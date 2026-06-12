हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'

Supreme Court Dismisses Meenakshi Natarajan's Plea: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 02:40 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा चुनाव नामांकन विवाद में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन ने पहली प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 48 घंटे तक उनकी शिकायत पर कोई जवाब नहीं दिया गया और आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए.

'48 घंटे तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मीनाक्षी नटराजन ने कहा, 'चुनाव आयोग ने 48 घंटे तक कोई जवाब नहीं दिया. इससे साफ है कि चुनाव आयोग समझौता कर चुका है.' उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी प्रक्रिया में निष्पक्षता नहीं बरती गई.

'कम से कम कोर्ट ने हमारी बात सुनी'
मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि अदालत ने उनकी बात सुनी, लेकिन वह न्यायालय के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहतीं. उन्होंने कहा, 'न्यायालय पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन कम से कम हमारी बात सुनी गई.'

चुनाव आयोग पर लगाए सांठगांठ के आरोप
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की सांठगांठ सामने आ गई है. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के वकील वहां मौजूद थे, जबकि उनकी शिकायत का किसी राज्य सरकार से कोई संबंध नहीं था. उनके मुताबिक, 'आज वे लोग खुद एक्सपोज हो गए हैं.'

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की थी याचिका
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी नटराजन की याचिका खारिज करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस चरण में न्यायिक दखल की सीमाएं तय हैं.

नामांकन क्यों हुआ था रद्द?
मध्य प्रदेश राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जांच के दौरान रद्द कर दिया गया था. भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने हलफनामे में तेलंगाना से जुड़े एक अदालती मामले की जानकारी नहीं दी. जांच में इस जानकारी के अभाव को आधार बनाते हुए उनका नामांकन पत्र निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद भाजपा उम्मीदवार महेश केवट का निर्विरोध निर्वाचित होना तय हो गया.

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Congress Supreme Court BJP Meenakshi Natarajan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
इंडिया
Ahmedabad Plane Crash: आकाश की मां- 'विमान का पंख बेटे पर गिरा', पायलट के पिता बोले- 'बेटा निर्दोष', पढ़ें पीड़ित परिवारों की मुंहजबानी
अहमदाबाद प्लेन क्रैश में पीड़ित परिवारों के छलका दर्द, पढ़ें अपनों को खोने वाली दर्दनाक दास्तान
इंडिया
TMC में बढ़ेगी बागी सांसदों की संख्या! जगदीश चंद्र बसुनिया का बड़ा दावा, ममता बनर्जी पर लगाए आरोप
TMC में बढ़ेगी बागी सांसदों की संख्या! जगदीश चंद्र बसुनिया का बड़ा दावा, ममता बनर्जी पर लगाए आरोप
इंडिया
'डिसमिस्ड.... यह याचिका सुनने लायक नहीं', मीनाक्षी नटराजन के मामले में पढ़ें SC का पूरा आदेश
'डिसमिस्ड.... यह याचिका सुनने लायक नहीं', मीनाक्षी नटराजन के मामले में पढ़ें SC का पूरा आदेश
Advertisement

वीडियोज

China ने चली चाल! India ने दिखाई आंख! खेल हुआ INTERNATIONAL! |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US War: पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
बिहार
ममता बनर्जी का जिक्र कर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थीं तो...'
ममता बनर्जी का जिक्र कर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थीं तो...'
विश्व
Explained: स्पेस स्टेशन के कब्रिस्तान में गिरेगा ISS! बुढ़ापा या बढ़ता खर्च... नासा क्यों खत्म करना चाहता, भारत पर क्या असर?
स्पेस स्टेशन के कब्रिस्तान में गिरेगा ISS! नासा क्यों खत्म करना चाहता, भारत पर क्या असर?
स्पोर्ट्स
FIFA World Cup 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
फीफा वर्ल्ड कप 2026 में मैच से पहले जापान टीम को बड़ा झटका, कप्तान ने संन्यास लेने का किया ऐलान!
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Final BO: ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
ओटीटी पर रिलीज हुई अक्षय की 'भूत बंगला', जानें- कितना रहा फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
शिक्षा
NEET UG 2026 Re- Exam: NEET री-एग्जाम पर NTA का बड़ा फैसला, स्टूडेंट्स को मिलेंगे 15 मिनट ज्यादा, 21 जून को होनी है परीक्षा
NEET री-एग्जाम पर NTA का बड़ा फैसला, स्टूडेंट्स को मिलेंगे 15 मिनट ज्यादा, 21 जून को होनी है परीक्षा
Home Tips
Washing White Clothes Tips : सफेद शर्ट पर लग गया है दूसरे कपड़े का रंग, मिनटों में ऐसे हो जाएगा साफ
सफेद शर्ट पर लग गया है दूसरे कपड़े का रंग, मिनटों में ऐसे हो जाएगा साफ
ABP NEWS
धीरे-धीरे चुपचाप जा रहे था बुज़ुर्ग, पीछे से सांड आया और
धीरे-धीरे चुपचाप जा रहे था बुज़ुर्ग, पीछे से सांड आया और
ABP NEWS
मंदिर में पंडित ने Kangana को दी माला, उन्होने खुद पहन ली
मंदिर में पंडित ने Kangana को दी माला, उन्होने खुद पहन ली
ABP NEWS
साढ़े 5 घंटे की CID पूछताछ के बाद Abhishek Banerjee का कूल Attitude
साढ़े 5 घंटे की CID पूछताछ के बाद Abhishek Banerjee का कूल Attitude
ABP NEWS
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
Congress में TMC के विलय पर Tejasvi की पहली प्रतिक्रिया
ABP NEWS
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
Revanth Reddy और Manohar Lal Khattar की मुलाकात
Embed widget