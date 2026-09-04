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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानेपाल बाढ़ः ‘275 भारतीय नागरिक अब भी लापता’, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

नेपाल बाढ़ः ‘275 भारतीय नागरिक अब भी लापता’, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

नेपाल में आई भयानक बाढ़ की वजह से देश में जनजीवन के साथ-साथ बुनियादी ढ़ांचों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है. वहीं, नेपाल की मदद के लिए भारत अब तक सात विमानों से 95 टन राहत सामग्री भेज चुका है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 04 Sep 2026 10:48 PM (IST)
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नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से मची तबाही के बाद अब तक राहत और बचाव लगातार जारी है. इस त्रासदी में अब तक करीब एक हजार तीन सौ लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया कि बाढ़ के बाद 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता है, जबकि 166 अन्य लोगों को बचा लिया गया है. इसके अलावा, 1,907 भारतीय नागरिक चीन से सुरक्षित निकलकर नेपाल पहुंच चुके हैं.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने क्या दी जानकारी?

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार (4 सितंबर, 2026) को नियमित प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ‘नेपाली अधिकारियों के अनुसार, बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 1,295 हो गई है. बचावकर्मियों ने प्रभावित इलाकों से कई और शव बरामद किए हैं. इमरजेंसी टीमों ने 12 हजार से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू कर लिया है, जबकि करीब 5,000 लोग अभी भी लापता हैं. हालांकि, सर्च और रेस्क्यू अभियान जारी है.’

तिब्बत में अब कोई भारतीय फंसा हुआ नहीं है- जायसवाल 

उन्होंने कहा, ‘हमारी जानकारी के अनुसार, 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं. हम नेपाल सरकार के साथ लगातार करीबी संपर्क बनाए हुए हैं. इस संबंध में नेपाली अधिकारियों की कोशिशों की हम सराहना करते हैं. अब तक 166 भारतीय नागरिकों का रेस्क्यू किया जा चुका है और 1,907 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल पहुंच चुके हैं.’ उन्होंने यह भी कहा कि चीन के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, चीन के तिब्बती इलाके में अब कोई भारतीय नागरिक फंसा हुआ नहीं है.

नेपाल में राहत सामग्री लदे सात विमान भेज चुका भारत- जायसवाल

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ‘पिछले महीने 26 अगस्त को नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद से लेकर अब तक भारत ने सात विमानों के जरिए करीब 95 टन राहत सामग्री नेपाल भेज चुका है. इसके अलावा, राहत और बचाव कार्यों में मदद के लिए 54 कर्मियों को भी नेपाल भेजा गया है. इनमें 30 टनल रेस्क्यू एक्सपर्ट, 19 फॉरेंसिक एक्सपर्ट और पांच सदस्यीय मेडिकल टीम शामिल है.’

उन्होंने कहा, ‘भारत नेपाल सरकार की जरूरतों के अनुसार आगे भी मदद उपलब्ध कराता रहेगा. फिलहाल, भारत और फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और नेपाल सरकार की तरफ से मांगी गई अन्य सामग्री भेजने की योजना बना रहा है. भारतीय रेस्क्यू और फॉरेंसिक टीमें मौके पर तैनात हैं और नेपाली अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं.’ 

यह भी पढ़ेंः ‘नौटंकी छोड़ें और...’, ममता बनर्जी के धरने की चेतावनी पर बोले गिरिराज सिंह

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 04 Sep 2026 10:48 PM (IST)
Tags :
Nepal Floods PM Modi INDIA NEPAL
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