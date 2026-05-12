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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन, विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे बैठक की अध्यक्षता

नई दिल्ली में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन, विदेश मंत्री एस. जयशंकर करेंगे बैठक की अध्यक्षता

BRICS Summit 2026: इस अहम बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देश आपसी हितों के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. इसमें वैश्विक गर्वनेंस में सुधारों पर भी एक सत्र का भी आयोजन होगा.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 12 May 2026 11:42 PM (IST)
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  • भारत 14-15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा।
  • बैठक 'BRICS@20' थीम पर केंद्रित, सहयोग और स्थिरता पर चर्चा होगी।
  • विदेश मंत्री जयशंकर द्विपक्षीय वार्ताओं के लिए ईरान और अन्य देशों से मिलेंगे।
  • भारत चौथी बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है।

इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भारत के हाथों में है, ऐसे में गुरुवार से शुक्रवार (14-15 मई, 2026) तक होने वाले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भी भारत कर रहा है. इस साल यह बैठक देश की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित होने वाली है और इस बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर करेंगे.  

क्या है इस साल ब्रिक्स की थीम?

इस साल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक BRICS@20 थीम पर आयोजन हो रही है, जिसमें इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी मुख्य विषय हैं. इस अहम बैठक में ब्रिक्स के सदस्य देश आपसी हितों के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे. इसमें वैश्विक गर्वनेंस में सुधारों पर भी एक सत्र का भी आयोजन होगा. ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक पिछले साल सितंबर, 2025 में हुई थी.

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किन देशों के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता

इस बैठक में भाग लेने के लिए ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची भी कल बुधवार (13 मई, 2026) को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं. ब्रिक्स की बैठक शुरू होने से एक दिन पहले यानि 13 मई, 2026 को भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर रूस, चिली, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी करेंगे.

ब्रिक्स के सदस्यों में कौन-कौन से देश शामिल?

शुरुआती तौर पर ब्रिक्स में सदस्य देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे, लेकिन बाद में इसमें मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) भी सदस्य देशों में शामिल हो गए. वहीं, ब्रिक्स के पार्टनर देशों में बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाखस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं.

भारत चौथी बार कर रहा ब्रिक्स की मेजबानी

भारत से सबसे पहली बार साल 2012 में चौथे ब्रिक्स की अध्यक्षता की थी. इसके बाद साल 2016 में 8वें ब्रिक्स की अध्यक्षता की. फिर साल 2021 में 13वें ब्रिक्स की मेजबानी की और अब इस साल 2026 में चौथी बार भारत ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है.

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About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
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Published at : 12 May 2026 11:42 PM (IST)
Tags :
BRICS Summit S Jaishankar PM Modi INDIA
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