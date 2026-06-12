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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामीनाक्षी नटराजन केस की शिकायतकर्ता को सता रहा जान का डर, कोर्ट में धमकी और निगरानी का लगाया आरोप

मीनाक्षी नटराजन केस की शिकायतकर्ता को सता रहा जान का डर, कोर्ट में धमकी और निगरानी का लगाया आरोप

मीनाक्षी नटराजन से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने मामले से जुड़े सबूत किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के साथ साझा नहीं किए थे.

By : मोहसिन अली | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 12 Jun 2026 06:02 PM (IST)
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मीनाक्षी नटराजन से जुड़े अदालती मामले में एक नया मोड़ आया है. शिकायतकर्ता हैदराबाद की अदालत में पेश हुईं और सुरक्षा की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ अनजान लोग उनका पीछा कर रहे हैं और उन्हें अपनी सुरक्षा का डर है. महिला ने मामले से जुड़ी जानकारी लीक होने पर भी चिंता जताई और सवाल किया कि कार्यवाही से जुड़ी बातें सार्वजनिक कैसे हुईं. अदालत में उनके बयान ने इस संवेदनशील कानूनी विवाद पर फिर से ध्यान खींचा है, जिसमें राजनीतिक और सार्वजनिक रुचि रही है.

पेशी के दौरान, शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने मामले से जुड़े सबूत किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति के साथ साझा नहीं किए थे और उन्हें नहीं पता कि मामले की जानकारी सार्वजनिक कैसे हुई. उन्होंने चिंता जताई कि कार्यवाही से जुड़ी जानकारी आधिकारिक चैनलों के बाहर सामने आई है और कहा कि इस स्थिति से उन्हें काफी परेशानी हुई है. इन आरोपों ने मामले को एक नया आयाम दिया है, जिससे गोपनीयता, गवाहों की सुरक्षा और संवेदनशील जानकारी को संभालने के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित हुआ है.

महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें कानूनी कार्यवाही में भाग लेने से रोकने की कोशिशें की गईं. उनके बयान के अनुसार अदालत जाने की कोशिश करते समय उन्हें बाधाओं का सामना करना पड़ा और उन्हें लगा कि कुछ लोग उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे. अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर डर का हवाला देते हुए उन्होंने सुरक्षा की अपील की और अधिकारियों से आग्रह किया कि वे यह सुनिश्चित करें कि वह बिना किसी डर या दखल के मामले को आगे बढ़ा सकें.

न्यायिक जांच के दायरे में शिकायत
यह विवाद एक निजी शिकायत से शुरू हुआ था, जिसमें पिछली शिकायतों को संभालने और पार्टी पदाधिकारियों की प्रतिक्रिया से जुड़े आरोप शामिल थे. बाद में, राज्यसभा नामांकन की हालिया जांच प्रक्रिया से जुड़े एक बड़े विवाद का हिस्सा बनने के बाद इस मामले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया. हालांकि, शिकायत अभी भी न्यायिक जांच के दायरे में है और याचिका में लगाए गए आरोपों पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकला है.

इस घटनाक्रम का एक और उल्लेखनीय पहलू शिकायतकर्ता का यह स्पष्टीकरण था कि चल रहे विवाद के बावजूद वह कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं. राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह संगठनों के भीतर आंतरिक मतभेदों और जवाबदेही से संबंधित चिंताओं की जटिल प्रकृति को उजागर करता है. कानूनी कार्यवाही जारी रहने के साथ ही ताज़ा बयान ने सार्वजनिक चर्चा का दायरा मूल शिकायत से आगे बढ़ा दिया है. अब इसमें गवाहों के भरोसे, निजी सुरक्षा और जानकारी लीक होने जैसी चिंताएं भी शामिल हो गई हैं. 

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Published at : 12 Jun 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Court Hyderabad Meenakshi Natarajan Case
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