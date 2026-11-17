मणिपुर में छह नागा युवकों की मौत के करीब छह महीने बाद 16 नवंबर 2026 को उनका अंतिम संस्कार किया गया. ये छह लोग 13 मई को लापता हुए थे और 10 जून को सुरक्षा बलों ने उनके शव बरामद किए थे. इसके बावजूद उनके परिवारों ने पांच महीने से ज्यादा समय तक शवों को स्वीकार नहीं किया. वजह सिर्फ अपनों को खोने का दुख नहीं थी, बल्कि न्याय, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई और जवाबदेही की मांग भी थी.

आखिर ऐसा क्या हुआ कि छह लोगों के शव 187 दिनों तक अस्पताल के मुर्दाघर में रखे रहे? इस घटना के पीछे नागा और कुकी समुदायों के बीच तनाव की क्या भूमिका थी? और क्या अंतिम संस्कार के साथ मणिपुर में शांति की राह आसान हो गई है?

13 मई को क्या हुआ था

इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत 13 मई 2026 को मणिपुर के कांगपोकपी जिले में हुई. इसी दिन थाडौ समुदाय से जुड़े तीन चर्च नेताओं की एक घात लगाकर किए गए हमले में हत्या कर दी गई. इस घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया. कुकी संगठनों ने इस हमले के पीछे नागा सशस्त्र समूहों का हाथ होने का आरोप लगाया. हालांकि, आरोपों को जांच के निष्कर्ष के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

इसी तनाव के बीच अलग-अलग इलाकों से नागा और कुकी समुदाय के लोगों के अपहरण की घटनाएं सामने आईं. 13 मई को लेइलोन वैफेई गांव से कोंसाखुल के 18 नागा लोगों को अगवा किए जाने की जानकारी सामने आई. इनमें छह ऐसे लोग थे, जिनका बाद में कोई पता नहीं चला.

इन छह लोगों की पहचान रेव. मनु थियुमाई, पादरी केनपिबो चावांग, कालीवांगबो अबोनमाई, दिलीप थियुमाई, फेनरिलुंग चावांग और फेनरोंगवी थियुमाई के रूप में हुई. इनमें मनु थियुमाई और केनपिबो चावांग पादरी थे.

28 दिन बाद मिले शव, लेकिन खत्म नहीं हुआ तनाव

छह लोगों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने अभियान चलाया. 10 जून को मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और असम राइफल्स के करीब 450 जवानों की संयुक्त कार्रवाई के बाद छह शव बरामद किए गए. शव लेइलोन वैफेई और खरम वैफेई गांवों के बीच के इलाके में मिले थे.

पुलिस ने शुरुआती बयान में कहा था कि बरामद शव 13 मई को अगवा किए गए छह लोगों के हो सकते हैं. बाद में उनकी पहचान की प्रक्रिया पूरी हुई. शवों को पोस्टमार्टम और कानूनी प्रक्रिया के लिए इम्फाल स्थित जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (JNIMS) के मुर्दाघर में रखा गया.

शव मिलने के बाद भी हिंसा नहीं रुकी. 11 जून को कांगपोकपी के पास कुकी-जो बहुल गांव कुल्तुह में हमला हुआ. इस घटना में दो लोगों की मौत हुई और कम से कम छह घर जला दिए गए. इस तरह छह नागा युवकों की मौत की खबर ने पहले से तनावग्रस्त क्षेत्र में बदले और प्रतिशोध की आशंकाओं को और बढ़ा दिया.

187 दिन तक मुर्दाघर में क्यों रखे रहे शव?

छह युवकों के शव मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल था कि परिवार उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब नागा संगठनों की उन मांगों में छिपा था, जिन्हें वे सरकार के सामने रख रहे थे.

नागा समुदाय का शीर्ष संगठन यूनाइटेड नागा काउंसिल (UNC) और पीड़ित परिवार चाहते थे कि:

-छह लोगों के अपहरण और हत्या के जिम्मेदार लोगों की पहचान हो.

-आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए.

-कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ हुए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस (SoO) समझौते को खत्म किया जाए.

-सरकार नागा बहुल इलाकों में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

SoO यानी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस केंद्र और मणिपुर सरकार का कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ संघर्ष रोकने और बातचीत आगे बढ़ाने का समझौता है. इसके तहत कुछ सशस्त्र संगठनों के साथ युद्धविराम जैसी व्यवस्था लागू रहती है.

जून में मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने भी कहा था कि शवों की पहचान पूरी हो चुकी है, लेकिन UNC की मांगों के कारण उन्हें परिवारों को सौंपने में समय लग सकता है.

इस बीच शवों को स्वीकार न करना एक तरह से विरोध का प्रतीक बन गया. परिवारों और संगठनों का कहना था कि जब तक सरकार न्याय और जवाबदेही को लेकर ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक अंतिम संस्कार करना उनकी मांगों को कमजोर कर सकता है.

सितंबर में बनी सहमति, नवंबर में हुआ अंतिम संस्कार

इस गतिरोध को खत्म करने के लिए 26 सितंबर 2026 को गुवाहाटी में त्रिपक्षीय बातचीत हुई. इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय, मणिपुर सरकार और नागा संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

इस बातचीत के बाद UNC ने आर्थिक नाकेबंदी हटाने और छह युवकों के शव स्वीकार करने पर सहमति जताई. केंद्र की ओर से आश्वासन दिया गया कि अगर जांच में कुकी नेशनल फ्रंट (प्रेसिडेंशियल) यानी KNF-P की अपहरण और हत्या में भूमिका के सबूत मिलते हैं तो संगठन और उसके अध्यक्ष थांगबोई किपगेन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि यह आश्वासन आरोपों की पुष्टि नहीं था. जांच में किसी संगठन की भूमिका साबित होना अलग बात है और किसी समुदाय को सामूहिक रूप से जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल अलग.

आखिरकार 16 नवंबर को परिवारों ने JNIMS के मुर्दाघर से छहों शव प्राप्त किए. उन्हें कांगपोकपी जिले के उनके पैतृक गांव कोंसाखुल ले जाया गया. वहां नागा शहीद पार्क में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे. विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे. मनु थियुमाई की पत्नी कचाइकलियू थियुमाई ने कहा कि छह महीने से ज्यादा इंतजार के बावजूद परिवारों को न्याय नहीं मिला है और उनकी लड़ाई जारी रहेगी.

मणिपुर में नागा-कुकी तनाव की जड़ क्या है?

मणिपुर की मौजूदा हिंसा को केवल छह युवकों की हत्या या दो समुदायों के बीच टकराव तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता. राज्य में जातीय पहचान, जमीन, प्रशासनिक अधिकार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सुरक्षा को लेकर लंबे समय से तनाव मौजूद है.

मई 2023 में मैतेई और कुकी-जो समुदायों के बीच बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा शुरू हुई थी. इसके पीछे अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग, जमीन और आरक्षण से जुड़े विवाद और राजनीतिक-प्रशासनिक असंतोष जैसे कई कारण थे. इस संघर्ष में सैकड़ों लोगों की जान गई और हजारों परिवार विस्थापित हुए.

2026 में राज्य के पहाड़ी इलाकों में नागा और कुकी-जो समुदायों के बीच भी हिंसा का नया दौर शुरू हुआ. फरवरी में उखरुल जिले के लितान इलाके में एक स्थानीय विवाद के बाद दोनों समुदायों के बीच टकराव बढ़ा. इसके बाद सेनापति, कामजोंग और कांगपोकपी जैसे जिलों में गोलीबारी, घरों में आगजनी और अपहरण की घटनाएं हुईं.

इस संघर्ष की एक बड़ी वजह दोनों समुदायों के बीच क्षेत्रीय दावों और पारंपरिक भूमि अधिकारों को लेकर पुराना विवाद भी है. कई इलाकों में दोनों समुदायों की बस्तियां एक-दूसरे के काफी करीब हैं. ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए हर गांव और सड़क पर सुरक्षा सुनिश्चित करना मुश्किल हो जाता है.ॉ

शांति बहाली में सबसे बड़ी बाधा क्या है?

मणिपुर में शांति बहाली की चुनौती इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि अब संघर्ष सिर्फ मैतेई और कुकी समुदायों के बीच नहीं रह गया है. नागा-कुकी तनाव ने भी राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है.

इसके तीन बड़े कारण हैं.

SoO समझौते पर असमंजस: कुकी उग्रवादी संगठनों के साथ केंद्र का SoO समझौता 4 सितंबर 2026 को समाप्त हो गया. 16 नवंबर तक इसे आगे बढ़ाने के संकेत नहीं मिले थे. नागा और मैतेई संगठनों के कुछ प्रतिनिधि इस समझौते को खत्म करने की मांग कर रहे हैं, जबकि कुकी पक्ष अपनी सुरक्षा और राजनीतिक मांगों को लेकर चिंतित है.

लगातार हो रही हत्याएं: छह नागा युवकों की हत्या के बाद भी हिंसा थमी नहीं है. नवंबर के पहले सप्ताह में पांच कुकी पुरुषों की अलग-अलग घटनाओं में हत्या हुई. रॉयटर्स के मुताबिक, तीन लोगों की मौत नॉनी जिले में गोलीबारी के दौरान हुई, जबकि दो अन्य के शव कांगपोकपी में मिले. कुकी संगठनों ने इन हत्याओं के लिए नागा सशस्त्र समूहों को जिम्मेदार ठहराया.

इसके अलावा नवंबर के मध्य में उखरुल जिले में चार नागा लोगों की हत्या की खबर आई. इसके विरोध में 15 से 16 नवंबर तक राज्यव्यापी बंद भी बुलाया गया. कांगपोकपी में सुरक्षा बलों के खिलाफ असहयोग आंदोलन की घोषणा ने हालात को और जटिल बना दिया है.

सड़कों और जरूरी सामान की आवाजाही पर संकट: मणिपुर में जातीय तनाव का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ा है. अलग-अलग समुदायों के संगठनों की नाकेबंदी और सड़कें बंद करने की वजह से भोजन, ईंधन, दवाइयों और दूसरी जरूरी चीजों की आपूर्ति प्रभावित हुई है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवाजाही बाधित होने से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और जरूरी सेवाएं जारी रखने में भी दिक्कतें आई हैं. ह्यूमन राइट्स वॉच ने सितंबर में अपनी रिपोर्ट में इस स्थिति पर चिंता जताई थी.

सरकार के सामने अब क्या चुनौतियां हैं?

मणिपुर में फरवरी 2026 में राष्ट्रपति शासन के बाद मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के नेतृत्व में नई सरकार बनी थी. सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अलग-अलग समुदायों के बीच भरोसा बहाल करना है.

जुलाई 2026 में छह नागा युवकों की हत्या के मामले में NIA, मणिपुर पुलिस और CRPF की संयुक्त टीम ने चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया था. यह जांच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन गिरफ्तारियां अपने आप में दोष साबित नहीं करतीं. मामले में निष्पक्ष जांच और अदालत में आरोप साबित करना जरूरी है.

सरकार को एक साथ कई मोर्चों पर काम करना होगा. इनमें हथियारबंद समूहों पर नियंत्रण, अपहृत और लापता लोगों के मामलों की जांच, विस्थापित परिवारों की सुरक्षित वापसी, राजमार्गों पर निर्बाध आवाजाही और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शामिल हैं.

साथ ही, किसी एक समुदाय के लोगों के अपराध के लिए पूरे समुदाय को जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति रोकना भी जरूरी है. वरना एक घटना का जवाब दूसरी हिंसक घटना से देने का सिलसिला जारी रह सकता है.

अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन न्याय का इंतजार बाकी

छह नागा युवकों का 187 दिन बाद अंतिम संस्कार होना उनके परिवारों के लिए लंबे इंतजार का अंत जरूर है, लेकिन इस घटना से जुड़े सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं.

किसने उनका अपहरण किया? हत्या की साजिश में कौन शामिल था? क्या सभी जिम्मेदार लोगों की पहचान हो पाएगी? और क्या सरकार यह सुनिश्चित कर पाएगी कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों?

इन सवालों के जवाब जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही मिलेंगे.

मणिपुर में शांति केवल सुरक्षा बलों की तैनाती या राजनीतिक समझौतों से नहीं लौटेगी. इसके लिए सभी समुदायों के बीच भरोसा, नागरिकों की सुरक्षा, निष्पक्ष न्याय और राजनीतिक इच्छाशक्ति जरूरी है.