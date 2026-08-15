'इटली के साथ मजबूत संबंध...', कांग्रेस के PM मोदी-मेलोनी के बयान पर बोला MEA

नेता विपक्ष राहुल गांधी के पीएम मोदी की आलोचना के दौरान कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का जिक्र किया था, जिसे लेकर खूब बवाल मचा है. इस पर अब विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है. विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को नेताओं से संयम बरतने की अपील की है. ​

कांग्रेस नेताओं के बयानों पर मचे हंगामे के बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भारत और इटली के मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र किया. उन्होंने राजनयिक मर्यादा बनाए रखने की जरूरत पर जोर दिया. जायसवाल ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा कि इटली के साथ हमारे मजबूत संबंध हैं. हाल के वर्षों में इटली के साथ हमारे संबंध हर तरह से बढ़े और मजबूत हुए हैं.

उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि राजनयिक परंपरा के तहत हम एक-दूसरे का सम्मान करते हुए और आपसी समझ बनाए रखते हुए अपने संबंधों को मजबूत करें. इससे एक दिन पहले नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने देश की विदेश नीति पर निशाना साधा था. उन्होंने विदेशी नेताओं के साथ पीएम मोदी के सार्वजनिक रूप से गले मिलने का मजाक भी उड़ाया था.

क्या कहा था राहुल गांधी ने

राहुल गांधी ने कहा कि मुझे नहीं पता ये विचार कहां से आया. ये उनके दिमाग में कैसे बैठ गया. मुझे नहीं पता किसने ये बात उनके दिमाग में डाली या ये विचार कहां से आया कि विदेश नीति का मतलब नेताओं को गले लगाना है. उन्होंने आगे कहा, “आप किसी दोस्त के घर तो बस यूं ही नहीं जा रहे हैं. इस भूमिका में भारत के प्रधानमंत्री का काम महज दोस्ती करना नहीं होता. उन्हें दोस्ती में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए, उनका काम देश की रक्षा करना है.”

संदीप दीक्षित ने किया मेलोनी का जिक्र

इसके बाद राहुल गांधी ने मंच पर मौजूद कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित को गले लगाया, ताकि वे दिखा सकें कि मोदी सरकार की विदेश नीति किस बारे में है. इस पर दीक्षित ने चुटकी लेते हुए कहा, “एक चीज पूछ सकता हूं? मेलोनी समझकर तो नहीं पकड़ा था?” राहुल गांधी ने जवाब दिया, “मैं अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं.” बीजेपी नेताओं ने इसे अशोभनीय भाषा करार देते हुए इसकी कड़ी आलोचना की है.

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