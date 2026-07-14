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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादेश में कितने फीसदी लोगों के पास पासपोर्ट, कैसे होता है जारी? विदेश मंत्रालय ने सब साफ कर दिया

देश में कितने फीसदी लोगों के पास पासपोर्ट, कैसे होता है जारी? विदेश मंत्रालय ने सब साफ कर दिया

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पासपोर्ट एक स्थापित प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले ‘वेरिफिकेशन’ के बाद जारी किया जाता है. अभी केवल 8 प्रतिशत से भी कम भारतीय नागरिकों के पास पासपोर्ट है.

Written By : शैलजाकांत मिश्रा |  Updated at : 14 Jul 2026 10:48 PM (IST)
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क्या पासपोर्ट का इस्तेमाल नागरिकता वेरिफिकेशन करने के लिए किया जा सकता है? इस मुद्दे पर लंबे समय से बहस छिड़ी हुई है. बीते दिनों इस पर खूब सियासी बवाल देखने को मिला था. विदेश मंत्रालय ने मंगलवार (14 जुलाई) को साफ किया है कि पासपोर्ट ऐसा डॉक्यूमेंट है, जो भारतीय नागरिकों के देश से बाहर जाने को 'नियंत्रित करता' है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पासपोर्ट एक स्थापित प्रक्रिया के तहत किए जाने वाले उचित ‘वेरिफिकेशन’ के बाद जारी किया जाता है और मौजूदा समय में केवल 8 प्रतिशत से भी कम भारतीय नागरिकों के पास पासपोर्ट है.

क्या बोले रणधीर जायसवाल?

जायसवाल ने कहा, 'भारतीय पासपोर्ट ऐसा दस्तावेज होता है जिसे पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के भारत से बाहर जाने को नियंत्रित करने के लिए जारी किया जाता है.' उन्होंने कहा, 'इसे एक तय प्रक्रिया के तहत जरूरी जांच-पड़ताल के बाद जारी किया जाता है. भारतीय नागरिकों या किसी भी अन्य व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने का काम 'पासपोर्ट कानून, 1967' और 'पासपोर्ट नियम, 1980' के तहत किया जाता है.'

विदेश मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस के मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में पासपोर्ट को यात्रा दस्तावेज बताया था, न कि नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज. ये टिप्पणियां इस सवाल के जवाब में आई थीं कि क्या निर्वाचन आयोग द्वारा कई राज्यों में कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान पासपोर्ट को नागरिकता के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

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'पासपोर्ट नागरिकता साबित करने का डॉक्यूमेंट नहीं'

अधिकारियों ने कहा था कि पासपोर्ट विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाता है और यह नागरिकता साबित करने वाला दस्तावेज नहीं है. इन टिप्पणियों पर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए हैरानी जताई थी कि पासपोर्ट किसी व्यक्ति की नागरिकता का सबूत कैसे नहीं हो सकता. कांग्रेस ने विदेश मंत्रालय की आलोचना करते हुए आरोप लगाया था कि सरकार उन भारतीयों के नागरिकता अधिकारों को मनमाने ढंग से नकारने की जमीन तैयार कर रही है, जिनसे वह असहमत है.

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Input By : PTI

About the author शैलजाकांत मिश्रा

शैलजाकांत मिश्रा एबीपी लाइव में सीनियर कॉपी एडिटर के तौर पर कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने कई मीडिया संस्थानों में काम किया है. उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है. पत्रकारिता की पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल से पूरी की. अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है. वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के निवासी हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 10:48 PM (IST)
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Passport MEA India News Randhir Jaiswal
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