय सवार हैं उनकी जान को भी खतरा है. इसलिए सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए और उन्हें तुरंत रेस्क्यू कर भारत लाना चाहिए.



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