Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाम्यांमार ट्रेनिंग कैंप केस: अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को अमेरिका जाने की इजाजत, जानें कब अगली सुनवाई

म्यांमार ट्रेनिंग कैंप केस: अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैनडाइक को अमेरिका जाने की इजाजत, जानें कब अगली सुनवाई

दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष एनआईए अदालत ने म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को अमेरिका जाने की अनुमति दे दी है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 23 Oct 2026 02:33 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को अमेरिका जाने की अनुमति दे दी है. NIA ने अदालत में कहा कि वैनडाइक के अमेरिका जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है. अदालत ने निर्देश दिया कि वह मामले की अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हो सकता है, लेकिन उसका वकील अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.

अमेरिका से लौटकर अदालत में पेश हुआ आरोपी

म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को कथित तौर पर प्रशिक्षण देने के मामले में आरोपी मैथ्यू एरॉन वैनडाइक अमेरिका से भारत लौट आया है. शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को वह दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश हुआ. इससे पहले सितंबर में अदालत ने उसे परिवार से मिलने के लिए एक महीने तक अमेरिका जाने की सशर्त अनुमति दी थी.

एक अक्टूबर को वैनडाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुआ था और उसने भारत लौटने का भरोसा दिया था. अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति देते समय निर्देश दिया था कि भारत लौटने के 72 घंटे के भीतर वह अपनी वापसी की जानकारी दर्ज कराए. वैनडाइक ने भारत लौटकर अदालत में पेश होने के साथ इन निर्देशों का पालन किया.

NIA ने कहा- अमेरिका जाने पर कोई आपत्ति नहीं

सुनवाई के दौरान NIA ने अदालत को बताया कि वैनडाइक के अमेरिका जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है. एजेंसी ने यह भी कहा कि वह अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हो सकता है, हालांकि उसके वकील को अदालत में मौजूद रहना होगा. अदालत में मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई है.

डिफॉल्ट जमानत पर है मैथ्यू एरॉन वैनडाइक

वैनडाइक को 18 सितंबर 2026 को विशेष NIA अदालत ने डिफॉल्ट जमानत दी थी. अदालत ने पाया था कि NIA की ओर से आठ सितंबर को दाखिल की गई पहली चार्जशीट अधूरी थी. वैनडाइक को 13 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने से पहले वह 180 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रह चुका था.

पहली चार्जशीट में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के आरोप शामिल नहीं किए गए थे. हालांकि, जांच एजेंसी ने कहा था कि वह UAPA से जुड़े पहलुओं की जांच जारी रखेगी. जमानत देते समय विशेष अदालत ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 21 और 23 लागू की थीं, जबकि आरोपियों पर शुरुआत में लगाए गए UAPA के प्रावधान हटा दिए गए थे.

जमानत पर रिहा होने के बाद वैनडाइक ने कथित आव्रजन उल्लंघनों से जुड़े मामले को निपटाने के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में 5.5 लाख रुपये का जुर्माना या कंपाउंडिंग शुल्क जमा किया था. उसकी कानूनी टीम ने मामले में उसे पूरी तरह आरोपमुक्त कराने की कोशिश करने के संकेत भी दिए थे.

वैनडाइक पर क्या हैं आरोप?

NIA ने 13 मार्च 2026 को वैनडाइक के साथ यूक्रेन के छह नागरिकों को भी गिरफ्तार किया था. इनमें मैक्सिम होंचारुक, पेट्रो हुबरा, इवान सुकमनोव्स्की, मारियन स्टेफनकिव, तारास स्लीवियाक और विक्टर कामिन्स्की शामिल हैं. जांच एजेंसी के आरोपों के अनुसार, सभी आरोपी पर्यटक वीजा पर भारत आए थे. इसके बाद वे कथित तौर पर आवश्यक परमिट के बिना मिजोरम पहुंचे और वहां से म्यांमार में दाखिल हुए. आरोप है कि उन्होंने म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को ड्रोन युद्ध और उससे जुड़े अभियानों का प्रशिक्षण दिया. इस मामले में NIA की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर अदालत में सुनवाई जारी है. अब अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी, जिसमें आरोपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति और मामले की प्रगति से जुड़े पहलू अहम रहेंगे.

यह भी पढ़िएः भारत-चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर पर टकराव, ITBP डीजी का बड़ा खुलासा

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज़ डिजिटल की न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरें करते हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. राजनीति, चुनाव, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम और सामाजिक मुद्दों पर गहरी समझ रखते हैं. करीब 8 वर्षों का पत्रकारिता में अनुभव है. उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से ताल्लुक रखने वाले आशुतोष ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है.

Mail Id- ashutoshsingh0218@gmail.com
X- https://x.com/ashupratap18 
Facebook- https://www.facebook.com/share/1FBaHxEvc6/
Read More
Published at : 23 Oct 2026 02:33 PM (IST)
Tags :
America NIA Court Matthew Aaron VanDyke
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
LIVE: मंदिर मार्ग थाने पहुंचे आशुतोष रांका, योगेंद्र यादव का भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च शुरू
LIVE: मंदिर मार्ग थाने पहुंचे रांका, योगेंद्र यादव का भी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मार्च शुरू
इंडिया
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
इंडिया
'अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला...', रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी से तस्वीरें हटाने पर भड़के थरूर
'अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला...', रेहान वाड्रा की प्रदर्शनी से तस्वीरें हटाने पर भड़के थरूर
इंडिया
केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'
केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'
Advertisement

वीडियोज

Isha Malviya & Gurmeet Choudhary Interview: प्यार, फिटनेस और Tum Mere Ho पर खास बातचीत!
Ramayana Part 1 OTT Release: JioHotstar पर आएगी Ranbir Kapoor की फिल्म? जानें पूरा अपडेट!
Rashmika Mandanna ने Hindi Accent पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, अपनी पहचान पर जताया गर्व!
Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे
इंडिया
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
इंडिया
केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'
केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
ट्रेंडिंग
हिरन की रिवर्स साइकोलॉजी, चीते के हाथ से निकला शिकार; देखें वीडियो
हिरन की रिवर्स साइकोलॉजी, चीते के हाथ से निकला शिकार; देखें वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget