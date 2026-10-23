दिल्ली की राउज एवेन्यू स्थित विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने म्यांमार ट्रेनिंग कैंप मामले में आरोपी अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैनडाइक को अमेरिका जाने की अनुमति दे दी है. NIA ने अदालत में कहा कि वैनडाइक के अमेरिका जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है. अदालत ने निर्देश दिया कि वह मामले की अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हो सकता है, लेकिन उसका वकील अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.

अमेरिका से लौटकर अदालत में पेश हुआ आरोपी

म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को कथित तौर पर प्रशिक्षण देने के मामले में आरोपी मैथ्यू एरॉन वैनडाइक अमेरिका से भारत लौट आया है. शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 को वह दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में पेश हुआ. इससे पहले सितंबर में अदालत ने उसे परिवार से मिलने के लिए एक महीने तक अमेरिका जाने की सशर्त अनुमति दी थी.

एक अक्टूबर को वैनडाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश हुआ था और उसने भारत लौटने का भरोसा दिया था. अदालत ने विदेश यात्रा की अनुमति देते समय निर्देश दिया था कि भारत लौटने के 72 घंटे के भीतर वह अपनी वापसी की जानकारी दर्ज कराए. वैनडाइक ने भारत लौटकर अदालत में पेश होने के साथ इन निर्देशों का पालन किया.

NIA ने कहा- अमेरिका जाने पर कोई आपत्ति नहीं

सुनवाई के दौरान NIA ने अदालत को बताया कि वैनडाइक के अमेरिका जाने पर उसे कोई आपत्ति नहीं है. एजेंसी ने यह भी कहा कि वह अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित हो सकता है, हालांकि उसके वकील को अदालत में मौजूद रहना होगा. अदालत में मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित की गई है.

डिफॉल्ट जमानत पर है मैथ्यू एरॉन वैनडाइक

वैनडाइक को 18 सितंबर 2026 को विशेष NIA अदालत ने डिफॉल्ट जमानत दी थी. अदालत ने पाया था कि NIA की ओर से आठ सितंबर को दाखिल की गई पहली चार्जशीट अधूरी थी. वैनडाइक को 13 मार्च 2026 को गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने से पहले वह 180 दिनों से अधिक समय तक हिरासत में रह चुका था.

पहली चार्जशीट में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी UAPA के आरोप शामिल नहीं किए गए थे. हालांकि, जांच एजेंसी ने कहा था कि वह UAPA से जुड़े पहलुओं की जांच जारी रखेगी. जमानत देते समय विशेष अदालत ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट, 2025 की धारा 21 और 23 लागू की थीं, जबकि आरोपियों पर शुरुआत में लगाए गए UAPA के प्रावधान हटा दिए गए थे.

जमानत पर रिहा होने के बाद वैनडाइक ने कथित आव्रजन उल्लंघनों से जुड़े मामले को निपटाने के लिए विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) में 5.5 लाख रुपये का जुर्माना या कंपाउंडिंग शुल्क जमा किया था. उसकी कानूनी टीम ने मामले में उसे पूरी तरह आरोपमुक्त कराने की कोशिश करने के संकेत भी दिए थे.

वैनडाइक पर क्या हैं आरोप?

NIA ने 13 मार्च 2026 को वैनडाइक के साथ यूक्रेन के छह नागरिकों को भी गिरफ्तार किया था. इनमें मैक्सिम होंचारुक, पेट्रो हुबरा, इवान सुकमनोव्स्की, मारियन स्टेफनकिव, तारास स्लीवियाक और विक्टर कामिन्स्की शामिल हैं. जांच एजेंसी के आरोपों के अनुसार, सभी आरोपी पर्यटक वीजा पर भारत आए थे. इसके बाद वे कथित तौर पर आवश्यक परमिट के बिना मिजोरम पहुंचे और वहां से म्यांमार में दाखिल हुए. आरोप है कि उन्होंने म्यांमार में जातीय सशस्त्र समूहों को ड्रोन युद्ध और उससे जुड़े अभियानों का प्रशिक्षण दिया. इस मामले में NIA की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर अदालत में सुनवाई जारी है. अब अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी, जिसमें आरोपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थिति और मामले की प्रगति से जुड़े पहलू अहम रहेंगे.

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