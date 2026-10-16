पंजाब में नशे से जुड़े मामलों पर गृह मंत्रालय सख्त, पंजाब सरकार से मांगा जवाब

गृह मंत्रालय ने पंजाब में नशा विरोधी मुहिम चलाने वाले कार्यकर्ताओं से जुड़ी घटनाओं पर पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है. मंत्रालय ने पंजाब के गुलजार सिंह आत्महत्या, परमिंदर सिंह और गुरदासपुर में बिक्रम जीत सिंह समेत तीन लोगों की हत्या को लेकर चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर जवाब मांगा है.

गृह मंत्रालय (MHA) ने पंजाब सरकार से नशा-विरोधी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमलों और उनकी आत्महत्या के मामलों पर रिपोर्ट मांगी है. इससे पहले 16 अक्टूबर को एक बयान में अमित शाह ने इन घटनाओं की तरफ से इशारा करते हुए कहा था कि गृह मंत्रालय पंजाब के नशीले पदार्थों से जुड़ी हालिया मौतों के मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगेगा.

क्या है पूरा मामला

पंजाब के मानसा जिले में हाल ही की एक घटना में नशा विरोध मुहिम चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की एक स्थानीय मेडिकल स्टोर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना 13 अक्टूबर की है. इस घटना से राज्य में आक्रोश बढ़ गया. पंजाब पहले से ही नशे की समस्या से जूझ रहा है.

ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਦਿੜਬਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਹਾੜੇ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ, ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਨਤੀਜੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪ੍ਰਹਾਰ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਸੰਕਲਪ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ, ਗੈਂਗਸਟਰਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ - ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। — Amit Shah (@AmitShah) October 16, 2026

पूर्व बॉक्सर रहे परविंदर सिंह पिछले कुछ सालों से मानसा और आसपास के इलाकों में नशा रोको, रोजगार दो कैंपेन के जरिए नशीले पदार्थों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे. इस घटना के बाद मानसा के सिविल अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया था, साथ ही शहर की दुकानें बंद रखी गईं थीं.

इससे पहले गुलजार सिंह ने किया था सुसाइड

इससे पहले सितंबर में पंजाब के संगरूर जिले के टूर बंजारा गांव के रहने वाले 47 साल के गुलजार सिंह ने अपनी जान दे दी थी. इस घटना पर आरोप भी सामने आया, जिसमें बताया गया कि यह कदम तब उठाया गया, जब स्थानीय आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने उन पर प्रेशर डाला कि वे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से माफी मांगे.

दरअसल 6 सितबंर को दिरबा में एक कार्यक्रम के दौरान गुलजार सिंह ने वित्तमंत्री से उनके गांव में नशीले पदार्थों की समस्या को लेकर सवाल पूछा था. तब गृहमंत्री ने एक पोस्ट करते हुए कहा था कि पंजाब में नशीले पदार्थों का कारोबार दिन-ब-दिन बढ़ रहा है. ऑर्गेनाइज क्राइम का खतरा बढ़ रहा है. जो भी नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दे उठाता है, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ रही है.