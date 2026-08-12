जम्मू-कश्मीर के IAS अधिकारी का अचानक लक्षद्वीप हुआ ट्रांसफर, जानें पूरा मामला?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom सोसाइटी से जुड़ने की कोई विभागीय पूर्व अनुमति नहीं थी।

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने मंगलवार (11 अगस्त, 2026) को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी प्रसन्ना रामास्वामी G का जम्मू-कश्मीर से लक्षद्वीप तबादला करने का आदेश दिया है. यह आदेश तुरंत लागू होगा और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा. यह तबादला लद्दाख प्रशासन की तरफ से हाल ही में की गई एक प्रशासनिक समीक्षा के बाद हुआ है, जिसमें MHA के सामने हितों के टकराव (Conflict-of-Interest) का मुद्दा उठाया गया था. यह मुद्दा लद्दाख में एक पश्मीना को-ऑपरेटिव सोसाइटी के साथ उनके पिछले जुड़ाव से संबंधित था.

गृह मंत्रालय को दो हफ्ते पहले गुरुवार (30 जुलाई, 2026) को भेजे गए एक आधिकारिक पत्र में, लद्दाख के सामान्य प्रशासन विभाग ने को-ऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन में हुई अनियमितताओं में उनकी भूमिका को लेकर कई गंभीर प्रक्रियात्मक चिंताएं जताई थीं.

उपराज्यपाल की रिपोर्ट में क्या हुआ खुलासा?

उपराज्यपाल की रिपोर्ट में बताया गया कि को-ऑपरेटिव, जिसकी पहचान बाद में 'लूम्ज ऑफ लद्दाख विमेन को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड' के तौर पर हुई, का रजिस्ट्रेशन तब किया गया था, जब रामास्वामी लद्दाख के को-ऑपरेटिव सोसाइटीज के रजिस्ट्रार (RCS) के तौर पर काम कर रहे थे. आधिकारिक रिकॉर्ड से पता चला कि रामास्वामी और उनकी पत्नी अभिलाषा बहुगुणा को स्पष्ट रूप से सोसाइटी के सह-संस्थापक सदस्यों के तौर पर सूचीबद्ध किया गया था.

प्रशासन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विभागीय रिकॉर्ड में किसी भी सक्षम अधिकारी से ऐसी कोई पूर्व मंजूरी नहीं मिली है, जिससे अधिकारी को किसी निजी को-ऑपरेटिव से जुड़ने या उसे स्थापित करने की अनुमति मिली हो.

जम्मू-कश्मीर सरकार में किन विभागों में संभाल चुके थे कार्यभार

AGMUT कैडर के 2010 बैच के अधिकारी रामास्वामी, लक्षद्वीप तबादले से पहले जम्मू-कश्मीर सरकार में जनजातीय मामलों के विभाग (Tribal Affairs Department) के कमिश्नर/सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे. जम्मू-कश्मीर सामान्य प्रशासन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, रामास्वामी ने राजस्व विभाग में काम करने के बाद जून 2024 में जनजातीय मामलों के विभाग का कार्यभार संभाला था.

MHA के आदेश में लद्दाख के LG की सिफारिशों का जिक्र नहीं

तमिलनाडु के रहने वाले रामास्वामी का जन्म 27 फरवरी, 1987 को हुआ था और उनके पास बीटेक और अर्थशास्त्र में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री है. गृह मंत्रालय की तरफ से जारी तबादला आदेश के बाद उनकी नई पोस्टिंग लक्षद्वीप प्रशासन में हुई है. इस आदेश में लद्दाख के उपराज्यपाल (LG) की टिप्पणियों और सिफारिशों का कोई जिक्र नहीं किया गया है.

यह भी पढ़ेंः पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ सभी आरोप साबित, कमेटी ने लोकसभा में पेश की रिपोर्ट

