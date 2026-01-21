मनरेगा बचाओ संग्राम: खरगे और राहुल गांधी पहली बार साथ मंच पर, देशव्यापी आंदोलन की बनेगी रणनीति

कांग्रेस के 'मनरेगा बचाओ अभियान' (Manrega Bachao Abhiyan) के तहत एक बड़ा कार्यक्रम गुरुवार (22 जनवरी, 2026)दिल्ली के जवाहर भवन में आयोजित किया जा रहा है. इस कार्यक्रम में पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष (Congress President) मल्लिकार्जुन खरगे (Mallikarjun Kharge) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) एक साथ मंच साझा करेंगे. कार्यक्रम के जरिए कांग्रेस पूरे देश में मनरेगा को लेकर चल रहे आंदोलन की दिशा और रणनीति तय करेगी.

इस कार्यक्रम में देश के 25 राज्यों से मनरेगा कार्यकर्ता और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे. खास बात यह है कि अलग-अलग राज्यों से आए कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र की मिट्टी साथ लाएंगे, जिससे जवाहर भवन परिसर में एक पौधा लगाया जाएगा. इसे मनरेगा और मजदूरों के संघर्ष के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है.

रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप दीक्षित (Sandeep Dixit) ने बताया कि 22 जनवरी को होने वाले इस कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी की मौजूदगी होगी. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को नई दिशा देगा.

कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. पार्टी का दावा है कि मनरेगा करोड़ों गरीब और मजदूर परिवारों के लिए सम्मान और आजीविका का प्रमुख साधन है.

कार्यक्रम में इस बात पर भी विस्तृत चर्चा होगी कि मनरेगा का नाम और स्वरूप कैसे बदला गया, इसके पीछे की मंशा क्या है और आगे आंदोलन को किस तरह तेज किया जाए. बैठक के दौरान आंदोलन की रणनीति, जनसंपर्क अभियान और आगामी कार्यक्रमों का रोडमैप भी तय किया जाएगा.

