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भूकंप से भारत में कांपी धरती, इस राज्य में महसूस हुए तेज झटके, घरों से भागे लोग
Manipur Earthquake: मणिपुर में मंगलवार सुबह 5:59 बजे भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई.
Manipur Earthquake; भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में आज यानी मंगलवार की सुबह धरती कांपने से हड़कंप मच गया . सुबह-सुबह आए इस जोरदार भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया. झटके इतने तेज थे कि नींद में सो रहे लोग अचानक जाग गए और अपनी जान बचाने के लिए घरों से निकलकर सड़कों की ओर भागने लगे. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने इस भूकंप की पुष्टि की है.
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Source: IOCL