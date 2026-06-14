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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मार्को रुबियो के बयान में ना पछतावा और ना संवेदना', होर्मुज में मारे गए भारतीयों पर भड़के मनीष तिवारी

'मार्को रुबियो के बयान में ना पछतावा और ना संवेदना', होर्मुज में मारे गए भारतीयों पर भड़के मनीष तिवारी

खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी कार्रवाई में तीन भारतीय नाविकों की मौत के बाद मनीष तिवारी ने मार्को रुबियो के बयान को असंवेदनशील बताते हुए कड़ा विरोध जताया.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 14 Jun 2026 01:55 PM (IST)
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कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के उस बयान की आलोचना की है, जो उन्होंने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ बातचीत के दौरान दिया था. तिवारी ने कहा कि रुबियो की टिप्पणी में उन तीन भारतीय नाविकों की मौत को लेकर कोई पछतावा या संवेदना नहीं दिखाई दी, जो खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई में मारे गए थे.

मनीष तिवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि रुबियो के शब्द रुखे, आक्रामक और टकरावपूर्ण थे. मनीष तिवारी ने कहा कि उनके बयान में न पछतावा था, न दुख और न ही सहानुभूति. तिवारी का कहना है कि यह किसी ऐसे देश की भाषा नहीं हो सकती जिसे भारत अपना मित्र मानता है. तिवारी ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर से अमेरिका के साथ हुई बातचीत का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की. तिवारी ने कहा कि इससे पता चलेगा कि भारत ने इस मुद्दे पर अमेरिकी पक्ष के सामने कितना मजबूत विरोध दर्ज कराया.

यह भी पढ़ें : 'BJP की ही कॉपी है TVK', थलापति विजय पर क्यों भड़के स्टालिन? कहा- 'अपनी ही सरकार पर...'

अमेरिका ने क्या कहा?

अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से फोन पर बातचीत की. इस दौरान दोनों नेताओं ने हॉर्मुज स्ट्रेट की हालिया घटनाओं पर चर्चा की. अमेरिका ने कहा कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी वाणिज्यिक जहाजों को अमेरिकी बलों के निर्देशों का पालन करना चाहिए. अमेरिकी पक्ष का यह भी कहना है कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह जरूरी है. साथ ही, अमेरिका ने चेतावनी दी कि उसके प्रतिबंधों का उल्लंघन और ईरानी तेल के अवैध परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

भारत ने दर्ज कराया कड़ा विरोध

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शनिवार को बताया कि उन्होंने मार्को रुबियो से बात कर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना की कार्रवाई पर भारत का कड़ा विरोध दर्ज कराया. जयशंकर ने कहा कि इस कार्रवाई में तीन भारतीय नाविकों की मौत हुई है, जिसे भारत गंभीरता से देखता है. जयशंकर ने कहा कि वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ इस तरह की घातक कार्रवाई उचित नहीं है. एस. जयशंकर ने कहा कि निर्दोष लोगों की जान लेने वाली ऐसी घटनाओं को किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता.

जयशंकर की आपत्ति

सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने बयान में जयशंकर ने कहा कि उन्होंने अमेरिका के सामने भारत की आपत्ति दोहराई और स्पष्ट किया कि वाणिज्यिक जहाजों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है. इस मुद्दे पर कांग्रेस के कई नेताओं ने भी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की टिप्पणियों की आलोचना की है. उनका कहना है कि भारतीय नागरिकों की मौत के मामले में अमेरिका को अधिक संवेदनशील रुख अपनाना चाहिए.

यह भी पढ़ें : होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर भड़के जयशंकर, तो आया अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान, जानें क्या कहा?

Published at : 14 Jun 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Manish Tewari Subrahmanyam Jaishankar Marco Rubio Strait Of Hormuz
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