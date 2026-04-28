मंगलुरु प्रेशर कुकर ब्लास्ट केस: ISIS आतंकी को 10 साल की सजा, NIA कोर्ट का बड़ा फैसला

NIA की स्पेशल कोर्ट ने 2022 के चर्चित मंगलुरु प्रेशर कुकर ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने ISIS से जुड़े आरोपी मोहम्मद शारिक को दोषी करार देते हुए 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही उस पर 92 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

ये फैसला NIA की विशेष अदालत ने सुनाया. जांच एजेंसी के मुताबिक, आरोपी देश में दहशत फैलाने और धमाकों के जरिए समाज में डर का माहौल बनाने की साजिश में शामिल था. NIA जांच में सामने आया कि मोहम्मद शारिक कट्टरपंथी सोच की तरफ झुक गया था. उसे उसके साथी अराफात अली ने ISIS की विचारधारा से जोड़ा था.

जेल में बंद है अराफात अली

अराफात अली पहले से ही Shivamogga IS Conspiracy Case में दोषी ठहराया जा चुका है और 6 साल की सजा काट रहा है. जांच में पता चला कि शारिक ने अपने साथी सैयद यासीन और विदेश में बैठे ISIS के ऑनलाइन हैंडलर के साथ मिलकर भारत में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने की साजिश रची थी. वो आतंकी फंडिंग के लिए पैसे जुटाने में भी लगा हुआ था.

कई संवेदनशील इलाकों की रेकी

NIA के मुताबिक आरोपी ने अपनी पहचान छिपाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए. धोखे से सिम कार्ड और बैंक अकाउंट हासिल किए. वो बार-बार मोबाइल फोन बदलता था ताकि सबूत मिटाए जा सकें. इतना ही नहीं उसने Mysuru में छिपने का ठिकाना बनाया था, जहां IED बनाने का सामान जमा किया गया था. जांच में ये भी सामने आया कि उसने Mangaluru, Davanagere और Udupi के संवेदनशील इलाकों की रेकी भी की थी.

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NIA के मुताबिक नवंबर 2022 में मोहम्मद शारिक एक ऑटो रिक्शा में प्रेशर कुकर IED लेकर जा रहा था. उसका इरादा मंगलुरु के एक मंदिर में बम रखने का था लेकिन रास्ते में ही बम समय से पहले फट गया. इस धमाके में शारिक खुद घायल हो गया जबकि एक अन्य व्यक्ति भी जख्मी हुआ था. बाद में उसी व्यक्ति की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया.

जांच के दौरान पुलिस ने मैसूरु स्थित आरोपी के ठिकाने से बड़ी मात्रा में IED बनाने का सामान बरामद किया था. बाद में केस NIA को सौंपा गया, जिसने दो लोगों को गिरफ्तार कर पूरे ISIS मॉड्यूल का खुलासा किया. NIA ने कहा है कि इस पूरे नेटवर्क और देश विरोधी साजिश की जांच अभी भी जारी है.

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