हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMeta-LinkedIn Layoffs: AI की आंधी में नौकरियां साफ! Meta-LinkedIn की छंटनी से भारतीयों पर पड़ेगा सीधा असर?

Meta-LinkedIn Layoffs: AI की आंधी में नौकरियां साफ! Meta-LinkedIn की छंटनी से भारतीयों पर पड़ेगा सीधा असर?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी टैलेंट हब माना जाता है. बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों में हजारों इंजीनियर अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए काम करते हैं.

By : मयंक प्रताप सिंह | Updated at : 20 May 2026 11:46 AM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों में एक बार फिर छंटनी का दौर तेज हो गया है. Meta और LinkedIn ने हजारों कर्मचारियों की कटौती और बड़े स्तर पर रीस्ट्रचरिंग की घोषणा की है. वजह है—आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर बढ़ता दांव.

Meta जहां अपने करीब 10 प्रतिशत कर्मचारियों को हटाकर AI-केंद्रित टीमों में निवेश बढ़ा रही है, वहीं LinkedIn ने भी 600 से ज्यादा नौकरियां खत्म करने का फैसला किया है. यह सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है. इसका असर भारत के लाखों आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियरों, आउटसोर्सिंग कंपनियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी पड़ सकता है.

भारतीयों पर कैसे पड़ेगा असर?
भारत दुनिया का सबसे बड़ा आईटी टैलेंट हब माना जाता है. बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम जैसे शहरों में हजारों इंजीनियर अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए काम करते हैं. Meta, Microsoft और LinkedIn जैसी कंपनियों के भारत में बड़े ऑपरेशन और डेवलपमेंट सेंटर मौजूद हैं.

ऐसे में अमेरिका में होने वाली छंटनी का पहला असर भारतीय कर्मचारियों की भर्ती पर दिख सकता है. कंपनियां नई हायरिंग धीमी कर सकती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रोल्स कम कर सकती हैं और आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स पर खर्च घटा सकती हैं.

ये भी पढें- स्टारबक्स में छंटनी, वाइस प्रेसिडेंट से लेकर मैनेजर तक की गई नौकरी, सैकड़ों कर्मचारियों की छुट्टी

AI स्किल नहीं तो नौकरी खतरे में?
यह बदलाव सिर्फ छंटनी तक सीमित नहीं है. टेक इंडस्ट्री अब तेजी से पारंपरिक कोडिंग और सपोर्ट रोल्स से हटकर AI-आधारित नौकरियों की ओर बढ़ रही है.

Meta करीब 7,000 कर्मचारियों को AI-केंद्रित भूमिकाओं में शिफ्ट कर रही है. इसका मतलब साफ है—अब कंपनियां ऐसे इंजीनियर चाहती हैं जिन्हें मशीन लर्निंग, जनरेटिव AI, डेटा मॉडलिंग और ऑटोमेशन की समझ हो.

भारतीय आईटी सेक्टर में बड़ी संख्या में कर्मचारी अभी भी पारंपरिक सॉफ्टवेयर सपोर्ट, टेस्टिंग और बैकएंड ऑपरेशंस में काम करते हैं. AI ऑटोमेशन बढ़ने के साथ ये भूमिकाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं.

भारतीय स्टार्टअप्स के लिए भी चेतावनी

अमेरिकी टेक कंपनियों की रणनीति का असर भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम पर भी दिख सकता है. पिछले दो वर्षों में भारत के कई स्टार्टअप्स ने Meta और Microsoft जैसे दिग्गजों से निवेश, विज्ञापन और टेक्नोलॉजी सपोर्ट हासिल किया है.

अगर बड़ी कंपनियां खर्च घटाती हैं और फोकस AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर शिफ्ट करती हैं, तो डिजिटल विज्ञापन, मार्केटिंग और क्लाउड सर्विसेज महंगी हो सकती हैं. इससे छोटे भारतीय स्टार्टअप्स की लागत बढ़ेगी.

H-1B वीजा और भारतीय पेशेवरों की चिंता

अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीय पेशेवर H-1B वीजा पर निर्भर हैं. छंटनी की स्थिति में उनके सामने सबसे बड़ा संकट वीजा स्टेटस बचाने का होता है. नौकरी जाने के बाद सीमित समय में नई नौकरी न मिलने पर उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ सकता है.

विशेषज्ञ मानते हैं कि AI आधारित पुनर्गठन के कारण आने वाले वर्षों में विदेशी कर्मचारियों के लिए प्रतिस्पर्धा और कठिन हो सकती है.

टेक सेक्टर का नया युग

दिलचस्प बात यह है कि ये छंटनियां उस समय हो रही हैं जब कंपनियों की कमाई पूरी तरह कमजोर नहीं है. LinkedIn ने हाल ही में 12 प्रतिशत सालाना रेवेन्यू ग्रोथ दर्ज की थी. इसके बावजूद कंपनी नौकरियां घटा रही है.

इससे साफ संकेत मिलता है कि टेक इंडस्ट्री अब “ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट” मॉडल से हटकर “AI-ड्रिवन एफिशिएंसी” मॉडल की ओर बढ़ रही है. यानी कम लोग, ज्यादा ऑटोमेशन और अधिक AI.

भारत के लिए बड़ा सवाल

भारत दुनिया का बैकऑफिस रहा है, लेकिन AI के दौर में सवाल यह है कि क्या भारतीय वर्कफोर्स खुद को उतनी तेजी से अपस्किल कर पाएगी जितनी तेजी से टेक कंपनियां बदल रही हैं? अगर भारतीय इंजीनियर और आईटी संस्थान समय रहते AI स्किल्स, रिसर्च और डीप टेक पर फोकस नहीं बढ़ाते, तो आने वाले वर्षों में वैश्विक टेक इंडस्ट्री में भारत की बढ़त को चुनौती मिल सकती है.

About the author मयंक प्रताप सिंह

मयंक प्रताप सिंह एक वरिष्ठ पत्रकार और डिजिटल न्यूज़ प्रोफेशनल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उन्होंने देश के प्रमुख मीडिया संगठनों के साथ काम करते हुए ब्रेकिंग न्यूज़, पॉलिटिकल कवरेज, ग्राउंड रिपोर्टिंग और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी के क्षेत्र में मजबूत पहचान बनाई है. अपने करियर की शुरुआत से ही मयंक ने न्यूज़रूम की बदलती जरूरतों के अनुरूप टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों पर कंटेंट डेवलपमेंट और न्यूज़ मैनेजमेंट में विशेषज्ञता हासिल की. उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप में लंबे समय तक कार्य करते हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख खबरों, विशेष श्रृंखलाओं और डिजिटल न्यूज़ पैकेजिंग पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इसके बाद उन्होंने GNT (Good News Today) में इनपुट लीड के रूप में कार्य करते हुए न्यूज़रूम ऑपरेशन, स्टोरी प्लानिंग, रिपोर्टर कोऑर्डिनेशन और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारियाँ संभालीं. ज़ी न्यूज़ में रहते हुए उन्होंने मल्टी-प्लेटफॉर्म न्यूज़ प्रोडक्शन, डिजिटल एंगल स्टोरीज़ और स्पेशल प्रोजेक्ट्स पर काम किया. IBN7 (वर्तमान News18 India) में इनपुट टीम का हिस्सा रहते हुए मयंक ने पॉलिटिकल, सोशल और नेशनल इश्यूज़ पर कई महत्वपूर्ण कवरेज को लीड किया. वर्तमान में मयंक सिंह ABP News में न्यूज़ एडिटर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ वे डिजिटल न्यूज़ वेबसाइट के लिए कंटेंट स्ट्रेटेजी, ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेजमेंट, एक्सप्लेनेर और इन-डेप्थ वेब कॉपीज़ पर विशेष ध्यान देते हैं. वे SEO-फ्रेंडली न्यूज़ लेखन, डेटा-ड्रिवन स्टोरीज़, ग्राउंड-आधारित रिपोर्टिंग और रियल-टाइम डिजिटल पब्लिशिंग में दक्ष हैं. मयंक की पत्रकारिता का फोकस राजनीति, चुनाव, सामाजिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी आधारित रिपोर्टिंग रहा है. वे न्यूज़रूम में स्पीड, एक्युरेसी और एनालिटिकल अप्रोच के लिए जाने जाते हैं. उनका उद्देश्य डिजिटल युग में पाठकों को विश्वसनीय, तथ्यपरक और प्रभावशाली पत्रकारिता उपलब्ध कराना है.
Read More
Published at : 20 May 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
LinkedIn Meta Indian IT Industry AI Layoffs
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Meta-LinkedIn Layoffs: AI की आंधी में नौकरियां साफ! Meta-LinkedIn की छंटनी से भारतीयों पर पड़ेगा सीधा असर?
AI की आंधी में नौकरियां साफ! Meta-LinkedIn की छंटनी से भारतीयों पर पड़ेगा सीधा असर?
इंडिया
Bengal Annapurna Scheme: शुभेंदु अधिकारी ने बदली महिलाओं को 3 हजार देने वाली ममता बनर्जी की योजना, शर्तें भी लगाईं, 1 जून से होगी लागू
शुभेंदु अधिकारी ने बदली महिलाओं को 3 हजार देने वाली ममता बनर्जी की योजना, शर्तें भी लगाईं, 1 जून से होगी लागू
इंडिया
फाल्टा उपचुनाव: TMC के 'पुष्पा' ने छोड़ा मैदान, EVM में फिर भी रहेगा जहांगीर खान का नाम, जानें क्यों?
फाल्टा उपचुनाव: TMC के 'पुष्पा' ने छोड़ा मैदान, EVM में फिर भी रहेगा जहांगीर खान का नाम, जानें क्यों?
इंडिया
S-400 Missile System: भारत को इस हफ्ते मिलेगा चौथा S-400 स्क्वॉड्रन, जानिए कहां होगी तैनाती
भारत को इस हफ्ते मिलेगा चौथा S-400 स्क्वॉड्रन, जानिए कहां होगी तैनाती
Advertisement

वीडियोज

CBSE Result Controversy: CBSE पोर्टल की तकनीकी दिक्कत से अटकी रीचेकिंग प्रक्रिया | abp News
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा की मौत पर एक और नया वीडियो आया सामने | Death Case | Breaking News
Trump Ultimatum | Iran-US War Update: ईरान की चेतावनी से बड़ी अमेरिका में हलचल | Breaking News
Sandeep Chaudhary | Petrol-Diesel Price Hike: महंगाई की मार... क्या राम जी करेंगे बेड़ापार?
Bharat Ki Baat : श्री राम-हनुमान के सहारे Rahul - Akhilesh ? | CM Yogi | BJP | Sapa | UP Election
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नामोनिशान मिटा देंगे...', ईरान का अमेरिका को सीधा चैलेंज, अराघची के बयान से भड़क उठेंगे ट्रंप
'नामोनिशान मिटा देंगे...', ईरान का अमेरिका को सीधा चैलेंज, अराघची के बयान से भड़क उठेंगे ट्रंप
बिहार
BPSC TRE-4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक
BPSC TRE-4 के प्रदर्शन के बीच पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हिरासत में छात्र नेता खुशबू पाठक
इंडिया
Kiren Rijiju On Owaisi: 'ओवैसी साहब, आप भारत के सबसे बड़े मुस्लिम...'किरेन रिजिजू ने ऐसा क्या कहा, सुनकर आगबबूला हो जाएगी कांग्रेस
'ओवैसी साहब, आप भारत के सबसे बड़े मुस्लिम...'किरेन रिजिजू ने ऐसा क्या कहा, सुनकर आगबबूला हो जाएगी कांग्रेस
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
वैभव सूर्यवंशी ने उतारी आकाश सिंह की हेकड़ी, 3 ओवर में पड़े 54 रन, गावस्कर बोले- अब कहां गई तुम्हारी पर्ची?
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 5: सूर्या की ‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, पांचवें दिन भी की बमफाड़ कमाई , 'कंगुवा' को चटा दी धूल
‘करुप्पु’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 5वें दिन भी की बमफाड़ कमाई, 'कंगुवा' को चटा दी धूल
मध्य प्रदेश
हत्या या सुसाइड? ट्विशा शर्मा की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
हत्या या सुसाइड? ट्विशा शर्मा की मौत पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा
हेल्थ
Fiber Displacement Trick: बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
विश्व
PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार Helle Lyng का बड़ा दावा- Meta ने सस्पेंड किए Insta, Facebook अकाउंट
PM मोदी से सवाल पूछने वाली नॉर्वे की पत्रकार का दावा- Meta ने सस्पेंड किए इंस्टा, फेसबुक अकाउंट
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Embed widget