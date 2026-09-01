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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामणिपुर में जनगणना पर ब्रेक, NRC की मांग पर केंद्र का बड़ा फैसला

मणिपुर में जनगणना पर ब्रेक, NRC की मांग पर केंद्र का बड़ा फैसला

केंद्र सरकार ने मणिपुर में 1 सितंबर से शुरू होने वाली जनगणना प्रक्रिया फिलहाल स्थगित कर दी है. यह फैसला जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) लागू करने की मांग के बाद लिया गया है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 01 Sep 2026 08:50 AM (IST)
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जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में जनगणना की प्रक्रिया फिलहाल टाल दी गई है. केंद्र सरकार ने राज्य में जनगणना अभियान को स्थगित करने का फैसला लिया है. यह निर्णय मणिपुर के नागरिक संगठनों की उस मांग के बाद लिया गया, जिसमें जनगणना से पहले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को अपडेट करने की मांग की गई थी. जनगणना के तहत राज्य में घरों की सूची बनाने का काम 1 सितंबर से शुरू होना था.

अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक

मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में मणिपुर की मौजूदा स्थिति का जायजा लिया गया. इस दौरान राज्य के लोगों की ओर से जनगणना को टालने और पहले NRC लागू करने की मांग पर भी चर्चा हुई.

बैठक में मणिपुर के लोगों की भावनाओं और उनकी आकांक्षाओं को देखते हुए राज्य में प्रस्तावित जनगणना को फिलहाल टालने पर सहमति बनी. बैठक में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.

NRC की मांग के पीछे क्या है वजह?

मणिपुर में NRC लागू करने की मांग मुख्य रूप से मैतेई और नगा समुदायों की ओर से उठाई गई है. इन समुदायों में आशंका है कि NRC के बिना जनगणना कराने से राज्य की जनसांख्यिकी में बदलाव हो सकता है.

उनका आरोप है कि पड़ोसी म्यांमार से अवैध प्रवासियों के आने के कारण राज्य की आबादी के स्वरूप में बदलाव हो रहा है. म्यांमार से आने वाले कथित अवैध प्रवासियों के कुकी समुदाय से जातीय संबंध होने की बात भी कही जाती रही है.

मुख्यमंत्री ने जताया केंद्र का आभार

बैठक के बाद मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया. उन्होंने कहा कि केंद्र ने मणिपुर के लोगों की आवाज सुनी और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में फैसला लिया.

मुख्यमंत्री ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नबीन का भी मणिपुर के लोगों की मांगों को पूरा कराने में लगातार समर्थन देने के लिए धन्यवाद किया.

बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने 14 नागरिक संगठनों के नेताओं और भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के प्रयासों की भी सराहना की. इन संगठनों और विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने हाल में नई दिल्ली जाकर मणिपुर में NRC लागू करने की मांग को लेकर अभियान चलाया था.

मणिपुर हाई कोर्ट में भी पहुंचा मामला

जनगणना टालने का मामला सोमवार को मणिपुर हाई कोर्ट में भी उठा. सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकार के वकीलों ने अदालत की खंडपीठ को जनगणना अभियान रोकने के फैसले की जानकारी दी.

इस मामले में कांगलेइपाक स्टूडेंट्स एसोसिएशन और 14 नागरिक संगठनों की संयोजक सामाजिक कार्यकर्ता शांता नहाकपम की ओर से याचिकाएं दायर की गई थीं. मुख्य न्यायाधीश एम. सुंदर और न्यायमूर्ति ए. गुणेश्वर शर्मा की खंडपीठ अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी.

एन बीरेन सिंह ने कहा- मणिपुर के लोगों की जीत

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के बयान दर्ज किए हैं. उन्होंने लिखा कि मणिपुर के लोगों की जीत हुई है और मूल निवासियों की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंची है.

2023 से जारी है जातीय हिंसा

मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदायों के बीच मई 2023 से जातीय हिंसा जारी है. मैतेई समुदाय मुख्य रूप से घाटी वाले इलाकों में रहता है, जबकि कुकी समुदाय के लोग पहाड़ी जिलों में बड़ी संख्या में रहते हैं. इस हिंसा में अब तक कम से कम 260 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग बेघर हुए हैं.

लगातार जारी जातीय संघर्ष और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था. करीब एक साल बाद 4 फरवरी को इसे हटा दिया गया.

यह भी पढ़िएः दिल्ली पुलिस ने SC में ऐसा क्या किया, CJP हुई खुश, सौरव दास बोले- 'वो खुद...'

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 08:50 AM (IST)
Tags :
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