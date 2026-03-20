‘6 भारतीयों ने गंवाई जान, एक लापता’, मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच कितने लोग लौटे, सरकार ने बताया

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भारत सरकार ने मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और इजरायल-ईरान युद्ध के बीच खाड़ी क्षेत्र में मरने वाले भारतीय नागरिकों के बारे में जानकारी साझा की है. विदेश मंत्रालय ने बताया कि अब तक खाड़ी क्षेत्र में छह भारतीयों की मौत हो चुकी है, जबकि एक शख्स अभी भी लापता है. मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दूतावास भारत के सभी नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है.

लापता शख्स को ढूंढने में जुटे भारतीय दूतावासः महाजन

दरअसल, विदेश मंत्रालय (MEA) के एडिशनल सेक्रेटरी (गल्फ) असीम आर. महाजन ने शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की साझा प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि कई देशों में स्थित हमारे भारतीय मिशन लापता शख्स का पता लगाने और मृतकों की भारत वापसी में मदद करने के लिए संबंधित स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, ‘मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच कई घटनाओं में छह भारतीय नागरिकों की खाड़ी क्षेत्र में मौत हो चुकी है और एक व्यक्ति लापता है. सऊदी अरब, ओमान, इराक और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हमारे भारतीय दूतावास लापता शख्स को खोजने और मृत नागरिकों को वापस भारत भेजने के लिए नियमित रूप से स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं.’

खाड़ी क्षेत्र में उड़ान की क्या है स्थिति?

MEA के एडिशनल सेक्रेटरी (गल्फ) असीम आर. महाजन ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में अब उड़ान की स्थिति धीरे-धीरे सुधर रही है. अभी तक बड़ी संख्या में यात्रियों को भारत में लाया जा चुका है. उन्होंने कहा, ‘खाड़ी इलाके में अतिरिक्त उड़ानों के संचालन से कनेक्टिविटी में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है. 28 फरवरी, 2026 से लेकर अब तक करीब तीन लाख यात्रियों को सुरक्षित रूप से भारत लाया जा चुका है.

उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की एयरलाइंस भारत लौटने वाले लोगों के लिए विमान संचालन और सुरक्षा संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए सीमित संख्या में अनियमित तौर पर विमानों का लगातार संचालन कर रही है. उन्होंने कहा कि आज शुक्रवार (20 मार्च, 2026) को भी UAE के कई एयरपोर्ट्स के जरिए भारत के लिए करीब 90 फ्लाइट्स के संचालन की उम्मीद है.

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