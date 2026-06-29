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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाक्या चीन की सेना ने अरूणाचल में घुसपैठ कर लगाया कैंप? रिपोर्ट पर आया इंडियन आर्मी का जवाब

क्या चीन की सेना ने अरूणाचल में घुसपैठ कर लगाया कैंप? रिपोर्ट पर आया इंडियन आर्मी का जवाब

इंडियन आर्मी ने बयान दिया कि हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट देखी हैं कि हाल ही में चीन PLA ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए हैं. ये रिपोर्ट गलत हैं और इनका कोई आधार नहीं है.

Written By : नीरज राजपूत |  Updated at : 29 Jun 2026 10:47 PM (IST)
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चीन से सुधर रहे संबंधों के बीच अरुणाचल प्रदेश की एक स्थानीय संस्था ने आरोप लगाया है कि चीन की पीएलए आर्मी ने पिछले 10-15 सालों में अपर-सुबनसिरी जिले के विवादित ताकसिंग इलाके में सड़क और पुलिस से लेकर मिलिट्री कैंप तक बना लिए हैं. 

भारतीय सेना ने दिया बयान, जानें क्या कहा है?

इंडियन आर्मी ने बयान दिया कि हमने कुछ मीडिया रिपोर्ट देखी हैं. इनमें आरोप लगाया गया है कि हाल ही में चीन PLA ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है और कैंप लगाए हैं. ये रिपोर्ट गलत हैं और इनका कोई आधार नहीं है.

सोसायटी ने तस्वीरों के साथ किया दावा

एनएएच वेलफेयर सोसायटी ने जिले के डीसी को पत्र लिखकर दावा किया है कि जिन इलाकों में चीन की सेना ने अपना डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, वहां कभी स्थानीय अरुणाचल प्रदेश के चरवाहे अपने मवेशियों को चराने के लिए लेकर जाते थे. 

सोसायटी ने तस्वीरों के साथ दावा किया है कि ये जगह कभी स्थानीय लोगों के लिए तीर्थ स्थल हुआ करते थे. 

विदेश मंत्रालय-अरुणाचल प्रदेश की तरफ से नहीं आया रिएक्शन

इस मामले पर अभी तक सेना, विदेश मंत्रालय या फिर अरूणाचल प्रदेश सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

लेकिन सूत्रों ने बताया कि जिन जगहों के नाम इस वायरल लैटर में लिखे गए हैं, वे सभी एलएसी के उत्तर में है (यानी चीन के अधिकार-क्षेत्र में). चिट्ठी में एक नाम ऐसा है, जो एलएसी के विवादित इलाके में है और जो 1962 के युद्ध से पहले से चीन के कब्जे में है.

ये भी पढ़ें : पश्चिम बंगाल विधानसभा से ओबीसी संशोधन बिल पास, सूची से हटाए गए 77 मुस्लिम समुदाय

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 10:27 PM (IST)
Tags :
ARUNACHAL PRADESH Indian Army Breaking News Abp News CHINA
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