एक्सप्लोरर
कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म, एजुकेशन पॉलिसी पर हुई चर्चा
मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, वेणुगोपाल, कर्नाटक के CM डीके शिवाकुमार, तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी, केरल के CM सतीसन, हिमाचल प्रदेश के CM सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल थे.
एजुकेशन पॉलिसी पर कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म हो गई है. मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, वेणुगोपाल, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवाकुमार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केरल के मुख्यमंत्री सतीसन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल थे. शिक्षा पर राज्यों की योजनाओं को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और CP खरगे कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इंदिरा भवन में बैठक की.
अपडेट जारी है...
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'चुनावी राज्यों से Gen Z तक', नितिन नवीन की प्रभारियों संग मीटिंग में बनी ये स्ट्रेटजी
इंडिया
किस मजहब के लोगों ने खरीदी कितनी गाड़ियां? ओवैसी बोले- 'डेमोग्राफी कमीशन' से मुसलमानों को निशाना
इंडिया
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन चुनाव में SC की एंट्री, रिजल्ट पर लगाई रोक
इंडिया
RRS चीफ मोहन भागवत बोले, 'किसान कर्ज के जाल में न फंसें, ये लक्ष्य हो'
Advertisement
Advertisement