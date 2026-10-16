Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियापंजाब में नशे से जुड़े मामलों पर गृह मंत्रालय सख्त, पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब में नशे से जुड़े मामलों पर गृह मंत्रालय सख्त, पंजाब सरकार से मांगा जवाब

पंजाब में नशे के कारोबार के खिलाफ आवाज उठा रहे लोगों से जुड़ी हालिया घटनाओं पर गृह मंत्रालय ने भगवंत मान सरकार से जवाब मांगा है. गृह मंत्रालय ने पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर जवाब मांगा है.

Written By : जगविंदर पटियाल |  Updated at : 16 Oct 2026 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

गृह मंत्रालय ने पंजाब में नशा विरोधी मुहिम चलाने वाले कार्यकर्ताओं से जुड़ी घटनाओं पर पंजाब सरकार से जवाब तलब किया है. मंत्रालय ने पंजाब के गुलजार सिंह आत्महत्या, परमिंदर सिंह और  गुरदासपुर में बिक्रम जीत सिंह समेत तीन लोगों की हत्या को लेकर चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर जवाब मांगा है. 

गृह मंत्रालय (MHA) ने पंजाब सरकार से नशा-विरोधी कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमलों और उनकी आत्महत्या के मामलों पर रिपोर्ट मांगी है. इससे पहले 16 अक्टूबर को एक बयान में अमित शाह ने इन घटनाओं की तरफ से इशारा करते हुए कहा था कि गृह मंत्रालय पंजाब के नशीले पदार्थों से जुड़ी हालिया मौतों के मामले में पंजाब सरकार से जवाब मांगेगा. 

क्या है पूरा मामला
पंजाब के मानसा जिले में हाल ही की एक घटना में नशा विरोध मुहिम चलाने वाले परविंदर सिंह झोटा की एक स्थानीय मेडिकल स्टोर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना 13 अक्टूबर की है. इस घटना से राज्य में आक्रोश बढ़ गया. पंजाब पहले से ही नशे की समस्या से जूझ रहा है. 

पूर्व बॉक्सर रहे परविंदर सिंह पिछले कुछ सालों से मानसा और आसपास के इलाकों में नशा रोको, रोजगार दो कैंपेन के जरिए नशीले पदार्थों के खिलाफ मुहिम चला रहे थे. इस घटना के बाद मानसा के सिविल अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया था, साथ ही शहर की दुकानें बंद रखी गईं थीं. 

इससे पहले गुलजार सिंह ने किया था सुसाइड

इससे पहले सितंबर में पंजाब के संगरूर जिले के टूर बंजारा गांव के रहने वाले 47 साल के गुलजार सिंह ने अपनी जान दे दी थी. इस घटना पर आरोप भी सामने आया, जिसमें बताया गया कि यह कदम तब उठाया गया, जब स्थानीय आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने उन पर प्रेशर डाला कि वे वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा से माफी मांगे.

दरअसल 6 सितबंर को दिरबा में एक कार्यक्रम के दौरान गुलजार सिंह ने वित्तमंत्री से उनके गांव में नशीले पदार्थों की समस्या को लेकर सवाल पूछा था. तब गृहमंत्री ने एक पोस्ट करते हुए कहा था कि पंजाब में नशीले पदार्थों का कारोबार दिन-ब-दिन बढ़ रहा है. ऑर्गेनाइज क्राइम का खतरा बढ़ रहा है. जो भी नशीले पदार्थों से जुड़े मुद्दे उठाता है, उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ रही है.  

Published at : 16 Oct 2026 07:32 PM (IST)
Tags :
AMIT SHAH BHAGWANT MANN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
जेल में बंद आशुतोष रांका की टीम का अभिजीत दीपके पर बड़ा बयान, 'क्या देशभक्ति का...'
जेल में बंद आशुतोष रांका की टीम का अभिजीत दीपके पर बड़ा बयान, 'क्या देशभक्ति का...'
इंडिया
Abhijeet Dipke Detained Live: अभिजीत दीपके-नेहा बोरा समेत 150 हिरासत में, प्रदर्शनकारियों को CP से हटा रही पुलिस
Live: अभिजीत दीपके-नेहा बोरा समेत 150 हिरासत में, प्रदर्शनकारियों को CP से हटा रही पुलिस
इंडिया
अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने पर भड़कीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'आप पूरी पीढ़ी को...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने पर भड़कीं ममता बनर्जी, बोलीं- 'आप पूरी पीढ़ी को...'
इंडिया
अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने पर CJP का पहला रिएक्शन- 'तिरंगा तो...'
अभिजीत दीपके को हिरासत में लेने पर CJP का पहला रिएक्शन- 'तिरंगा तो...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'रामायण' का हॉलीवुड में डंका, 3 घंटे 15 मिनट की होगी महागाथा! (16.10.26)
Yeh Fitoor Tera:💔Ridhan ने तोड़ दी सगाई! जान लिया की Saumya का दिल सिर्फ Jeet के लिए धड़कता है! #sbs
Salman Khan के Bedroom में थी रहस्यमयी मौजूदगी? Koffee With Karan 9 में किया खुलासा!
Bigg Boss 20: Qazi Touqeer ने Sachin Tendulkar को कहा ‘Little Master’, सोशल मीडिया पर विवाद!
Gauahar Khan ने Qazi Touqeer के व्यवहार पर उठाए सवाल, Salman Khan से की Weekend Ka Vaar की मांग!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना, कहा- 'हड्डियां तोड़ सकते हैं लेकिन...'
राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस पर साधा निशाना, कहा- 'हड्डियां तोड़ सकते हैं लेकिन...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कुछ मोलभाव कर रहे हैं...' UP में INDIA अलायंस में आएंगे नए दल? अखिलेश ने दिए संकेत
'कुछ मोलभाव कर रहे हैं...' UP में INDIA अलायंस में आएंगे नए दल? अखिलेश ने दिए संकेत
इंडिया
जेल में बंद आशुतोष रांका की टीम का अभिजीत दीपके पर बड़ा बयान, 'क्या देशभक्ति का...'
जेल में बंद आशुतोष रांका की टीम का अभिजीत दीपके पर बड़ा बयान, 'क्या देशभक्ति का...'
बॉलीवुड
'भगवान उनका भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Is Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने तोड़ी चुप्पी
'भगवान भला करे', तनुश्री दत्ता के Evil Dead वाले बयान पर नाना पाटेकर के बेटे ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
WI से करो या मरो का 5वां टी20, 'निर्णायक' मुकाबलों में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?
WI से करो या मरो का 5वां टी20, 'निर्णायक' मुकाबलों में कैसा है भारत का रिकॉर्ड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
'सपा जॉइन कई लेहला का...', सच होगा रवि किशन का तंज? अखिलेश से मिले BJP पार्षद
टेक्नोलॉजी
कैसे अपना नाम दिखने से रोक सकते हैं आप? जानें आसान टिप्स
कैसे अपना नाम दिखने से रोक सकते हैं आप? जानें आसान टिप्स
ऑटो
कोलकाता में लाल-पीली रंगी गईं सड़कें, इससे ड्राइविंग में कितनी होगी दिक्कत?
कोलकाता में लाल-पीली रंगी गईं सड़कें, इससे ड्राइविंग में कितनी होगी दिक्कत?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget