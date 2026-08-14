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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामणिपुर में उग्रवादी हमला, एक की मौत, 3 घायल

मणिपुर में उग्रवादी हमला, एक की मौत, 3 घायल

मणिपुर के कांगपोकपी जिले में उग्रवादियों की कथित फायरिंग में 34 वर्षीय ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हुए. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 14 Aug 2026 02:39 PM (IST)
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मणिपुर के कांगपोकपी जिले में शुक्रवार सुबह उग्रवादियों के कथित हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ग्रामीण घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, घटना लांगका नागा गांव में सुबह करीब 8 बजे हुई. एक सिनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मॉर्डन हथियारों से लैस उग्रवादियों के एक समूह ने गांव पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी. हमले में 34 वर्षीय डब्ल्यू चावांग के सिर में गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. फायरिंग में तीन अन्य ग्रामीण भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि हमले के बाद नागा समुदाय के एक हथियारबंद समूह ने भी संदिग्ध उग्रवादियों पर जवाबी फायरिंग की. हालांकि, पुलिस ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. मणिपुर में मई 2023 से मेइतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जातीय हिंसा जारी है. इस संघर्ष में अब तक 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं. हिंसा शुरू होने के बाद से सुरक्षा बल राज्य के संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन और क्षेत्र नियंत्रण अभियान चला रहे हैं.

फायरिंग में घायल हुए लोगों की पहचान

फायरिंग में 3 और ग्रामीण घायल हुए घायलों की पहचान 55 वर्षीय कविदिनांग अबोनमाई, 52 वर्षीय मालियांगजिनांग अबोनमाई और 50 वर्षीय नामथिउलुंगबो प्रिंमाई के रूप में हुई है. इनमें कविदिनांग अबोनमाई और मालियांगजिनांग अबोनमाई को गंभीर चोटें आने की जानकारी है. घटना के बाद गांव में डर और चिंता का माहौल है.

मणिपुर हिंसा का असर

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 तक मणिपुर हिंसा के कारण 58,821 लोग विस्थापित हो चुके थे. लंबे समय से जारी संघर्ष का असर बड़ी संख्या में परिवारों पर पड़ा है. 5 फरवरी से 11 अगस्त 2026 के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने मणिपुर में 1,422 हथियार, 7,010 राउंड गोला-बारूद और 1,137 विस्फोटक बरामद किए. यह आंकड़ा बताता है कि राज्य में अवैध हथियारों की मौजूदगी अब भी सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 14 Aug 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Village 'Manipur VIOLENCE
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