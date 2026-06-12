सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'

राज्यसभा चुनाव नामांकन विवाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 48 घंटे तक उनकी शिकायत पर कोई जवाब नहीं दिया गया और आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए.

'48 घंटे तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया'

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने कहा, 'चुनाव आयोग ने 48 घंटे तक कोई जवाब नहीं दिया. इससे साफ है कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है.' उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरती गई.

'कम से कम कोर्ट ने हमारी बात सुनी'

मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि अदालत ने उनकी बात सुनी, लेकिन वह न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहतीं. उन्होंने कहा, 'न्यायालय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन कम से कम हमारी बात सुनी गई.'

चुनाव आयोग पर लगाए सांठगांठ के आरोप

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की सांठगांठ सामने आ गई है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के वकील वहां मौजूद थे, जबकि उनकी शिकायत का किसी राज्य सरकार से कोई संबंध नहीं था. उनके मुताबिक, 'आज वे लोग खुद एक्सपोज हो गए हैं.'

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस चरण में न्यायिक दखल की सीमाएं तय हैं.

नामांकन क्यों हुआ था रद्द?

मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान रद्द कर दिया गया था. भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने हलफनामे में तेलंगाना से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी नहीं दी. जांच में इस जानकारी के अभाव को आधार बनाते हुए उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार महेश केवट का निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गया.