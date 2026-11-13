ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाकराची बंदरगाह पर फंसे 6 भारतीय नाविकों की होगी वापसी? MEA ने PAK को भेजा संदेश

कराची बंदरगाह पर फंसे 6 भारतीय नाविकों की होगी वापसी? MEA ने PAK को भेजा संदेश

रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार जहाज पर फंसे चालक दल के सदस्यों, उनके कंपनी और शिपिंग कंपनी के एजेंट के साथ लगातार संपर्क में है. इस मामले में भारत ने पाकिस्तान को कांसुलर अनुरोध भी भेजा है.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 13 Nov 2026 11:26 PM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पिछले करीब सात महीनों से फंसे 6 भारतीय नाविकों की घर वापसी की उम्मीद जगी है. भारत सरकार ने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर प्रयास तेज कर दिए हैं. विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह मामला शिपिंग कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच के विवाद का है, लेकिन सरकार इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए सभी पक्षों के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है.

रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत सरकार जहाज पर फंसे चालक दल के सदस्यों, उनके कंपनी और शिपिंग कंपनी के एजेंट के साथ लगातार संपर्क में है. उन्होंने बताया कि नई दिल्ली की ओर से इस मामले में पाकिस्तानी पक्ष को एक कांसुलर अनुरोध भी भेजा गया है. तकनीकी पहलुओं को समझाते हुए कहा उन्होंने कहा, 'यह असल में जहाज के मालिक और वहां काम करने वाले कर्मचारियों के बीच का मामला है. समुद्री नियमों के तहत आप जहाज को यूं ही छोड़कर नहीं जा सकते. पुराने क्रू के जाने से पहले उनकी जगह लेने के लिए नए कर्मचारियों का आना जरूरी होता है. हम वहां मौजूद अपने लोगों के साथ-साथ शिपिंग कंपनी और उनके एजेंट से भी बात कर रहे हैं ताकि इस विवाद को सुलझाया जा सके.'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
मेकेदातु बांध पर तमिलनाडु और कर्नाटक आमने-सामने, विजय के मंत्री बोले- 'किसी भी कीमत पर...'
मेकेदातु बांध पर तमिलनाडु और कर्नाटक आमने-सामने, विजय के मंत्री बोले- 'किसी भी कीमत पर...'
इंडिया
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'
इंडिया
चक्रवाती तूफान का मंडराया खतरा! एक्शन मोड में CM विजय, अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश
चक्रवाती तूफान का मंडराया खतरा! एक्शन मोड में CM विजय, अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश
इंडिया
कीर्ति आजाद के बयान पर विवाद: मुस्लिम युवक ने दर्ज कराई शिकायत, कहा- 'माफी मांगें वरना...'
कीर्ति आजाद के बयान पर विवाद: मुस्लिम युवक ने दर्ज कराई शिकायत, कहा- 'माफी मांगें वरना...'

कैसे कराची में फंसे ये 6 भारतीय नाविक?

जहाज के चीफ ऑफिसर विनीत किशोर मिश्रा के परिवार के मुताबिक, ये सभी 6 भारतीय नाविक 17 अप्रैल, 2026 को शिप के कराची पहुंचने के बाद से ही उस पर फंसे हुए हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले मर्चेंट नेवी अधिकारी विनीत मिश्रा ने 25 फरवरी को ईरान स्थित 'केवर शिपिंग कंपनी' ज्वाइन की थी. इसके बाद वे कंपनी के एक जहाज पर सवार होकर ओमान से कराची पहुंचे थे.

परिवार का कहना है कि कराची बंदरगाह पर पहुंचने के बाद शिपिंग कंपनी और बंदरगाह अधिकारियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया. कंपनी के इस विवाद का खामियाजा अब भारतीय नाविकों को भुगतना पड़ रहा है, जो पिछले कई महीनों से अनिश्चितता के साये में जीने को मजबूर हैं.

15 दिन में एक बार हो पाती है बात

कराची में फंसे हुए नाविकों के परिजनों ने आरोप लगाया कि जहाज पर मौजूद सभी भारतीयों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं और जहाज की बिजली भी काट दी गई है. परिवार वालों का दावा है कि जहाज पर संपर्क साधना बेहद मुश्किल हो गया है और नाविक बड़ी मुश्किल से करीब 15 दिनों में सिर्फ एक बार ही अपने रिश्तेदारों से बात कर पाते हैं. विनीत मिश्रा के परिवार ने बताया कि उनके काम का कॉन्ट्रैक्ट भी अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वे औपचारिक रूप से जहाज से उतरकर घर वापस नहीं लौट पा रहे हैं.

कंपनी के विवाद की कीमत चुका रहे हैं नाविक: परिजन

विनीत मिश्रा के रिश्तेदारों का कहना है कि वे एक सामान्य पेशेवर काम के सिलसिले में उत्तर प्रदेश से गए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वे महीनों तक कराची के एक जहाज पर कैद होकर रह जाएंगे और उनकी वापसी की कोई तय तारीख भी नहीं होगी. परिवार ने मदद के लिए पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग और विदेश मंत्रालय से गुहार लगाई है. इसके अलावा, परिजनों ने हस्तक्षेप की मांग करते हुए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अपने स्थानीय विधायक और सांसद तक से संपर्क साधा है.

परिवारों का कहना है कि उन्हें हर तरफ से यह आश्वासन तो मिला है कि मामले को देखा जा रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि नाविक अभी भी जहाज पर ही फंसे हुए हैं. दूसरी तरफ, विदेश मंत्रालय के बयान से इस मामले की वह कानूनी जटिलता भी सामने आई है जो शायद परिजनों के नजरिए से उतनी स्पष्ट नहीं थी. नियमों के मुताबिक, बंदरगाह पर खड़े जहाज को नाविक बिना वैकल्पिक व्यवस्था के खाली नहीं कर सकते और जब तक नया क्रू नहीं आता, तब तक मौजूदा कर्मचारियों को औपचारिक रूप से कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता.

यही शर्त इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी कड़ी बन गई है. फिलहाल, भारत सरकार का कहना है कि वह पाकिस्तान के सामने राजनयिक स्तर पर इस मुद्दे को उठाने के साथ-साथ शिपिंग कंपनी, एजेंट और नाविकों के साथ समन्वय बनाकर समाधान निकालने की पूरी कोशिश कर रही है.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 13 Nov 2026 11:26 PM (IST)
Tags :
Karachi Pakistan Randhir Jaiswal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मेकेदातु बांध पर तमिलनाडु और कर्नाटक आमने-सामने, विजय के मंत्री बोले- 'किसी भी कीमत पर...'
मेकेदातु बांध पर तमिलनाडु और कर्नाटक आमने-सामने, विजय के मंत्री बोले- 'किसी भी कीमत पर...'
इंडिया
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'
इंडिया
चक्रवाती तूफान का मंडराया खतरा! एक्शन मोड में CM विजय, अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश
चक्रवाती तूफान का मंडराया खतरा! एक्शन मोड में CM विजय, अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश
इंडिया
कीर्ति आजाद के बयान पर विवाद: मुस्लिम युवक ने दर्ज कराई शिकायत, कहा- 'माफी मांगें वरना...'
कीर्ति आजाद के बयान पर विवाद: मुस्लिम युवक ने दर्ज कराई शिकायत, कहा- 'माफी मांगें वरना...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: हॉरर जॉनर में नया तड़का लगाने आ रहे जैकी श्रॉफ और शरद केलकर, 'काली खेती' की चर्चा तेज (13.11.26)
Apsara:😮Dhara ने अचानक किया Shaurya को Propose! प्यार के इस इजहार की नहीं थी बिल्कुल भी उम्मीद #sbs
Sansani: बेटे की नजरों के सामने पिता का मर्डर !
बेकाबू कार का कहर..ऑटो को मारी तेज टक्कर, CCTV में कैद खौफनाक मंजर!
ओवैसी अब 'आजाद'... किसका क्या बिगाड़ लेंगे?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'
ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन: अखिलेश के बयान पर AIMIM का पलटवार, 'हमारे इस कदम से...'
दिल्ली NCR
Exclusive: दिल्ली में दमघोंटू हवा ने बढ़ाई मास्क और दवाओं की मांग, N95-N99 की बिक्री में 4 गुना उछाल
दिल्ली में दमघोंटू हवा ने बढ़ाई मास्क और दवाओं की मांग, N95-N99 की बिक्री में 4 गुना उछाल
विश्व
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
ईरान की धमकियों के बीच मिलिट्री बेस पहुंचे US वित्त मंत्री बेसेंट, ''मैं डरने वाला नहीं'
बॉलीवुड
ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी 'गनमास्टर जी9'? बन सकती है इमरान हाशमी की 4th बिगेस्ट ओपनर
ओपनिंग डे पर बड़ा रिकॉर्ड बनाएगी 'गनमास्टर जी9'? बन सकती है इमरान हाशमी की 4th बिगेस्ट ओपनर
क्रिकेट
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
एशिया कप के फाइनल में भारत-पाकिस्तान की टक्कर, कब, कहां और किस चैनल पर देखें लाइव?
इंडिया
महादेव बेटिंग ऐप केस: प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कसा शिंकजा, कोर्ट ने 7 दिन की ED कस्टडी में भेजा
महादेव बेटिंग ऐप केस: प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कसा शिंकजा, कोर्ट ने 7 दिन की ED कस्टडी में भेजा
महाराष्ट्र
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
राहुल गांधी पर रामदास अठावले का हमला, बोले- संविधान को कोई नहीं बदल सकता
ट्रेंडिंग
Viral Video: कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल
कैब का किराया मांगने पर ड्राइवर से भिड़े पति-पत्नी; वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget