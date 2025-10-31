Operation Mahadev: 20 अधिकारियों को MHA ने किया सम्मानित, PAK आतंकियों को ढेर करने में थी अहम भूमिका
Operation Mahadev: संयुक्त टीमों द्वारा किए गए इस ऑपरेशन में पहलगाम आतंकी हमले के तीन महीने बाद 26 पर्यटकों और स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया.
देश सेवा के लिए जम्मू और कश्मीर पुलिस के 20 अधिकारियों को गृह मंत्रालय (MHA) ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन महादेव में उनकी दमदार भूमिका के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया है.
ऑपरेशन का नेतृत्व करने वाले और आतंकवादियों को खत्म करने वाले सम्मानित अधिकारियों में IG कश्मीर विधि कुमार बर्दी, DIG सेंट्रल कश्मीर पांडे राजीव ओमप्रकाश, SSP श्रीनगर जी.वी. संदीप चक्रवर्ती, SP कार्गो तनवीर अहमद डार और SP जोहेब तनवीर शामिल हैं. खुफिया जानकारी और जमीनी काम के लिए पुरस्कृत किए गए अन्य अधिकारियों में DSP विक्रम नाग, DSP मुबाशिर नाइज, DSP शाकिर हसन और इंस्पेक्टर तसीर हामिद शामिल हैं.
ऑपरेशन वाली टीम का हिस्सा रहे और पुरस्कृत किए गए टीम के सदस्यों में SI अंचल सिंह, SI फिरोज़ अहमद डार, ASI बशारत रसूल शाह, ASI मोहम्मद शफी, HC जावेद अहमद, HC संदीप खुजुरिया, SGCT वरुण सिंह, SGCT महमूद खान, CT सुहैल अब्बास और CT बशारत कादिर शामिल हैं.
ऑपरेशन महादेव में कौन-कौन शामिल था
जम्मू-कश्मीर पुलिस, CRPF और भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेज की संयुक्त टीमों द्वारा किए गए इस ऑपरेशन में पहलगाम आतंकी हमले के तीन महीने बाद 26 पर्यटकों और स्थानीय लोगों की हत्या में शामिल 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया गया. श्रीनगर के दाचीगाम इलाके में महादेव पहाड़ की तलहटी में हुए इस बड़े ऑपरेशन में मारे गए हाई-वैल्यू टारगेट में 22 अप्रैल के पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सुलेमान उर्फ आसिफ भी शामिल था.
सोनमर्ग टनल हमले से भी जुड़ा था जिब्रान
मारे गए अन्य दो आतंकवादियों में POK के जिब्रान और हमजा अफगानी शामिल थे. जिब्रान, जो एक पाकिस्तानी नागरिक था. अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग टनल हमले से भी जुड़ा था और दो साल से ज़्यादा समय से सोनमर्ग और पहलगाम में एक्टिव था.
सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ स्थल से एक M4 कार्बाइन राइफल, दो AK-47 राइफल, अन्य हथियार और गोला-बारूद बरामद किया था. फोरेंसिक जांच में साबित हुआ कि इन हथियारों का इस्तेमाल पहलगाम हमले में किया गया था.
ये भी पढ़ें
मोंथा का कहर, तेलंगाना में 12 लोगों की मौत; भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक पर पानी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL