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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बेहद चिंताजनक', होर्मुज स्ट्रैट में 2 व्यापारिक जहाजों पर अटैक, MEA की दो टूक

'बेहद चिंताजनक', होर्मुज स्ट्रैट में 2 व्यापारिक जहाजों पर अटैक, MEA की दो टूक

MEA ने कहा कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिकता है. इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर बार-बार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं, पहले से ही अस्थिर स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं.

Written By : धर्मेंद्र बैरागी |  Updated at : 12 Oct 2026 04:42 PM (IST)
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होर्मुज स्ट्रैट में नाविकों के 22 भारतीय सदस्यों को लेकर जा रहे दो व्यापारिक जहाजों पर हमला किया गया जिसकी भारत ने कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने बताया कि खबरों के अनुसार, पहला जहाज ‘MT पेट्रो डॉल्फिन’ रविवार को ड्रोन हमले का शिकार हुआ.

इस जहाज पर सवार 11 भारतीय नाविकों में से दो के लापता होने की खबर है. विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “हम 11 अक्टूबर को होर्मुज स्ट्रैट क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों की निंदा करते हैं. MT पेट्रो डॉल्फिन पर कथित तौर पर ड्रोन से हमला किया गया, जिसमें सवार 11 भारतीय नाविकों में से दो के लापता होने की सूचना है.”

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जहाज पर लगा था मार्शल द्वीप का झण्डा

मंत्रालय ने बताया कि मार्शल द्वीपसमूह के ध्वज वाला टैंकर ‘MT वाल्थेरा’ भी किसी अज्ञात वस्तु के हमले की चपेट में आया, जिससे जहाज में आग लग गई. हालांकि, इस जहाज पर सवार सभी 11 भारतीय नाविक सुरक्षित बताए गए हैं. विदेश मंत्रालय ने कहा कि मस्कट स्थित भारतीय दूतावास स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है. दूतावास लापता भारतीयों की तलाश और बचाव अभियान के लिए ओमान के अधिकारियों तथा संबंधित जहाज प्रबंधन कंपनियों के साथ समन्वय कर रहा है.

विदेश मंत्रालय लगातार संपर्क में

साथ ही, भारतीय चालक दल को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है. मंत्रालय ने कहा, “भारतीय नाविकों की सुरक्षा भारत सरकार की प्राथमिकता बनी हुई है. इस क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर बार-बार हो रहे हमले बेहद चिंताजनक हैं और पहले से ही अस्थिर स्थिति को और गंभीर बना सकते हैं.”

भारत ने जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए तत्काल तनाव कम करने तथा बातचीत और कूटनीति के जरिये समाधान निकालने की जरूरत दोहराई. विदेश मंत्रालय ने कहा, “व्यापारिक जहाजों, नाविकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले बंद होने चाहिए. अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता तथा समुद्री व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जानी चाहिए.”

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About the author धर्मेंद्र बैरागी

धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर  शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com
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Published at : 12 Oct 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
MEA INDIA Hormuz Strait
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