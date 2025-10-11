पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरी वर्ष की छात्रा के साथ कॉलेज अस्पताल परिसर के भीतर कथित रूप से रेप का मामला सामने आया है. यह घटना राज्य को हिला देने वाले 2024 के आरजी कर मेडिकल कॉलेज केस की याद दिलाती है, जिसमें एक जूनियर डॉक्टर से रेप और हत्या की गई थी.

कैंपस के पास से छात्रा को खींचकर ले गया आरोपी

छात्रा ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली है और दुर्गापुर के शौभापुर इलाके में स्थित निजी मेडिकल कॉलेज में MBBS की छात्रा है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, छात्रा शुक्रवार रात करीब 8:30 बजे अपने क्लासमेट के साथ कैंपस के बाहर खाने गई थी. वापसी के दौरान कथित रूप से 2-3 युवक उनके रास्ते में आए. इसमें से एक ने छात्रा का मोबाइल फोन छीन लिया, जबकि दूसरे ने उसे सुनसान जगह पर घसीटकर ले गया और रेप किया. बाद में पीड़िता के साथी ने उसे उसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया. पुलिस ने बताया कि गैंगरेप की शिकायत पर जांच जारी है. पीड़िता का बयान रिकॉर्ड किया जा चुका है और उसके साथी की भूमिका की भी जांच की जा रही है.