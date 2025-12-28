हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'हमारे युवाओं को वंदे मातरम के नाम से डराया...', लखनऊ के शिया महाअधिवेशन में मौलाना आगा सैय्यद रिजवी का विवादित बयान

'हमारे युवाओं को वंदे मातरम के नाम से डराया...', लखनऊ के शिया महाअधिवेशन में मौलाना आगा सैय्यद रिजवी का विवादित बयान

अधिवेशन लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में हुआ. इसमें देश विदेश के शिया धर्मगुरु शामिल हुए. इस दौरान शिया समुदाय के उत्थान को लेकर चर्चा हुई. इस अधिवेशन में 24 प्रस्ताव पास हुए.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 28 Dec 2025 11:47 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ के बड़ा इमामबाड़ा में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का महाअधिवेशन हुआ. इसमें नेपाल, बांग्लादेश और देशभर से 2 हजार लोग पहुंचे. इस दौरान मौलाना आगा सैय्यद अब्बास रिजवी ने विवादित बयान दिया. जम्मू कश्मीर के रहने वाले मौलाना ने लखनऊ में कहा कि हमारे जवानों को भारत माता की जय और वंदे मातरम के नाम पर डराया जाता है. साथ ही कहा कि वो लोग वंदे मातरम गाने को बोलते हैं, लेकिन उन्हें खुद इसका मतलब नहीं मालूम.

उन्होंने वंदे मातरम को लेकर कहा कि इसका मतलब 'ऐ मां तुझे सलाम है'. मैं तो हमेशा सलाम करता हूं. अरे आप आजाद खिजा में रहने वाले लोग हैं. मैं तो वहां का रहने वाला हूं, जहां हम पाकिस्तान का जुल्म झेल रहे हैं. मैंने एक किताब लिखी है, आगोश ए हिंद. ऐसी किताब लिखकर बताएं. साथ ही उन्होंने शिया मुस्लिमों की नुमाइंदगी को लेकर भी अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने राजनाथ सिंह से इसको लेकर बात भी करने का दावा किया. 

लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में हुआ अधिवेशन

अधिवेशन लखनऊ के बड़े इमामबाड़े में हुआ. इसमें देश विदेश के शिया धर्मगुरु शामिल हुए. इस दौरान शिया समुदाय के उत्थान की अधिवेशन में चर्चा हुई. अधिवेशन में 24 प्रस्ताव पास हुए. इस दौरान शिया मुसलमानों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया. देश में कॉमन सिविल कोड लागू किये जाने पर विचार विमर्श इस अधिवेशन में किया गया. 

बोर्ड ने की कब्रिस्तान के पुननिर्माण की मांग

इस दौरान बोर्ड ने भारत सरकार से जन्नत उल बकी कब्रिस्तान के पुननिर्माण की भारत सरकार के माध्यम से मांग की. इनके अलावा सच्चर कमिशन की तरह शिया मुसलमानों के हालात जानने के लिए एक अलग कमीशन बनाने की मांग भी की गई. साथ ही आर्थिक पिछड़ेपन की बुनियाद पर नौकरियों में शिया मुसलमानों के लिए आरक्षण की मांग की गई. साथ ही 8 करोड़ शिया मुसलमानों का पार्लियामेंट और देश की विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व के न होने पर विचार किया गया. 

सामाजिक सुधार से लेकर आतंकवाद के खिलाफ प्रस्ताव पारित

इनके अलावा बोर्ड की तरफ से सामाजिक सुधार, खासकर शादी ब्याह और गमी के मौके पर बेजा खर्चे को लेकर सुधार करने की मांग की गई. देश और पूरे विश्व में फैले आतंकवाद की निन्दा और उसको रोकने का प्रस्ताव भी बोर्ड की तरफ से पास किया गया. शिया समुदाय की धार्मिक और प्रचलित शिक्षा में सुधार और तरक्की का प्रस्ताव भी पास किया गया. नफरत फैलाने वाले भाषणों और मॉब लिंचिंग रोकने के लिए कानूनी उपायों पर विचार विमर्श किया गया. वक्फ बोर्डों में फैले भ्रष्टाचार और वक्फ संपत्तियों की बिक्री और वक्फ संशोधन अधिनियम पर चर्चा की गई. इनके अलावा हिजाब पर किसी भी तरह की रोक लगाने की मांग पर विचार किया गया. साथ ही समाज की राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अधिकारों की स्थिति पर भी विचार किया गया. 

Published at : 28 Dec 2025 11:47 PM (IST)
Tags :
Vande Mataram UTTAR PRADESH LUCKNOW Maulana Agha Syed Rizvi Shia Maha Adhiveshan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, US प्रेसिडेंट ने बताया रूसी राष्ट्रपति से क्या हुई बात?
जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, US प्रेसिडेंट ने बताया रूसी राष्ट्रपति से क्या हुई बात?
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
विश्व
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
Advertisement

वीडियोज

महाराष्ट्र में राजनीति का 'रक्त चरित्र' !
Hyderabad News: शादी समारोह में चोरी का खुलासा, CCTV में कैद हुई बुर्कानशीं महिला की करतूत
Pakistan Army Chief: अब गोली ही खाएगा ‘मुनीर’! | Violence | Crime
Weather Emergency:कहीं ज्वालामुखी के शोले, कहीं धरती भुकंप से डोले
Bihar News: Rohtas जिले में ट्रायल के दौरान टूट गया रोप-वे | Nitish Kumar | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, US प्रेसिडेंट ने बताया रूसी राष्ट्रपति से क्या हुई बात?
जेलेंस्की के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने पुतिन को लगाया फोन, US प्रेसिडेंट ने बताया रूसी राष्ट्रपति से क्या हुई बात?
महाराष्ट्र
Maharashtra: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
महाराष्ट्र: अजित पवार का बड़ा ऐलान, शरद पवार के साथ मिलकर लड़ेंगे ये चुनाव
विश्व
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बांग्लादेश की जिस NCP के कारण शेख हसीना का हुआ तख्तापलट, अब चुनाव में जमात-ए-इस्लामी का देगी साथ
बॉलीवुड
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
सलमान खान अब भी हैं बॉक्स ऑफिस किंग, डिटेल में रिकॉर्ड देखेंगे तो यकीन हो जाएगा
क्रिकेट
Year Ender: इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
इस साल भारतीय क्रिकेट टीम की 5 सबसे बड़ी हार, 2025 टीम इंडिया के लिए नहीं रहा खास; फैंस रोने पर हुए मजबूर
इंडिया
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
'राहुल बाबा को हार से थकना नहीं चाहिए क्योंकि...', अमित शाह ने गुजरात में गिनाए कांग्रेस की हार के कारण
दिल्ली NCR
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
दिल्ली में 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंचा AQI, घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी
ट्रेंडिंग
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
एयरपोर्ट पर CISF जवान ने निभाया इंसानियत का फर्ज, नन्ही बच्ची और पिता का मिलन देख भावुक हुआ इंटरनेट
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Paisa LIVE
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: E to E Transportation Infrastructure IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Stranger Things S5 Vol 2 Review: Will की ताकत ने Vecna को हिला दिया
Embed widget