हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'युवा पीढ़ी वैचारिक लड़ाई का मुकाबला करने...', मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों से कर डाली ये अपील

'युवा पीढ़ी वैचारिक लड़ाई का मुकाबला करने...', मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों से कर डाली ये अपील

मौलाना मदनी ने कहा कि नई पीढ़ी को इस योग्य बनाया जाए कि वे अपने ज्ञान के हथियार से इस वैचारिक संघर्ष में विरोधियों को पराजित करें. उन्होंने कहा कि हमें डॉक्टर, इंजीनियर की भी जरूरत है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 15 Dec 2025 10:46 PM (IST)
जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ कथित रूप से सांप्रदायिक तत्वों की ओर से फैलाई जा रही गलतफहमियों का मुकाबला करने के लिए शिक्षा जरूरी है. संगठन की ओर से सोमवार (15 दिसंबर 2025) को जारी एक बयान के मुताबिक, मदनी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय को जिस तरह मुफ्ती और हाफिजों की जरूरत है, उसी तरह डॉक्टर, इंजीनियर आदि की भी आवश्यकता है.

‘मुफ्ती’ इस्लामी कानून के विशेषज्ञ होते हैं और धार्मिक प्रश्नों पर फतवा देने का अधिकार रखते हैं जबकि हाफिज वे होते हैं जिन्हें कुरान कण्ठस्थ होती है. उन्होंने दावा किया कि पूरे देश में जिस प्रकार की धार्मिक और वैचारिक लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, उसका मुकाबला नई पीढ़ी को उच्च शिक्षा से सुसज्जित करने से किया जा सकता है.

'वैचारिक संघर्ष में विरोधियों को ज्ञान से पराजित करें'

मौलाना मदनी ने कहा कि नई पीढ़ी को इस योग्य बनाया जाए कि वे अपने ज्ञान के हथियार से इस वैचारिक संघर्ष में विरोधियों को पराजित करें और उन मंजिलों को हासिल कर सकें, जिन तक हमारी पहुंच को राजनीतिक रूप से सीमित और अत्यंत कठिन बना दिया गया है. बयान के मुताबिक, मदनी ने यह टिप्पणियां जमीयत उलेमा-ए-हिंद के यहां केंद्रीय कार्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्तियों की घोषणा करने के बाद की.

इसमें कहा गया है कि जमीयत और एम.एच.ए. मदनी चैरिटेबल ट्रस्ट, देवबंद 2012 से मेधा के आधार पर चयनित निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान कर रहा है जिसके तहत तकनीकी और पेशेवर कार्यक्रम में पढ़ रहे आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिन्होंने पिछले साल की परीक्षा में न्यूनतम 75 फीसदी अंक प्राप्त किए हों.

मुस्लिमों से मौलाना मदनी की अपील

मौलाना मदनी ने संपन्न मुस्लिमों से स्कूल-कॉलेज खोलने की गुजारिश करते हुए कहा कि ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को आदर्श संस्थान बनाने का प्रयास होना चाहिए, ताकि उनमें गैर-मुस्लिम अभिभावक भी अपने बच्चों को पढ़ाने को प्राथमिकता दें. उन्होंने कहा कि इससे न केवल आपसी मेल-जोल और भाईचारा बढ़ेगा, बल्कि उन गलतफहमियों का भी अंत होगा जो मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक तत्वों योजनाबद्ध तरीके से फैला रहे हैं.

Published at : 15 Dec 2025 10:44 PM (IST)
टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Rahul Gandhi-Prashant Kishor Meeting: क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
क्या कांग्रेस में शामिल होंगे प्रशांत किशोर? राहुल गांधी के साथ दिल्ली में हुई मीटिंग, प्रियंका भी थीं मौजूद
महाराष्ट्र
लोकसभा में सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, 'EVM पर सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि...'
'EVM पर सवाल नहीं उठाऊंगी क्योंकि इसी से 4 बार चुनी गई', लोकसभा में बोलीं सुप्रिया सुले
इंडिया
Shashi Tharoor on MNREGA: 'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
'महात्मा की विरासत का अपमान न करें', मनरेगा का नाम बदलने पर शशि थरूर का पहला रिएक्शन
Web Series
Year Ender 2025: इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का रिएलिटी शो भी शामिल
इस साल सबसे ज्यादा सर्च किए गए ये 7 शोज, लिस्ट में सलमान खान का शो भी शामिल
वीडियोज

Vodafone Idea में तूफानी तेजी! AGR Moratorium की खबर से शेयर 52-Week High पर| Paisa Live
क्या Delhi छोड़कर ही सांसें सुरक्षित हैं? Pollution से परेशान राजधानी | Bharat Ki Baat With Pratima
Sandeep Chaudhary: नाम में विकास और रोजगार...कैसे होगा बेड़ा पार? |Seedha Sawal | MGNREGA | BJP
Gold Investors Alert! अब पुराने Gold से भी कमाएं Passive Income | Gold Leasing Explained
Gold Investors Alert! अब पुराने Gold से भी कमाएं Passive Income | Gold Leasing Explained
फोटो गैलरी

Embed widget