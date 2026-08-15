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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'इटली के साथ मजबूत संबंध...', कांग्रेस के PM मोदी-मेलोनी के बयान पर बोला MEA

'इटली के साथ मजबूत संबंध...', कांग्रेस के PM मोदी-मेलोनी के बयान पर बोला MEA

इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के जिक्र को लेकर विदेश मंत्रालय ने कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है. रणधीर जायसवाल ने कहा कि इटली के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Aug 2026 08:05 AM (IST)
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नेता विपक्ष राहुल गांधी के पीएम मोदी की आलोचना के दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का जिक्र किया था, जिसे लेकर खूब बवाल मचा है. इस पर अब विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को नेताओं से संयम बरतने की अपील की है. ​

कांग्रेस नेताओं के बयानों पर मचे हंगामे के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत और इटली के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र किया. उन्होंने राजनयिक मर्यादा बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया. जायसवाल ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इटली के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं. हाल के वर्षों में इटली के साथ हमारे संबंध हर तरह से बढ़े और मजबूत हुए हैं. 

उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि राजनयिक परंपरा के तहत हम एक-दूसरे का सम्मान करते हुए और आपसी समझ बनाए रखते हुए अपने संबंधों को मजबूत करें. इससे एक दिन पहले नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने देश की विदेश नीति पर निशाना साधा था. उन्होंने विदेशी नेताओं के साथ पीएम मोदी के सार्वजनिक रूप से गले मिलने का मजाक भी उड़ाया था.

क्या कहा था राहुल गांधी ने
राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं पता ये विचार कहां से आया. ये उनके दिमाग में कैसे बैठ गया. मुझे नहीं पता किसने ये बात उनके दिमाग में डाली या ये विचार कहां से आया कि विदेश नीति का मतलब नेताओं को गले लगाना है. उन्होंने आगे कहा, “आप किसी दोस्त के घर तो बस यूं ही नहीं जा रहे हैं. इस भूमिका में भारत के प्रधानमंत्री का काम महज दोस्ती करना नहीं होता. उन्हें दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, उनका काम देश की रक्षा करना है.”

संदीप दीक्षित ने किया मेलोनी का जिक्र
इसके बाद राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाया, ताकि वे दिखा सकें कि मोदी सरकार की विदेश नीति किस बारे में है. इस पर दीक्षित ने चुटकी लेते हुए कहा, “एक चीज पूछ सकता हूं? मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था?” राहुल गांधी ने जवाब दिया, “मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं.” बीजेपी नेताओं ने इसे अशोभनीय भाषा करार देते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है. 

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 15 Aug 2026 08:05 AM (IST)
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