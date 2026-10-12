'बेहद चिंताजनक', होर्मुज स्ट्रैट में 2 व्यापारिक जहाजों पर अटैक, MEA की दो टूक

होर्मुज स्ट्रैट में नाविकों के 22 भारतीय सदस्यों को लेकर जा रहे दो व्यापारिक जहाजों पर हमला किया गया जिसकी भारत ने कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि खबरों के अनुसार, पहला जहाज ‘MT पेट्रो डॉल्फिन’ रविवार को ड्रोन हमले का शिकार हुआ.

इस जहाज पर सवार 11 भारतीय नाविकों में से दो के लापता होने की खबर है. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “हम 11 अक्टूबर को होर्मुज स्ट्रैट क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा करते हैं. MT पेट्रो डॉल्फिन पर कथित तौर पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें सवार 11 भारतीय नाविकों में से दो के लापता होने की सूचना है.”

जहाज पर लगा था मार्शल द्वीप का झण्डा

मंत्रालय ने बताया कि मार्शल द्वीपसमूह के ध्वज वाला टैंकर ‘MT वाल्थेरा’ भी किसी अज्ञात वस्तु के हमले की चपेट में आया, जिससे जहाज में आग लग गई. हालांकि, इस जहाज पर सवार सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित बताए गए हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है. दूतावास लापता भारतीयों की तलाश और बचाव अभियान के लिए ओमान के अधिकारियों तथा संबंधित जहाज प्रबंधन कंपनियों के साथ समन्वय कर रहा है.

विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में

साथ ही, भारतीय चालक दल को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. मंत्रालय ने कहा, “भारतीय नाविकों की सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है. इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर बार-बार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और पहले से ही अस्थिर स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं.”

भारत ने जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए तत्काल तनाव कम करने तथा बातचीत और कूटनीति के जरिये समाधान निकालने की जरूरत दोहराई. विदेश मंत्रालय ने कहा, “व्यापारिक जहाजों, नाविकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले बंद होने चाहिए. अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता तथा समुद्री व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए.”