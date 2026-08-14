मणिपुर में उग्रवादी हमला, एक की मौत, 3 घायल

मणिपुर के कांगपोकपी जिले में शुक्रवार सुबह उग्रवादियों के कथित हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य ग्रामीण घायल हो गए. पुलिस के अनुसार, घटना लांगका नागा गांव में सुबह करीब 8 बजे हुई. एक सिनियर पुलिस अधिकारी ने बताया कि मॉर्डन हथियारों से लैस उग्रवादियों के एक समूह ने गांव पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी. हमले में 34 वर्षीय डब्ल्यू चावांग के सिर में गोली लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. फायरिंग में तीन अन्य ग्रामीण भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि हमले के बाद नागा समुदाय के एक हथियारबंद समूह ने भी संदिग्ध उग्रवादियों पर जवाबी फायरिंग की. हालांकि, पुलिस ने इस दावे की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. मणिपुर में मई 2023 से मेइतेई और कुकी-ज़ो समुदायों के बीच जातीय हिंसा जारी है. इस संघर्ष में अब तक 260 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हुए हैं. हिंसा शुरू होने के बाद से सुरक्षा बल राज्य के संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन और क्षेत्र नियंत्रण अभियान चला रहे हैं.

फायरिंग में घायल हुए लोगों की पहचान

फायरिंग में 3 और ग्रामीण घायल हुए घायलों की पहचान 55 वर्षीय कविदिनांग अबोनमाई, 52 वर्षीय मालियांगजिनांग अबोनमाई और 50 वर्षीय नामथिउलुंगबो प्रिंमाई के रूप में हुई है. इनमें कविदिनांग अबोनमाई और मालियांगजिनांग अबोनमाई को गंभीर चोटें आने की जानकारी है. घटना के बाद गांव में डर और चिंता का माहौल है.

मणिपुर हिंसा का असर

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, मार्च 2026 तक मणिपुर हिंसा के कारण 58,821 लोग विस्थापित हो चुके थे. लंबे समय से जारी संघर्ष का असर बड़ी संख्या में परिवारों पर पड़ा है. 5 फरवरी से 11 अगस्त 2026 के बीच सुरक्षा एजेंसियों ने मणिपुर में 1,422 हथियार, 7,010 राउंड गोला-बारूद और 1,137 विस्फोटक बरामद किए. यह आंकड़ा बताता है कि राज्य में अवैध हथियारों की मौजूदगी अब भी सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है.